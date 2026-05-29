Exkluzivní jízda v novém Audi RS 5: Žádné divadélko pro Brusel! Tohle je nefalšovaný sportovní tank
Jako vůbec první Čech usedám za volant nové Audi RS 5. Exkluzivní jízdní dojmy konečně odhalují, jak funguje ostrý plug-in hybrid v praxi, co všechno lze ve voze nastavit a jak tahle ingolstadtská novinka funguje jako celek.
Nové Audi RS 5 je nástupcem své předchozí generace, ale také duchovním následovníkem původních RS 4. Velikostí střední, významem stěžejní sportovní model značky. Po představení vzbudil vůz mnoho negativních reakcí, protože novinka přichází výhradně jako plug-in hybrid s pohotovostní hmotnost začínající na 2355 kilogramech. Navíc chybí možnost rychlého DC dobíjení, která je už standardem i u plug-in hybridního golfu za třetinovou cenu. Dává tedy RS 5 vůbec smysl? Přesně s touto otázkou jsem vyrážel do rakouských Alp.
V testovací flotile na nás čekají sedany a kombíky, které jsou těžší o zanedbatelných 15 kilogramů. Překvapivý je i minimální rozdíl v objemu kufru, kdy avant pojme jen o 30 litrů víc a výsledkem je pořád slabých 361 litrů prostoru. Další otazník nad smyslem existence vozu.
Testovací vozy se od sebe konfigurací liší i jinak, dražší kusy mají sportovní paket se zeleným lakem a karbon-keramické brzdy. Všechny obouvají nové pneumatiky z řady Bridgestone Potenza, vyvinuté na míru tomuto vozu.
Těší se za město
Pneumatiky jsou ještě studené, když posílám masivní audi do první křižovatky, která je v podstatě úzkým vracákem. Přední pneumatiky poměrně brzy ztrácí plný kontakt s vozovkou a auto lehce zahrne dopředu. Geometrie nedokáže opřít 275 milimetrů široké přední pláště celou plochou o asfalt a obrovská setrvačnost je znát. Podiv však není na místě, RS 5 je jako revolver magnum, auto na širší tratě, žádný kompakt na motání uličkami okolo baráku.
Následuje víceméně poklidná, zhruba 100 kilometrů dlouhá cesta na prezentaci. Já nechávám pohon zhruba polovinu trasy v režimu sport, zatímco němečtí kolegové volí po celou cestu komfortní či ekologický režim. V cíli jsem překvapený, protože zatímco já dojíždím s trakční baterií nabitou na 90 %, auto německých kolegů hlásí stav baterie 5 %. Tenhle plug-in hybrid funguje úplně jinak, než jsem u koncernu zvyklý!
Takový plug-in hybridní passat osmé generace měl ještě nabíjecí režim charge, který baterii během cesty nabíjel, pokud to řidič zvolil. Jenže novější plug-in hybridy německého koncernu už tento režim nemají. Jinými slovy – pokud vyjedete s nabitou plug-in hybridní Audi A3 či Audi A6, trakční baterie se bude nezávisle na nastavení a jízdním stylu řidiče vybíjet až na samé minimum. Poté se vůz začne chovat jako klasický hybrid, bez možnosti využít maximální systémový výkon, který je možný pouze s nabitu trakční baterií. V RS 5 tohle nehrozí.
Pomalé nabíjení? Není potřeba!
RS 5 ve sportovním režimu dobíjí trakční baterii vždy, pokud nepotřebuje plný systémový výkon. A ten je potřeba jen při skutečně dlouhých rovinkách. Vidlicový benzinový šestiválec má navíc tolik přebytečné síly, že k plnému nabití baterie stačí zhruba 20 minut běžné dálniční jízdy. Abych byl přesnější, tak nejde o nabití baterie na 100, nýbrž jen na 90 %. Rezerva 10 % je totiž ponechána proto, aby bylo možné brzdám ulevit rekuperačním brzděním.
Konstruktéři tvrdí, že trakční baterie vydrží 2 až 3 ostrá kola na 21 kilometrů dlouhém a extrémně rychlém Nürburgringu. Nemám důvod nevěřit, ať jsem dělal cokoliv, na běžných silnicích ani technickém okruhu nabití baterie nespadlo pod 70%, přitom jsem měl vždy k dispozici plný systémový výkon.
Kouzlo pohonu quattro v nové RS 5 spočívá v revolučním digitálním řízení. Na rozdíl od menší RS 3, jejíž systém s torque splitterem využívá klasické mechanické lamely a pro reakci vyžaduje fyzický prokluz předních kol, přichází RS 5 se systémem označeným dynamic torque control.
Srdcem zadní nápravy je zde elektromechanické vektorování točivého momentu, které ovládá specializovaný, vodou chlazený elektromotor pracující na 400V architektuře. Tento systém nepotřebuje žádný mechanický impulz od předních kol. Centrální mozek jízdní dynamiky přepočítává data každých 5 milisekund a elektromotor dokáže bleskurychle přerozdělit mezi zadními koly rozdíl až 2000 Nm. Elektronika inteligentně utahuje stopu a potlačuje nedotáčivost nejen pod plynem, ale zcela poprvé i při při brzdění v nájezdu do zatáčky.
