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Exkluzivní italský roadster je zatím jen snem. Dárce orgánů určitě neuhádnete

Alfa Romeo Giulia GTA by Castagna Milano

Alfa Romeo Giulia GTA by Castagna Milano Zdroj: Castagna Milano

Alfa Romeo Giulia GTA by Castagna Milano
Alfa Romeo Giulia GTA by Castagna Milano
Alfa Romeo Giulia GTA by Castagna Milano
Alfa Romeo Giulia GTA by Castagna Milano
Alfa Romeo Giulia GTA by Castagna Milano
Alfa Romeo Giulia GTA by Castagna Milano
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Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
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Italská karosárna Castagna Milano sáhla po jednom z nejvíce charismatických sportovních sedanů posledních let a na jeho základech postavila zatím pouze virtuální návrh dvoumístného roadsteru.

Italská automobilová tradice není jen o velkých automobilkách. Významnou roli v ní historicky sehrávaly také nezávislé karosárny, které dokázaly proměnit sériové vozy v unikátní automobily. Právě na tuto tradici chce navázat společnost Castagna Milano, která představila svou vizi dvoumístného roadsteru.

Dárcem orgánů se stala ikonická Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, z jejíhož čtyřdveřového provedení však zůstává především technický základ. Výsledkem je kabriolet s proporcemi klasického gran turisma, dlouhou přídí a výrazně přepracovanou zadní částí.

Alfa Romeo Giulia je navzdory tříprostorové koncepci ostatně poměrně vděčným objektem úpravců. V roce 2022 ostatně slavná karosárna Zagato představila kupé Giulia SWB Zagato, které rovněž využilo techniku Giulie Quadrifoglio a nabídlo zcela novou karoserii.

Karbon v hlavní roli

Největší změnou není samotné odstranění střechy. Konstruktéři totiž počítají s posunutím předních sedadel o 330 milimetrů směrem dozadu, čímž se uvolní prostor pro dlouhou kapotu. Ta má být zároveň o 40 milimetrů nižší než u výchozího sedanu.

Nová karoserie má být vyrobena z uhlíkových vláken. Její design charakterizují výrazně rozšířené blatníky, ostře tvarovaná příď a úzké světlomety doplněné nápadným světelným podpisem, který může trochu připomínat současné modely francouzského Peugeotu.

Rozchod předních i zadních kol má odpovídat extrémní Giulii GTAm. Zadní část dostane výrazný difuzor a aktivní spoiler, zatímco klasickou pevnou střechu nahradí skládací plátěná konstrukce.

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Přestože půjde o dvoumístný automobil, praktičnost nemá ustoupit zcela do pozadí. Castagna Milano uvádí zavazadlový prostor o objemu 623 litrů, a to dokonce se složenou střechou. Na poměry otevřených sportovních vozů by šlo o mimořádnou hodnotu, za kterou by se nemusely stydět ani velká kombi.

Také interiér má projít důkladnou proměnou. Vedle upraveného uspořádání nabídne kombinaci dvou druhů kůže, dřevěných dekorů a prosklených ploch.

Šestiválec zůstane

Vedle platformy s pohonem zadních kol si v Castagna Milano z Giulie Quadrifoglio samozřejmě vypůjčili i dvakrát přeplňovaný benzinový šestiválec o objemu 2,9 litru. Agregát s označením 690T pomáhal Alfě vyvíjet Gianluca Pivetti z Ferrari, který stojí za osmiválcem Ferrari F154.

Castagna Milano zatím neoznámila žádné konkrétní úpravy jeho výkonu. Počítá však s delším stálým převodem, který má přispět k příjemnějšímu cestování ve vyšších rychlostech a nižší spotřebě při dálničních přesunech. Cílem totiž není postavit další okruhový speciál, ale výkonné a komfortní gran turismo.

Ambiciózně zní také plánovaná hmotnost pouhých 1420 kilogramů, ke které má vedle rozsáhlého využití karbonu přispět též odstranění zadních sedadel.

Zakázkový roadster zatím existuje pouze v podobě digitálního návrhu. Castagna Milano totiž teprve hledá zákazníka, který by byl ochoten financovat výrobu jediného exempláře. Jeho cena však vzhledem k rozsahu konstrukčních úprav rozhodně nebude nízká. Klidně se může pohybovat v řádu nižších desítek milionů korun.

Zdroj: Motor1 a autorský článek, foto: Castagna Milano, video: Auto.cz

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