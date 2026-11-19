Exkluzivní Mercedes-AMG SL PureSpeed je na prodej v Česku. Nárůst hodnoty ještě nezačal
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Jsou na světě auta, jejichž hodnota pořád roste. Tenhle mercedes inspirovaný historickými závody i dnešní formulí 1 však zatím na ceně příliš neroste. Je jedním z necelých dvou desítek kusů na prodej v Evropě.
Jsou to zhruba dva roky, co Mercedes-AMG představil limitovanou sérii SL PureSpeed, roadsteru bez čelního okna, jen s „páteří“ coby ochranou osádky při převrácení, inspirovanou tzv. Halem, ochranou hlavy pilota ve formuli 1.
Podobné inspirace bylo víc, ochranné oblouky za hlavami osádky jsou nápad z Mercedesu-Benz 300 SLR, na němž Stirling Moss vyhrál Mille Miglia v roce 1955 a červená barva kousku představeného na oficiálních fotografiích vzpomíná na vítězství značky na Targa Florio v roce 1924, sto let před představením vozu.
AMG SL PureSpeed vzniklo ve 250 kusech a samozřejmě si ho za obrovské peníze rozebrali vážení zákazníci a majetní fanoušci značky. Řada z nich ovšem vozem nejezdila a pořídila ho spíš jako investici. To je případ i kousku v matně stříbrné barvě, který se objevil na prodej v Česku, konkrétně u prodejce Hoffmann & Žižák. Podle inzerátu totiž má najeto jen 10 km.
Zda ovšem hodnota vozu skutečně narostla, je otázkou. Přesný ceník AMG SL PureSpeed v době, kdy se prodával jako nový, nebyl známý. Samozřejmě se cena každého kusu trochu lišila podle toho, jak si ho první majitel naspecifikoval, média však reportovala různé částky v přepočtu okolo 22–23 milionů korun.
Dnes se tento v podstatě nový kus prodává za 20,9 milionu korun. V Evropě není jediný – inzertní web Mobile.de nabízí dokonce 17 kusů na prodej v cenách od 679 tisíc eur (16,6 milionu korun) do 1,07 milionu eur (26,1 milionu korun).
Zdroje: Mercedes-AMG, Hoffmann & Žižák