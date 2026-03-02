Falešné weby s auty znovu v kurzu. Nízká cena je varování, radí VW
Češi rádi nakupují v Německu. Tamní auta v nich vyvolávají pocit důvěry, provozu na dlouhé vzdálenosti a nižšího opotřebení na místních silnicích. Některé nápadně výhodné nabídky jsou ale nejspíš podvodem.
V sousedním Německu Volkswagen a poskytovatel financování Volkswagen Financial Services varují občany před nápadně výhodnými nabídkami ojetých automobilů nabízenými na webových stránkách. Odkazy na ně se šíří i e-maily.
Uživatele většinou zavedou na katalogy s neobvykle levnou nabídkou automobilů. Cílem je rychle vzbudit v klientech zájem a v ideálním případě z nich dostat zálohy. Někdy zákazníci pošlou i celou částku, načež komunikace skončí – zloději už dostali, co chtěli.
Volkswagen upozorňuje, že vlastní nabídky ojetých vozů zveřejňuje pouze přes oficiální kanály a licencované prodejce. S podobnou situací už má zkušenost, protože na obdobnou vlnu podvodů upozorňoval loni v létě.
Nízká cena má v potenciálním zájemci vyvolat nutkání okamžitě jednat, místo aby si podklady řádně zkontroloval. Proto je prvním varovným signálem právě částka za nabízený automobil. Ta by měla naopak vzbudit podezřívavost a potřebu dalších informací, než člověk někam pošle peníze.
Dalším varovným signálem je odmítání nebo znemožňování fyzické prohlídky vozu z jakýchkoliv důvodů. Pokud už se kupující rozhodne platit, měl by trvat na metodách se silnou ochranou kupujícího – například na bankovní záruce, notářské úschově nebo na platbě přes důvěryhodnou online platební službu (např. PayPal).
Tyto varianty podvodníci obvykle odmítají, protože jim neumožňují „volnou cestu“ k penězům. Stejně tak je velkým červeným vykřičníkem, když se s prodejcem není možné domluvit na prohlídce auta ještě před posláním peněz. Od takové nabídky je vhodné dát ruce pryč, i kdyby byla sebelákavější.
Jelikož Češi rádi nakupují automobily v Německu, je možné, že jste se s takovou nabídkou setkali. Jestliže patříte mezi poškozené, měli byste případ neprodleně ohlásit policii a přichystat si podpůrné důkazy. Těmi mohou být odkazy na dané webové stránky, e-mailová komunikace, případně další podklady, které jste podepsali, a stvrzenky o platbě.
V každém případě pořád platí, že základem obrany proti podvodu je nikdy nikam naslepo nic neposílat, ani peníze, ani osobní data, ať se je bude druhá strana snažit získat pod jakoukoliv záminkou. Vše je nejlepší řešit osobně u auta, které je předmětem prodeje.
Případně lze využít služby specializovaného právníka na navracení majetku. Pokud se podaří pachatele identifikovat, může mu být majetek dočasně zmrazen a v tu chvíli mají poškození šanci na částečné, případně i celé vrácení částky. Pokud jste peníze posílali, je třeba co nejdříve kontaktovat banku, zda je ještě možné platbu zrušit nebo stáhnout. Tyto instituce mají vlastní databáze rizikových webů, ale nelze spoléhat, že v nich budou všechny podobné portály.
Zdroj: Autobild, Volkswagen I Video: Redakce