Nemůžeme se dočkat, až pohon vyzkoušíme pořádně a konečně vyrážíme na alpské silnice. Jsme nedaleko Grossglockneru, ale nahoru se nedostaneme, protože kvůli sněhu je silnice uzavřená. Naše RS 5 má přitom letní pneumatiky. Na okolních, lehce vlhkých silnicích zjišťuji především to, že zdejší rakouský asfalt proklatě drží. Ve středně technických zatáčkách se nedokážu dostat na limit. S vypnutou stabilizací a v nejostřejším režimu torque rear dupu uprostřed zatáčky na plyn, přesto se dostaví jen neskutečná trakce a zase trakce, což je samozřejmě kýžený cíl konstruktérů.
Zdejší alpský asfalt je jako brusný papír. Nájezdy do zatáček sice nejsou vyloženě nemotorné a nekoná se žádné hádání předních pneumatik, jako při oněch ostrých obratech ve městě, přesto se nemohu zbavit dojmu, že řídím prostě těžší a sterilní audi. Pocitově bych ji sice netipoval 2355 kilogramů hmotnosti, ale okolo dvou tun ano. Naštěstí to není jediná tvář nové RS 5.
Pohodlí nastavíte, něco však ne
Než se dostaneme k dalšímu sportování, pojďme si RS 5 představit jako parťáka pro každodenní život. Oproti menší a agilnější RS 3 je tu obrovský posun v komfortu. Naše RS 5 má sice příplatková 21” kola a nízké pneumatiky, což přirozeně způsobuje drncání přes ostré nerovnosti, celkově jde ale určitě o pohodlné auto prosté ostrých ran do interiéru. Stačí pohon přepnout do komfortního režimu a mezi městečky se RS 5 jen pohupuje, ať už zkouším sedan nebo kombi.
V infotainmentu lze přepínat mezi několika jízdními režimy, běžnými i sportovními. V režimu individual lze nastavit mnoho vlastností, ovšem kombinace nejsou zdaleka libovolné. Například nejostřejší režim zadního diferenciálu funguje zcela samostatně. Jeho aktivace je podmíněna vypnutou stabilizací a nejtvrdším nastavením podvozku, nejostřejšího řízení i nejhlasitějšího umělého zvuku, který se přehrává uvnitř vozu i venku. Na volantu je efektní tlačítko boost, ale reálně nepřidává žádný výkon navíc, pouze rychle podřadí a opět aktivuje akustické přibarvení projevu, které je povinné s každým ze sportovních režimů.
Po prezentaci vyrážíme na vysoko položenou horskou chatu a už jsem smířený s tím, že jde o rychlý, ale jaksi sterilní vůz. Po odbočení z hlavního tahu se však dostáváme na vlásenku s lehce vlhkým a zaneřáděným povrchem. Nedá mi to a opět přepínám do ostrého režimu. Na lehce kluzkém a nekvalitním povrchu si rychle uvědomuji, že auto mě právě začalo bavit. Začínám cítit limity i slušnou vyváženost auta a řídí se přirozeně a jistě.
Velkou zásluhu na tom mají i základní ocelové brzdy, velké karbonové na předchozím testovacím kusu mě občas děsily. Když byly mokré a studené, bylo potřeba brzdit silně a odezva brzdového pedálu, která je mimochodem elektronicky simulovaná, nebyla moc cítit. Stejný dojem měli i přítomní kolegové. Pořízení i provoz ocelových brzd je navíc zásadně levnější.
Konečně na okruhu
První den v rakouských alpách pršelo tak intenzivně, že se malý testovací okruh Saalfelden zcela zaplavil vodou a jeho provozovatel testování zakázal. Nyní pršelo už jen normálně a my mohli na trať. Rovnou jsme byli upozorněni, že povrch se klouže nesrovnatelně více, než na okolních hlavních tazích. Pro potvrzení tohoto tvrzení stačilo pár metrů.
Nejdřív usedám na místo spolujezdce k mladému testovacímu inženýrovi audi sport. Máme vyhrazené jen velmi krátké svezení, proto ho okamžitě hecuji k co nejrychlejší a nejrozevlátější jízdě. Stačí první zatáčka a rychle chápu, s kým a hlavně s čím máme tu čest.
S novou Audi RS 5 se na vodě jezdí na limitu velmi prostým způsobem. Profík zatáčku najede lehce rychleji, než poberou široké přední pneumatiky. Ozve se lehké, rychlé a nezvykle elegantní zabouchání, když pneumatiky hledají trakci. Okamžik čekání a tovární závodník přidává porci plynu, auto se okamžitě otočí za volantem kolem svislé osy, na výjezdu odsadí zadek a stačí lehké kontra. Trochu širší vozovka, pár kapek na ní a pocit nejistoty mizí.
