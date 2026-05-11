Fenomeno Roadster navazuje na nejslavnější limitky Lamborghini. Dostane ho jen pár vyvolených
Lamborghini pokračuje v tradici exkluzivních modelů, na nichž si zkouší odvážné nápady pro budoucnost. Fenomeno Roadster je dosud nejvýkonnější, přidává otevřenou karoserii, hybridní dvanáctiválec a aerodynamiku řešenou do nejmenších detailů.
Lamborghini představilo další skvost v přísně limitované sérii - model nazvaný Fenomeno Roadster. Pochopitelně vychází z kupé, ale dostal řadu na míru navržených technických řešení.
Asi nejviditelnější z nich jsou spoiler na horní hraně čelního okna a integrované oblouky chránící posádku během převrácení. Horní silueta zůstává nízká a zároveň přivádí dostatek čerstvého vzduchu do motoru. Celkově se inženýři snažili minimalizovat aerodynamický hluk větru a vibrace proudící do kabiny.
Podoba exteriéru vznikala s myšlenkou na okruhové speciály Essenza SCV12 a závodní prototypy ze 70. let. Zbarvení v podobě kombinace modré Cepheus a červené Mars ve spodní části odkazuje na Miuru Roadster z roku 1968.
Základem vozu je monokok z kovaného karbonu kombinující krátká a dlouhá karbonová vlákna a patentované směsi kapalin. K němu je připojená extrémně lehká přední část, k níž náleží deformační nosníky, dále čelní okno a zadní přepážka. Výsledkem je struktura s pevností blízkou kupé, a to s minimálním nárůstem hmotnosti.
Fenomeno Roadster je vybaveno závodními tlumiči s možným ručním nastavením podle specifik tratě. Sada má větší poměr zdvihu mezi kolem a tlumičem. Na obou nápravách jsou osazené karbon-keramické kotouče Brembo s ventilačním systémem, do nichž se zakusují závodní brzdové destičky.
Futuristicky navržená kola obouvají pneumatiky Bridgestone Potenza Sport v rozměrech 265/30 ZRF21 vpředu a 355/25 ZRF22 vzadu. Pokud vás mate označení, vězte, že F není překlep, nýbrž to znamená, že je pneumatika tzv. runflat, tedy schopná nouzové jízdy i po defektu.
Zajímavostí jsou zalomená boční okna a výrazné boky se sacími otvory k motoru. Ten si hoví pod krytem se vzduchovými kanály a otvory umožňujícími pohled dovnitř i při zavřené poloze. Vzadu také najdeme výrazný difuzor, světla ve tvaru písmene Y a aktivní spoiler.
Interiér se nese v duchu dominantní černé barvy s červeným čalouněním středu palubní desky a bočnic centrálního tunelu. Je zde samostatný přístrojový štít, infotainment s haptickou odezvou a svůj displej má také spolujezdec se základními jízdními daty. Veškeré rámečky a dekorativní prvky jsou z karbonu doplněného červeným prošíváním.
Vzadu je umístěný dosud nejvýkonnější dvanáctiválec. Má objem 6,5 litru a výkon 614 kW (835 koní) s točivým momentem 725 Nm. Díky hybridizaci se celkový výkon dostává na 794 kW (1080 koní), které vůz katapultují na stovku za 2,4 sekundy, dvoustovku pokoří za 6,8 sekundy a pak může pokračovat na maximální rychlost přes 340 km/h.
Hybridní sestavu tvoří dva elektromotory na přední nápravě a třetí u osmistupňové automatické převodovky. Systém zajišťuje rozdělování točivého momentu a rekuperaci. Díky 7kWh baterii může Fenomeno jet v čistě elektrickém režimu.
Řidiče po celou dobu hlídá 6D senzor namontovaný blízko těžiště vozidla, který je přímo spojený s řídicí jednotkou. Po celou dobu sleduje dynamické pohyby vozu a pomáhá auto udržet na silnici.
Tradice exkluzivních lamborghini započala v roce 2007 s modelem Reventón. Jeho otevřená varianta přišla dva roky poté. Na něj navázaly modely Veneno (2013), Centenario (2016) a Sián (2019), všechny vyrobené jako roadstery. Smyslem vždy je nejen nabídnout exkluzivní model, ale také otestovat nová stylistická a technická řešení. Nyní v těchto šlépějích pokračuje nový Fenomeno Roadster. Celkem bude vyrobeno jen 15 kusů.
Zdroj: Lamborghini