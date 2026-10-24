Exkluzivní italský roadster je zatím jen snem. Dárce orgánů určitě neuhádnete
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Italská karosárna Castagna Milano sáhla po jednom z nejvíce charismatických sportovních sedanů posledních let a na jeho základech postavila zatím pouze virtuální návrh dvoumístného roadsteru.
Italská automobilová tradice není jen o velkých automobilkách. Významnou roli v ní historicky sehrávaly také nezávislé karosárny, které dokázaly proměnit sériové vozy v unikátní automobily. Právě na tuto tradici chce navázat společnost Castagna Milano, která představila svou vizi dvoumístného roadsteru.
Dárcem orgánů se stala ikonická Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, z jejíhož čtyřdveřového provedení však zůstává především technický základ. Výsledkem je kabriolet s proporcemi klasického gran turisma, dlouhou přídí a výrazně přepracovanou zadní částí.
Alfa Romeo Giulia je navzdory tříprostorové koncepci ostatně poměrně vděčným objektem úpravců. V roce 2022 ostatně slavná karosárna Zagato představila kupé Giulia SWB Zagato, které rovněž využilo techniku Giulie Quadrifoglio a nabídlo zcela novou karoserii.
Karbon v hlavní roli
Největší změnou není samotné odstranění střechy. Konstruktéři totiž počítají s posunutím předních sedadel o 330 milimetrů směrem dozadu, čímž se uvolní prostor pro dlouhou kapotu. Ta má být zároveň o 40 milimetrů nižší než u výchozího sedanu.
Nová karoserie má být vyrobena z uhlíkových vláken. Její design charakterizují výrazně rozšířené blatníky, ostře tvarovaná příď a úzké světlomety doplněné nápadným světelným podpisem, který může trochu připomínat současné modely francouzského Peugeotu.
Rozchod předních i zadních kol má odpovídat extrémní Giulii GTAm. Zadní část dostane výrazný difuzor a aktivní spoiler, zatímco klasickou pevnou střechu nahradí skládací plátěná konstrukce.
Přestože půjde o dvoumístný automobil, praktičnost nemá ustoupit zcela do pozadí. Castagna Milano uvádí zavazadlový prostor o objemu 623 litrů, a to dokonce se složenou střechou. Na poměry otevřených sportovních vozů by šlo o mimořádnou hodnotu, za kterou by se nemusely stydět ani velká kombi.
Také interiér má projít důkladnou proměnou. Vedle upraveného uspořádání nabídne kombinaci dvou druhů kůže, dřevěných dekorů a prosklených ploch.
Šestiválec zůstane
Vedle platformy s pohonem zadních kol si v Castagna Milano z Giulie Quadrifoglio samozřejmě vypůjčili i dvakrát přeplňovaný benzinový šestiválec o objemu 2,9 litru. Agregát s označením 690T pomáhal Alfě vyvíjet Gianluca Pivetti z Ferrari, který stojí za osmiválcem Ferrari F154.
Castagna Milano zatím neoznámila žádné konkrétní úpravy jeho výkonu. Počítá však s delším stálým převodem, který má přispět k příjemnějšímu cestování ve vyšších rychlostech a nižší spotřebě při dálničních přesunech. Cílem totiž není postavit další okruhový speciál, ale výkonné a komfortní gran turismo.
Ambiciózně zní také plánovaná hmotnost pouhých 1420 kilogramů, ke které má vedle rozsáhlého využití karbonu přispět též odstranění zadních sedadel.
Zakázkový roadster zatím existuje pouze v podobě digitálního návrhu. Castagna Milano totiž teprve hledá zákazníka, který by byl ochoten financovat výrobu jediného exempláře. Jeho cena však vzhledem k rozsahu konstrukčních úprav rozhodně nebude nízká. Klidně se může pohybovat v řádu nižších desítek milionů korun.
Zdroj: Motor1 a autorský článek, foto: Castagna Milano, video: Auto.cz