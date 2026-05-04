Experti se mýlili v používání mobilů během řízení. Je to ještě horší, než si mysleli
Manipulace s mobilním telefonem a jeho sledování za jízdy výrazně snižuje pozornost řidiče. Nejčastěji k tomu dochází při jízdě po dálnici. A při překročení dovolené rychlosti.
Můžete být sebelepším a zároveň velmi zodpovědným řidičem, který dodržuje pravidla silničního provozu. Jenže silnice s vámi sdílejí také další účastníci provozu a ti již uvedené splňovat nemusí.
Jedním z nejrozšířenějších nešvarů současných řidičů je používání mobilního telefonu za jízdy. Tím nemáme na mysli jeho ovládání přes infotainment či hlasem přes Apple CarPlay nebo Android Auto, ale skutečné fyzické používání, kdy řidič přístroj drží v ruce, ať již u ucha nebo jej má položený na klíně a sleduje jeho displej.
Jak uvádí studie amerického pojišťovacího institutu pro silniční dopravu IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), řidiči nejčastěji používají fyzicky svůj mobilní telefon při jízdě po dálnici. A zároveň při překročení povolené rychlosti.
IIHS dospělo k tomuto závěru analýzou dat shromážděných aplikacemi pojišťoven pro bezpečnou jízdu. Jsou samozřejmě dobrovolné, přičemž k zaregistrování řidiče motivují sliby týkající se úspory nákladů. Aplikace totiž sbírá data, která odesílá pojišťovnám, a ty na základě nich upravují pojistné. Jinak řečeno, kdo jezdí bezpečně (dle kritérií pojišťovny), platí méně.
Na základě dat z aplikace analytici zjistili, že u silnic dálničního typu se podíl doby řízení, při níž řidič manipuluje s mobilním telefonem, zvýšil o značných 12 procent. Ale pozor na každých 5 mph (8 km/h) překročení místního rychlostního limitu.
„Dosud se bezpečnostní experti domnívali, že řidiči používají své mobilní telefony nejvíce při nižších rychlostech, ale data z aplikací pro bezpečnou jízdu pojišťoven ukazují, že opak je pravdou,“ řekl k celé záležitosti prezident IIHS David Harkey.
Znepokojivé zároveň je, že vztah mezi používáním mobilního telefonu a překročením rychlosti jízdy se ukazuje jako větší problém na silnicích s vyšším rychlostním limitem. Například na komunikacích s rychlostí omezenou na 110 km/h se každé překročení limitu o 8 km/h projevilo devítiprocentním nárůstem manipulace s telefonem, než tomu bylo na podobných silnicích, kde je však limit jen 89 km/h. Jinak řečeno, nižší dovolená rychlost, respektive jeho překročení, znamená také méně časté fyzické používání telefonu.
Také se ukazuje, že na klasických silnicích, kde nejsou jízdní směry oddělené pásem, připadá na každé zvýšení rychlosti o 8 km/h nad limit nárůst pouhá 3 procenta v používání telefonů.
Čím je popsaný trend způsobený? Dle výzkumníků IIHS za ním stojí hned několik faktorů. Jde zejména o stresové podněty, což dokazuje skutečnost, že po mobilech řidiči častěji sahají během dopravních špiček nebo při vyzvedávání dětí ze škol. V případě dálnice hraje roli skutečnost, že člověk, který vědomě překračuje dovolenou rychlost, zároveň podstupuje zvýšené riziko. Nejde jen o to, že vyšší rychlost znamená teoreticky zvýšené riziko dopravní nehody, ale také o fakt, že je větší důvodů obávat se represí ze strany policie. Právě to vede k častějšímu používání mobilu.
Uvedená data coby podklad pro studii byla získána výhradně z cest, které trvaly alespoň 18 minut. Z nichž vůz alespoň dvě minuty strávil jízdou po silnici dálničního typu.
Zdroj: Jalopnik, IIHS, Wikipedia