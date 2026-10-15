Faceliftovaný KGM Torres přiváží svá tlačítka na český trh
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Inovovaný KGM Torres si zachovává čtyřválce pod kapotou i možnost čtyřkolky. Dostal novou automatickou převodovku a k ní tlačítkové ovládání klimatizace. To vše dá nyní za docela hezké ceny.
Automobilka KGM, dříve SsangYong, představila model Torres relativně nedávno – nebo se to alespoň zdá z jeho divokého designu, který by člověk čekal spíš na konceptu než na produkčním voze. Ve skutečnosti se však vyrábí od roku 2022, a tak je letošek vhodným časem na facelift.
Modernizovaný torres se představil už před několika měsíci. Karosářských změn bylo jen naprosté minimum – nový přední nárazník a maska a falešné ochranné kryty na obou náraznících, to je v podstatě všechno. Do nabídky však přibyl paket Black, který přidává černé nárazníky, kryty vnějších zrcátek a 20" kola.
Interiér se proměnil výrazně více. Palubní deska je kompletně přepracovaná, vůz má nový volant a středová konzole v případě, že zvolíte vůz s automatickou převodovkou, dostala trojici otočných ovladačů klimatizace spolu s několika tlačítky kolem. S manuálem zůstává ovládání klimatizace kompletně v infotainmentu.
Zmíněným automatem je nová osmistupňová převodovka, dostupná za příplatek 50 tisíc korun k zážehovému čtyřválci 1,5 GDI Turbo, který nabízí 163 koní a 280 Nm. Za dalších 50 tisíc korun navíc je k mání pohon všech kol s možností uzamčení mezinápravové spojky. V nabídce zůstává také hybridní ústrojí s předním pohonem, jehož systémový výkon je 204 koní.
Základní výbava Club přijde v Česku na 570 tisíc korun s ryze spalovacím pohonem, resp. 670 tisíc korun v hybridu. V ceně jsou couvací čidla, LED světla na obou koncích auta, kompletní sada jízdních asistentů kromě adaptivního tempomatu, sledování mrtvého úhlu a sledování provozu za vozidlem, dále 17" kola, zatmavená zadní okna, porty USB i vzadu, přední loketní opěrka, 12,3" centrální displej, kompletně elektrická zrcátka, automatické stěrače či polohování zadních opěradel. Vyhřívání volantu a předních sedaček je součástí paketu Club+ za 20 tisíc korun navíc.
Prostřední verze Style za 620 tisíc korun za benzin, resp. 720 tisíc korun za hybrid přidává přední parkovací čidla, vyhřívání předních sedadel a volantu, 18" kola či LEDkové přední mlhovky. Připlatit je možné za paket Style+, který za 20 tisíc korun přihodí adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu a sledování provozu za vozidlem. Také je tu k mání zmíněný paket Black za 25–40 tisíc korun v závislosti na kombinaci s určitou barvou karoserie.
Vrcholná verze Premium stojí od 730 tisíc korun s benzinem, součástí však už je 8st. automatická převodovka, resp. od 780 tisíc korun s hybridním pohonem. Přidává koženkové sedačky, adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu, sledování provozu za vozidlem, varování před provozem při výstupu z vozu, kolenní airbag řidiče, elektrické sedadlo řidiče vč. elektrické bederní opěrky, vyhřívání zadních sedadel, sluneční clony pro zadní dveře nebo bezdrátovou nabíječku smartphonu. Za příplatek 35 tisíc korun je tu paket Tech, který přidává elektrické páté dveře a 360° kameru.
|Modernizovaný KGM Torres - základní tech. data a ceny
|Motorizace
|1.5 GDI T
|1.5 GDI T Hybrid
|Motor
|1497 cm3, řadový zážehový čtyřválec, turbo
|1498 cm3, řadový zážehový čtyřválec, turbo
|Převodovka
|6st. manuální/8st. automatická
|e-DHT
|Pohon kol
|předních/všech (jen s 8st. aut.)
|přední
|Nejvyšší výkon spalovacího motoru
|120 kW (163 k)/5000-5500 ot./min-1
|110 kW (150 k)/5500 ot./min-1
|Nejvyšší točivý moment spalovacího motoru
|280/1500-4000 ot./min-1
|220 Nm/2400-4200 ot./min-1
|Nejvyšší výkon/toč. moment elektromotoru
|-
|130 kW (177 k)/300 Nm
|Nejvyšší systémový výkon
|-
|150 kW (204 k)
|Nejvyšší rychlost
|194/191 km/h
|180 km/h
|Zrychlení na 100 km/h
|neuvedeno
|Kombinovaná spotřeba
|8,1/8,5-9,2 l/100 km
|5,9-6,1 l/100 km
|Pohotovostní/maximální hmotnost
|1498-1618/2050-2170
|1670/2250
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|6st. man.: 1500/750, 8st. aut.: 1500/500
|1300/500
|Délka × šířka × výška
|4705 × 1890 × 1720 mm
|Rozvor náprav
|2680 mm
|Světlá výška
|189 mm
|180 mm
|Základní akční cena
|Club
|569.900 Kč
|669.900 Kč
|Style
|619.900 Kč
|719.900 Kč
|Premium
|729.900 Kč
|779.900 Kč
Všechny uvedené ceny jsou akční a jsou vždy o 100 tisíc korun nižší než standardní ceníkové ceny. Platnost akce je podle importéra do konce listopadu letošního roku. Kompletní ceník už je k mání na českém webu automobilky.
Zdroj: KGM