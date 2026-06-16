Fanoušek přejel Ameriku ve starém bavoráku, aby viděl MS ve fotbale
Zatímco většina fotbalových fanoušků řešila letenky do Ameriky měsíce dopředu, Belgičan Adam na to šel jinak. Vzal své třiačtyřicetileté BMW, nechal ho naložit na kontejnerovou loď a sám pak projel Spojené státy od východu na západ. Do Seattlu dorazil právě včas, aby stihl úvodní zápas Belgie na mistrovství světa. A to je pro jeho věrné BMW teprve začátek amerického dobrodružství.
Město Seattle na severozápadě USA v těchto dnech žije fotbalovou horečkou. Mezi tisícovkami fanoušků, kteří se sem sjíždějí na zápasy světového šampionátu, ale jeden spolehlivě vyčnívá. Jmenuje se Adam, své příjmení tají, fandí belgické reprezentaci a do státu Washington nedorazil z letiště, nýbrž za volantem raritního BMW řady 3 E21 Baur z roku 1983. Automobilový veterán, který je starší než jeho samotný řidič, už má za sebou deset dní na vlnách Atlantiku a následný čtyřiapůltisícový maraton napříč americkým kontinentem.
Jeho dobrodružství odstartovalo v Bruselu. Aby Adam dostal svůj vůz do Ameriky, musel ho v přístavu Zeebrugge zavřít do lodního kontejneru. Po desetidenní plavbě auto vyložili v Baltimoru na východním pobřeží USA a právě tam začal ten pravý americký road trip. Místo rychlých, ale nudných dálnic zvolil Adam trasu po okreskách, které mu umožnily zažít Ameriku v její nejsyrovější podobě. Cesta napříč státy prověřila nejen řidičovu trpělivost, ale hlavně techniku.
Jeho vůz, kterému familiérně přezdívá „la Bête“ (Bestie), má na tachometru přes 200 tisíc kilometrů. Pod kapotou mu tluče dvoulitrový řadový šestiválec spárovaný se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Auto má sice své mouchy – tu chybí šroubek, pod dveřmi se odchlipuje lišta a při rychlosti nad 120 km/h se celá karoserie rozvibruje – ale Adam na něj nedá dopustit. Vlastní ho od roku 2009 a tvrdí, že je to neuvěřitelně solidní a poctivý stroj, kde je všechno původní. Navíc, když se stáhne vzácná plátěná střecha od karosárny Baur, dostává jízda úplně jiný rozměr.
Pro belgického nadšence to není první podobná výprava. Během minulého mistrovství světa v Kataru se vydal z Bruselu na Blízký východ čistě po zemi. Tehdy s „Bestií“ strávil na cestě 45 dní, prožil si administrativní peklo a dny čekání na iráckých hranicích, aby pak na místě sledoval, jak Belgie vypadla už v základní skupině. Letos se zatím musí spokojit s remízou s Egyptem.
Sám Adam však přiznává, že fotbal je pro něj spíše skvělou záminkou. Hlavním cílem je totiž lidský kontakt. Staré auto a fotbalový dres fungují jako dokonalý otvírák konverzace s místními lidmi kdekoli na světě.
Úvodním zápasem v Seattlu tahle americká jízda nekončí. Jakmile utichne závěrečný hvizd, Adam plánuje otočit volantem směrem na jih. Čeká ho cesta podél pobřeží Pacifiku dolů do slunné Kalifornie. V Los Angeles totiž Belgii čeká druhý zápas ve skupině proti Íránu a „Bestie“ z roku 1983 je připravená polykat další stovky amerických mil. Celý roadtrip můžete sledovat na jeho Instagramu.
Zdroje: Caradisiac, instagram @adam_and_the_beast