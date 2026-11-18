F1 míří zpět k osmiválcům. Od roku 2030 může dostat 2,1litrové V8 turbo s menším hybridem
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Formule 1 se po pouhých čtyřech sezonách může rozloučit se současnou generací pohonných jednotek. FIA, vedení šampionátu a výrobci motorů se předběžně shodli na návratu osmiválců. Nové přeplňované V8 mají být jednodušší, levnější a podstatně méně závislé na elektrické energii.
Současná pravidla pro pohonné jednotky platí teprve od letoška. Přeplňované šestiválce o objemu 1,6 litru zůstaly, výrazně však vzrostla úloha elektromotoru. Přesto se už nyní rýsuje nástupce. Mezinárodní automobilová federace FIA v úterý 17. listopadu zveřejnila zprávu, podle níž s vedením Formule 1 (Formula One Management, FOM) a výrobci pohonných jednotek dosáhla předběžné dohody o nové koncepci pro rok 2030. Zhruba po deseti minutách ji ale bez vysvětlení stáhla. Obsah zprávy přesto stihla převzít řada zahraničních médií a prezident FIA Mohammed Ben Sulayem dál na sociálních sítích láká na zvuk osmiválce. Definitivní pravidla schválena nejsou.
Základem má být přeplňovaný osmiválec o objemu přibližně 2,1 litru doplněný menší hybridní soustavou. Návrat V8 tedy neznamená konec elektrifikace ani oživení někdejších atmosférických osmiválců, které ve formuli 1 závodily naposledy v roce 2013. FIA chce spojit výraznější roli spalovacího motoru s udržitelnými palivy a technikou, která bude levnější na vývoj i provoz.
Proč právě 2,1 litru?
Objem nového osmiválce není náhodný. Jak upozorňuje server The Race, jednou z možností je využít základní geometrii dnešního 1,6litrového V6 a přidat dva válce obdobného objemu. Výrobci by tak nemuseli začínat s konstrukcí spalovací části úplně od nuly. (Orientačně: dnešní šestiválec má na jeden válec zhruba 267 cm³, osm takových válců tedy dává přibližně 2,13 litru. Finální rozměry vrtání a zdvihu určí pochopitelně přesně až nová pravidla.) Součástí diskutované koncepce je také menší turbodmychadlo s nižším plnicím tlakem.
Jde o výrazný posun proti zářijovým zprávám, podle nichž se uvažovalo o třílitrovém osmiválci. Menší objem se objevil koncem října v dokumentu, který FIA rozeslala všem šesti výrobcům. Ten počítal i s druhou cestou – tedy se standardizovaným základním motorem od externího dodavatele –, které se ale výrobci brání. Menší agregát má přiblížit hlavní cíle FIA: snížit hmotnost, složitost i náklady, aniž by výrobci přišli o vlastní vývoj motorů.
Největší změna by se ale mohla odehrát v elektrické části. Od letošní sezony může motorgenerátor MGU-K poskytovat až 350 kW. Hospodaření s energií proto zásadně ovlivňuje, kdy vůz může využít maximální výkon, jak zrychluje na rovinkách i jakým způsobem jezdec útočí nebo brání pozici.
Podle říjnového dokumentu FIA, o němž informovala BBC, by se výkon elektrické části snížil na 200 kW. Trvale by jezdec měl k dispozici jen polovinu. Zbylých 100 kW by sloužilo jako krátkodobý přídavek pro předjíždění (takzvaný push-to-pass). Stejná čísla po listopadových jednáních uvádí i server The Race. FIA je ale nepotvrdila. Ve své zprávě mluvila jen o „omezené hybridizaci“, nikoli o konkrétních parametrech.
Lehčí vozy a méně složitá technika
Součástí širšího záměru jsou také lehčí a obratnější monoposty. Méně náročná elektrická část by mohla znamenat menší akumulátor, jednodušší chlazení a nižší celkovou hmotnost. FIA podle The Race usiluje o vozy zhruba o osmdesát kilogramů lehčí, než jsou ty dnešní s minimem 768 kilogramů. Ředitel FIA pro monoposty Nikolas Tombazis mluví o cíli dostat se pod sedm set kilogramů, připouští ale, že se to bez kompromisů neobejde. Schválený hmotnostní limit pro rok 2030 zatím neexistuje.
FIA chce současně vrátit větší důraz na jezdecké schopnosti a souboje na trati. Prezident federace Mohammed Ben Sulayem opakovaně zdůrazňuje také zvuk motorů, který je podle něj jednou z podstatných součástí identity šampionátu. Přeplňované V8 ovšem nebudou znít stejně jako vysokootáčkové atmosférické agregáty z minulosti. Turbína v nich sedí přímo v proudu výfukových plynů a část jejich energie odebírá, což zvuk tlumí. Menší turbodmychadlo má podle dosavadních zpráv zůstat i proto, aby vozy nebyly příliš hlučné na městských okruzích. A do jak vysokých otáček budou nové motory smět, zatím nikdo neřekl.
Přechod k nové konstrukci má i ekonomický rozměr. Současné pohonné jednotky jsou mimořádně složité a jejich vývoj drahý. Jednodušší spalovací část a omezená hybridizace mají náklady snížit. Ani konkrétní finanční limity či procento úspor však nový rámec zatím nestanovuje.
Rok 2030, nebo 2031? Rozhodnou výrobci
Celý ten spěch má své důvody. Letošní motory s téměř vyrovnaným podílem spalovacího motoru a elektřiny sklízejí od prvních závodů kritiku jezdců i fanoušků. FIA proto pravidla upravovala už během sezony a pro příští rok posouvá poměr ve prospěch spalovacího motoru na 58:42, v roce 2028 pak na 60:40. Osmiválec má tyto dílčí úpravy nahradit novou koncepcí.
Zda přijde už v roce 2030, nerozhodne jen FIA. Dřívější změnu musí podpořit kvalifikovaná většina, tedy nejméně čtyři ze šesti dodavatelů motorů Mercedes-Benz, Ferrari, Red Bull, Audi, Honda a General Motors. Pro rok 2031 už federace jejich souhlas potřebovat nebude. Ben Sulayem proto opakuje, že osmiválce přijdou tak či tak. Otázkou je jen rok.
Návrat osmiválců je tedy podstatně blíž než před několika měsíci. Hotová pravidla to ale nejsou a FIA zatím nevysvětlila, proč svou zprávu stáhla. Jestliže se plán uskuteční, nebude to prostý návrat do minulosti. Formule 1 chce osm válců, turbo, udržitelné palivo i elektrickou pomoc – jen v poměru, který má dát znovu větší prostor spalovacímu motoru a samotnému závodění.
Zdroj: FIA, The Race, Autosport, BBC