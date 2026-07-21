Evropu i díky EU zaplaví levná elektrická supermini. Tady jsou nejdůležitější modely
Dlouhá léta sledujeme postupný odchod dostupných malých modelů segmentu A, ale díky snaze o dostupnou elektromobilitu se zdá, že tento segment ještě neřekl své poslední slovo. Připravili jsme přehled těch nejzajímavějších modelů, jejichž uvedení se očekává v následujících dvou letech.
Tento boom není náhodný a poděkovat za něj do jisté míry můžeme Evropské unii. Ta totiž připravuje novou podkategorii vozidel M1E, která si klade za cíl podpořit domácí výrobu a rychlejší přechod k elektromobilitě. Vozy splňující podmínky kategorie by měly přinést exkluzivní úlevy jak pro majitele, tak pro výrobce.
Podmínky pro splnění klasifikace modelu do kategorie M1E zahrnují délku pod 4,2 m, čistě elektrický pohon a splnění aktuálně platných bezpečnostních požadavků GSE. Odměnou pro automobilky je především jistota, že u modelů této kategorie se dalších 10 let nebudou bezpečnostní požadavky měnit.
To přinese menší počet testování a byrokracie, což automobilkám umožní snížit cenu. Pokud bude model produkován z alespoň 50-60 % v Evropě, dostanou automobilky další výhody. Za každý prodaný vůz kategorie M1E dostanou automobilky 1,3násobek kreditů pro celkové emise. Mezi potenciální výhody pro majitele řadí server go-e.com například speciální povolení k vjezdu do center měst, daňové úlevy, dotace, levnější parkování a podobně.
První vlaštovky
Ještě než vůbec kategorie M1E bude legislativně ukotvena, představila automobilka Renault svého zástupce. Čtvrtá generace modelu Twingo už je na vybraných evropských trzích dostupná, v tuzemsku by se měla objevit letos v listopadu. Na délku má pouze 3789 mm, je čistě elektrické a vývoj sice probíhal ve spolupráci se šanghajským centrem ACDC, ale výroba probíhá převážně v Evropě.
Z koncernu Renault Group by se brzy měla ukázat také nová generace elektromobilu Spring, který by jakožto jeden z nejlevnějších elektromobilů na českém trhu s délkou 3701 mm neměl mít problém splnit podmínky kategorie M1E též. Zatím toho o něm moc nevíme, snad jen to, že má být s cenou kolem 438 tisíc korun ještě levnější než sesterské twingo.
Platforma Renault Group by měla dát vzniknout ještě jednomu modelu, který nabídne automobilka Nissan. Spekuluje se o jméně Nissan Wave a designové inspiraci v retro sérii modelů Nissan Be-1, Pao, S-Cargo a v Evropě nejznámějším modelu Figaro. Představit by se měl také již ke konci letošního roku.
Na evropský trh se však nedávno dostal ještě jeden model, který se pokusí o dobytí srdcí zákazníků segmentu A. Je jím Honda Super-N, pravý japonský kei-car, který je k dostání v Anglii. Honda mu totiž nenadělila variantu s řízením vlevo, jinak ale jde o povedené malé auto s praktickým interiérem a simulovanou 7st. převodovkou, dokonce včetně zvuku.
Francie v čele
Ani koncern Stellantis nezahálí a připravuje své zástupce malých městských vozů. Jde na to však zcela opačně než Renault, který evropskou platformu modifikoval v čínském technickém centru. Stellantis sází na čínský základ, který upravuje pro evropský trh.
Zatím dal tento přístup vzniknout vozu Leapmotor T03, který bojuje o cenové prvenství s již zmíněným modelem Spring. Na modifikované verzi platformy by měla vzniknout kromě druhé generace modelu také auta automobilek Citroën a Fiat. Všechny vozy budou vyráběny v italské továrně Pomigliano d’Arco.
Víme, že jedním z nich bude novodobé 2CV, jméno malého elektrického fiatu zatím známé není. Spekuluje se o rozšíření modelové řady Panda, některé zdroje uvádějí také název Koala. Design se pravděpodobně bude odvíjet od stávajících modelů Grande Panda a Grizzly, jak naznačila designová studie Fiat Ippo představená před pár týdny v Miláně.
Velká očekávání
V segmentu A dříve velmi aktivní koncern Volkswagen již na novém modelu také pracuje. Jak by mohl vypadat, naznačuje koncept ID.Every1 z roku 2025. Využije vlastní platformu MEB-Entry sdílenou s modely ID.Polo, ID.Cross, Cupra Raval a Škoda Epiq.
Vyrábět se bude ve stejné portugalské továrně a díky použití vlastních baterií by měl také splnit podmínky kategorie M1E. Před dotacemi by měl i tak udržet svou cenu pod 20.000 € (přibližně půl milionu korun).
Volkswagen však přece jen nespoléhá plně na evropský vývoj. Software pro nový model by totiž měla dodat partnerská společnost Rivian sídlící ve Spojených státech. Mělo by přitom jít o první užití tohoto softwaru v rámci celého koncernu Volkswagen, přičemž je minimálně nezvyklé, že takto významné novinky přiveze ten úplně nejmenší model značky. Odvozený nástupce Škody Citigo však bohužel nejspíš nevznikne.
Kromě Volkswagenu se ještě nad něj chystá automobilka Smart s modelem #2. Představit by se měl na letošní pařížské motor show a stejně jako legendární ForTwo se pokusí oslovit zákazníky, kteří i v městském supermini očekávají prémiové materiály a luxus. Pravděpodobně ani nebude patřit do kategorie M1E, jelikož jeho výroba bude probíhat v čínském Xi’anu.
Pozadu nechtějí zůstat ani mimoevropské automobilky a se svým zástupcem by mělo přijít také Suzuki. To má s auty kategorie kei-car na domácím japonském trhu zkušeností dostatek, evropský trh ale má svá specifika. Modelu založeném na konceptu Suzuki Vision e-Sky se tedy nejspíše dočkáme nejdříve na jaře roku 2027.
Renesance segmentu A v příštích dvou letech je dnes již téměř jistá. Výběr nebude malý a každý zástupce se k zákazníkům pokusí najít svou cestu trochu jinak. Renault, Citroën a pravděpodobně také Fiat se o to pokusí hrou na city skrz retro design, Volkswagen již tradičně zkusí nabídnout kandidáta na nejvyspělejší auto segmentu za férovou cenu.
Věrná svým hodnotám zůstane také Dacia, jejíž model Spring by měl nabídnout skvělý poměr ceny a užitné hodnoty. Na druhém konci spektra se objeví čistě elektrický Smart #2.
Celý koncept kategorie M1E trochu připomíná japonský segment kei-car, se kterými to v Evropě zkusí Honda a Suzuki. Naopak Nissan se spolehne na platformu aliančního partnera Renault a zkusí napodobit také jeho úspěch s retro designem elektrických modelů. Máte svého favorita?
Zdroje: Archiv, AutoRevue, vm.maximum, go-e.com, italpassion.fr