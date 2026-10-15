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Faceliftovaný KGM Torres přiváží svá tlačítka na český trh

KGM Torres

KGM Torres Zdroj: KGM

KGM Torres
KGM Torres
KGM Torres
KGM Torres
KGM Torres
KGM Torres
KGM Torres
KGM Torres
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Inovovaný KGM Torres si zachovává čtyřválce pod kapotou i možnost čtyřkolky. Dostal novou automatickou převodovku a k ní tlačítkové ovládání klimatizace. To vše dá nyní za docela hezké ceny.

Automobilka KGM, dříve SsangYong, představila model Torres relativně nedávno – nebo se to alespoň zdá z jeho divokého designu, který by člověk čekal spíš na konceptu než na produkčním voze. Ve skutečnosti se však vyrábí od roku 2022, a tak je letošek vhodným časem na facelift.

Modernizovaný torres se představil už před několika měsíci. Karosářských změn bylo jen naprosté minimum – nový přední nárazník a maska a falešné ochranné kryty na obou náraznících, to je v podstatě všechno. Do nabídky však přibyl paket Black, který přidává černé nárazníky, kryty vnějších zrcátek a 20" kola.

Interiér se proměnil výrazně více. Palubní deska je kompletně přepracovaná, vůz má nový volant a středová konzole v případě, že zvolíte vůz s automatickou převodovkou, dostala trojici otočných ovladačů klimatizace spolu s několika tlačítky kolem. S manuálem zůstává ovládání klimatizace kompletně v infotainmentu.

Zmíněným automatem je nová osmistupňová převodovka, dostupná za příplatek 50 tisíc korun k zážehovému čtyřválci 1,5 GDI Turbo, který nabízí 163 koní a 280 Nm. Za dalších 50 tisíc korun navíc je k mání pohon všech kol s možností uzamčení mezinápravové spojky. V nabídce zůstává také hybridní ústrojí s předním pohonem, jehož systémový výkon je 204 koní.

Základní výbava Club přijde v Česku na 570 tisíc korun s ryze spalovacím pohonem, resp. 670 tisíc korun v hybridu. V ceně jsou couvací čidla, LED světla na obou koncích auta, kompletní sada jízdních asistentů kromě adaptivního tempomatu, sledování mrtvého úhlu a sledování provozu za vozidlem, dále 17" kola, zatmavená zadní okna, porty USB i vzadu, přední loketní opěrka, 12,3" centrální displej, kompletně elektrická zrcátka, automatické stěrače či polohování zadních opěradel. Vyhřívání volantu a předních sedaček je součástí paketu Club+ za 20 tisíc korun navíc.

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SsangYong Torres EVX • auto.cz

Prostřední verze Style za 620 tisíc korun za benzin, resp. 720 tisíc korun za hybrid přidává přední parkovací čidla, vyhřívání předních sedadel a volantu, 18" kola či LEDkové přední mlhovky. Připlatit je možné za paket Style+, který za 20 tisíc korun přihodí adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu a sledování provozu za vozidlem. Také je tu k mání zmíněný paket Black za 25–40 tisíc korun v závislosti na kombinaci s určitou barvou karoserie.

Vrcholná verze Premium stojí od 730 tisíc korun s benzinem, součástí však už je 8st. automatická převodovka, resp. od 780 tisíc korun s hybridním pohonem. Přidává koženkové sedačky, adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu, sledování provozu za vozidlem, varování před provozem při výstupu z vozu, kolenní airbag řidiče, elektrické sedadlo řidiče vč. elektrické bederní opěrky, vyhřívání zadních sedadel, sluneční clony pro zadní dveře nebo bezdrátovou nabíječku smartphonu. Za příplatek 35 tisíc korun je tu paket Tech, který přidává elektrické páté dveře a 360° kameru.

Modernizovaný KGM Torres - základní tech. data a ceny
Motorizace1.5 GDI T1.5 GDI T Hybrid
Motor1497 cm3, řadový zážehový čtyřválec, turbo1498 cm3, řadový zážehový čtyřválec, turbo
Převodovka6st. manuální/8st. automatickáe-DHT
Pohon kolpředních/všech (jen s 8st. aut.)přední
Nejvyšší výkon spalovacího motoru120 kW (163 k)/5000-5500 ot./min-1110 kW (150 k)/5500 ot./min-1
Nejvyšší točivý moment spalovacího motoru280/1500-4000 ot./min-1220 Nm/2400-4200 ot./min-1
Nejvyšší výkon/toč. moment elektromotoru-130 kW (177 k)/300 Nm
Nejvyšší systémový výkon-150 kW (204 k)
Nejvyšší rychlost194/191 km/h180 km/h
Zrychlení na 100 km/hneuvedeno
Kombinovaná spotřeba8,1/8,5-9,2 l/100 km5,9-6,1 l/100 km
Pohotovostní/maximální hmotnost1498-1618/2050-21701670/2250
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu6st. man.: 1500/750, 8st. aut.: 1500/5001300/500
Délka × šířka × výška4705 × 1890 × 1720 mm
Rozvor náprav2680 mm
Světlá výška189 mm180 mm
Základní akční cena  
Club569.900 Kč669.900 Kč
Style619.900 Kč719.900 Kč
Premium729.900 Kč779.900 Kč

Všechny uvedené ceny jsou akční a jsou vždy o 100 tisíc korun nižší než standardní ceníkové ceny. Platnost akce je podle importéra do konce listopadu letošního roku. Kompletní ceník už je k mání na českém webu automobilky.

Zdroj: KGM

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