Potom za volant usedám já a přesvědčuji testovacího jezdce, že vzhledem k pouhým dvou dovoleným kolům na trati potřebuji ihned nutně vyzkoušet režim rear torque. Žádný stres, v několika zatáčkách si na výjezdu vyzkouším pár krátkých driftíků a dvě kola jsou u konce. Od auta mě nakonec musí dostávat lehkým násilím, protože mě právě začalo nehorázně bavit a kdybych mohl, na malém okruhu připomínajícím českou Sosnovou řádím celý zbytek víkendu.
Je to jako řídit brutální sportovní tank za doprovodu přirozeného i trochu umělého zvuku hromobití. Láká ke hrám s hmotností a pokud by se mi podařilo smyky pořádně protáhnout, odměnou by byla větší satisfakce než z bavoráků, ve kterých je to tak trochu samozřejmé.
Suma sumárum
Audi RS 5 je auto mnoha tváří a zdaleka nejde jen o volby jízdních režimu. Při ostrých manévrech ve městě není zrovna agilní a na dokonalém lepivém asfaltu v rakouských horách zase sedí tak přibitě, že je obtížné najít v tom zábavu. Stačil však trochu horší povrch či široký mokrý okruh a z auta se rázem stal předvídatelný svalnatec. Kvůli trakční baterii vzadu jde sice o nejtěžší, ale také nejvyváženější RS 5. Nemůžu se dočkat plnohodnotného testu, protože tohle auto předvede ještě mnoho unikátních vlastností.
Největší obavy jsem měl z vybité baterie, protože kdo chce u sportovního auta tahat zbytečnou zátěž? Díky vynikající V6 o výkonu 375 kW však byly moje obavy liché, ve sportovním režimu je baterii v podstatě nemožné vybít a člověk má k dispozici dalších 30 kW elektrické pomoci. Najednou tak ani nevadí absence rychlého DC nabíjení. Tenhle plug-in má smysl, ať už ho hodláte doma nabíjet, nebo ne. Není jen na oko pro sražení flotilových emisí.
Najednou se i absence rychlonabíjení zdá lepší, protože ušetří nějaká ta kila. Jediné, co mě dosud stále zaráží, je použití kapoty, střechy a víka kufru ze standardní A5, všechny jmenované díly jsou totiž z těžké oceli. S cenou od 2.810.900 Kč bych čekal alespoň hliník, zvláště u značky, která se jím proslavila. Za nelakované karbonové doplňky se přitom tučně připlácí.
Nové Audi RS 5 u mě dokázalo víc než jen obhájit svou existenci v éře elektrifikace. Vývojáři v Ingolstadtu nepostavili ekologický alibismus pro bruselské úředníky. Na papíře děsí puristy svou hmotností, ale jde možná o nejvzteklejší, nejvyváženější a technologicky nejzajímavější počin divize Audi Sport.
|Audi RS 5: Technické údaje, cena a srovnání s konkurenty
|Technické údaje a cena
|Audi RS 5
|BMW M3 (Competition xDrive)
|Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE
|Celkový systémový výkon
|470 kW
|390 kW
|500 kW
|Celkový točivý moment
|825 Nm
|650 Nm
|1 020 Nm
|Spalovací motor
|2,9 l, V6, dvě twin-scroll turba
3,0 l, R6, dvě single-scroll turba
|2,0 l, elektricky asistované twin-scroll turbo
|Převodovka
|8stupňová automatická
|8stupňová automatická
|9stupňová automatická
|Pohon
|4×4 (Quattro s elektronickým DTC)
|4×4 (M xDrive s možností 2WD)
|Pohon všech kol (4MATIC+ s drift modem)
|Zrychlení 0–100 km/h
|3,6 s
|3,5 s
|3,4 s
|Maximální rychlost
|250 km/h (volitelně 285 km/h)
|250 km/h (volitelně 290 km/h)
|250 km/h (volitelně 270/280 km/h)
|Kapacita akumulátoru
|25,9 kWh brutto (22 kWh netto)
|–
|6,1 kWh brutto (4,84 kWh netto)
|Čistě elektrický dojezd
|okolo 80 km
|–
|11 km
|Nabíjecí výkon
|až 11 kW
|–
|až 3,7 kW
|Pohotovostní hmotnost
|2 355 kg (kombi 2 370 kg)
|1 855 kg (kombi 1 940 kg)
|2 165 kg (kombi 2 190 kg)
|Rozměry (délka × šířka × výška)
|4 896 × 1 952 × 1 428 mm (kombi 1 446 mm)
|4 801 × 1 903 × 1 435 mm (kombi 1 446 mm)
|4 791 × 1 890 × 1 450 mm (kombi 1 474 mm)
|Rozvor náprav
|2 903 mm
|2 857 mm
|2 865 mm
|Cena
|od 2 810 900 Kč
|od 2 732 600 Kč
|od 2 885 850 Kč
Zdroje: autorský článek, Audi