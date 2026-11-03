Fabrizio Giugiaro modernizoval svůj 30 let starý design. Přibyly mrkačky, zůstal manuál a V10
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Lamborghini Gallardo se pomalu stává ikonickým automobilem, který roste na ceně. Sběratelsky zajímavá je zejména varianta před modernizací s motorem o objemu rovných pět litrů. Jako základ slouží také pro Cavën Atelier Hommage 2026 představený před pár dny v Las Vegas.
Po více než třech dekádách se legendární designér Fabrizio Giugiaro vrátil k rýsovacímu prknu, aby se znovu podíval na Lamborghini Gallardo, které navrhl ještě pod křídly studia Italdesign. Nyní má společně se svým otcem vlastní studio GFG Style.
Spojením s ateliérem Cavën vznikl projekt s názvem Hommage 26, který navazuje na původní tvary vozu a dodává mu moderní nádech a prvky, které před třiceti lety buď technologie, nebo vedení koncernu Volkswagen neumožnily vyrobit. Nový vůz vznikne v limitované sérii pouhých 25 kusů.
Zejména v typické oranžové barvě Arancio Borealis je zřejmé, na jakém základě novinka stojí. Zachována zůstala střecha, boční okna, čelní sklo a zpětná zrcátka. Vše ostatní prošlo kompletní proměnou: vůz dostal karoserii z uhlíkových vláken, která je vpředu o 40 mm širší a vzadu o 20 mm.
Při detailnějším pohledu vyniknou ostřejší hrany a přímé linie karoserie nebo absence klik dveří, které se nově otevírají skrytým tlačítkem. Na první pohled zaujmou „sklápěcí“ přední světlomety a futuristické zadní světlomety. Nad nimi najdeme aktivní aerodynamické klapky a v případě okruhového balíčku také pevný spoiler připomínající ten z modelu Superleggera.
Kryt motorového prostoru nahradily žaluzie ve stylu modelu Huracán, okno oddělující motorový prostor od interiéru však zůstalo zachováno. Nově je ale otevírací, což nabízí nové možnosti spojení řidiče s vozidlem, pokud by nestačil průchozí výfukový systém s nově tvarovanými koncovkami.
Přepracován byl také samotný interiér, kde zaujmou především nová sedadla, modernější tvary prošívání a jiný střed volantu bez loga automobilky Lamborghini. Archaický infotainment nahradila u prvního vyrobeného vozu obrazovka od společnosti Pioneer, která však v interiéru působí jako pěst na oko. Možná proto se ji ateliér Cavën snaží na jediné oficiální fotografii skrýt a je také otázka, zda nejde o pozůstatek originálního vozidla.
Model Hommage 26 totiž jako základ používá Lamborghini Gallardo, které si zákazníci mohou dodat sami, nebo jej obstará ateliér Cavën. Najít vhodný exemplář by nemělo být příliš obtížné – model Gallardo postavil s více než 14.000 prodanými kusy automobilku v letech 2003 až 2013 na nohy.
Hommage 26 sice využívá jen vozy z první série, i těch však bylo vyrobeno dostatečné množství. Do techniky kromě nového ve dvou úrovních nastavitelného odpružení ateliér nezasahuje, takže je možné, že vůz půjde postavit také s nechvalně proslulou samočinnou převodovkou E-Gear.
Přestavba ale není zrovna levnou záležitostí. Cena začíná na 900.000 eurech (22 milionů korun) bez daně a originálního vozidla, které slouží jako základ. Ačkoli jde o zajímavý projekt ve spolupráci s původním designérem, je otázkou, kdo bude ochoten zaplatit takovou sumu za přepracované gallardo.
Giugiaro celý projekt označuje za evoluci staré myšlenky a ateliér Cavën naznačuje, že modelů „Hommage“ bude více. Dávají původním designérům významného automobilu příležitost vrátit se k němu s odstupem času a možnostmi, které v době jeho prvotního vývoje nebyly k dispozici. Jaký další ikonický vůz by si podle vás zasloužil podobnou omlazovací kúru?
Zdroj: Cavën Atelier, Motor1