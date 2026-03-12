Ferrari má nový spider s osmiválcem. Už jsme seděli pod jeho plátěnou střechou
Otevřené modely k Ferrari patří a nezmění se to ani u loni uvedeného modelu Amalfi. Základ nabídky si zatím musel vystačit s karoserií kupé, nově se k němu přidává také otevřený Spider.
Ferrari loni v létě uvedlo nástupce modelu Roma. Amalfi má stejně jako to plnit funkci základního modelu v nabídce italské značky. Roma však nabízela varianty kupé a spider, zatímco amalfi se představilo pouze s pevnou střechou. To se teď mění s představením otevřené varianty Ferrari Amalfi Spider.
Novinku nám už Ferrari ukázalo naživo ve své domovině v italském Maranellu. A to rovnou v novém červeném lakování Rosso Tramonto, které se poprvé ukazuje právě na spideru. Stejně jako výchozí kupé má i spider elegantní křivky, a ačkoliv technicky vychází z předchozího modelu Roma, nesdílí ani jeden panel karoserie. Zadní část, která bývá u otevřených vozů vizuálně těžká, se zde podařilo udržet dostatečně nízkou.
Stejně jako Roma nabídne otevřené amalfi plátěnou střechu, která se dokáže složit nebo znovu natáhnout za pouhých 13,5 sekundy, a to až do rychlosti 60 km/h. Látková střecha má velké skleněné zadní okno a je vyrobena z pětivrstvé, sendvičově sestavené akustické tkaniny navržené tak, aby účinně tlumila hluk z vozovky a vnější hluk. Výsledkem je akustická izolace údajně srovnatelná s vozidlem vybaveným pevnou skládací střechou.
Plátěná střecha je k dispozici ve čtyřech barvách a dvou variantách tkaniny. Po složení má na výšku jen 220 mm a do kufru se pod ni stále mají vejít dva příruční kufříky. Zavazadlový prostor má 255 litrů s nataženou střechou a 172 litrů se staženou. Na poměry Ferrari jde o velmi slušnou prostornost.
Automobilka novinku označuje jako Spider 2+, což značí, že usadí i dva pasažéry vzadu. Už na první pohled je ale zjevné, že tyto sedačky jsou buď pro malé děti, nebo jen vyložená nouzovka. Se svými 187 cm jsem se dozadu vměstnal a krátké svezení bych takto asi zvládl, jakákoliv delší cesta je ale v podstatě nemožná. Zato na odkládání dalších zavazadel nebo odhození tašky jsou zadní sedačky perfektní. Vpředu jsem se už vešel na výšku podstatně lépe, ale postavy vyšší než 190 cm zde už budou mít s nataženou střechou asi problém.
Interiér opticky vymezuje prostor pro řidiče a spolujezdce a Ferrari zde zvolilo variantu s centrálním, velmi nízko umístěným 10,25" displejem multimédií. Ten doplňuje i menší 8,8" displej před spolujezdcem, který si zde může zobrazit třeba aktuální rychlost a otáčky a nemusí tak koukat řidiči přes ruce. Řidič má opět k dispozici veliký 15,6" displej přístrojového štítu a z kupé převzatý nový volant.
Ten je posetý fyzickými tlačítky a ovladači a stejně jako jiná Ferrari postrádá páčky, blinkry se zde ovládají tlačítky. Pod volantem je totiž místo vyhrazeno pro obrovitá pádla sekvenčního řazení. Na volantu je i startovací tlačítko nebo volič jízdních režimů Manettino. Záměrem zde je nedávat řidiči jediný důvod, aby během jízdy pustil ruce z volantu.
Středový tunel je částečně z hliníku, se slotem přesně tvarovaným pro klíč, bezdrátovou nabíjecí podložkou a sadou tlačítek. Madla dveří připomínají plachty a audiosystém je ukrytý pod hliníkovými vložkami. Zájemci si mohou připlatit za audiosestavu Burmester se 14 reproduktory a výkonem 1200 W. Luxusní výbavu završují sedadla s deseti masážními polštářky.
Technika zůstala stejná jako u kupátka. Amalfi má sice roli základního modelu, ale to pořád znamená nejnovější evoluci osmiválce F154 o objemu 3855 cm³ se dvěma turby, umístěný vepředu-uprostřed. V této konfiguraci byl motor optimalizován tak, aby poskytoval maximální výkon 477 kW při 7500 ot./min., se specifickým výkonem 124 kW/l a červenou linií otáček posunutou na 7600 ot./min.
Zvýšení výkonu ve srovnání s Ferrari Roma Spider (456 kW) bylo dosaženo prostřednictvím pokročilého systému řízení přeplňování, který umožňuje nezávislé řízení otáček obou turbodmychadel s dedikovanou kalibrací a zvýšení maximálních otáček turba až na 171.000 ot./min. Tento přístup zlepšuje odezvu na plyn a zvyšuje přesnost řízení tlaku, také díky zavedení vyhrazených tlakových senzorů pro každou řadu válců. Nová řídicí jednotka motoru již byla použitá ve větších modelech 296 GTB, Purosangue a 12Cilindri.
Souběžně s tím bylo vynaloženo úsilí na snížení hmotnosti: nové lehké vačkové hřídele (-1,3 kg) a přepracovaný blok motoru s přesným obráběním eliminovaly nenosný materiál, čímž se ušetřil přibližně jeden kilogram. Poprvé u motoru Ferrari byl zaveden olej s nízkou viskozitou, který snižuje odpor za studena o 30 % ve srovnání s předchozí verzí, čímž se zlepšuje účinnost zahřívání.
Nárůst hmotnosti proti kupé není úplně malý, novinka má v tabulce údajů suchou váhu 1556 kg, zatímco kupé 1470 kg. I tak se podařilo dodržet zrychlení z nuly na stovku za 3,3 sekundy, o trochu horší je na 200 km/h, což zvládá za 9,4 sekundy (kupé 9,0 sekundy). Maximálně se Amalfi Spider stále rozjede na 320 km/h. Zajímavostí je využití brzd brake-by-wire, tedy od brzdového pedálu jde ke kotoučům povel pouze kabelem. Ferrari pro tuto možnost prý sáhlo kvůli zlepšení odezvy. Stále ale zůstává i mechanická záloha.
Zásadní byla práce s aerodynamikou a zde byl cíl jasný: vytvořit kabriolet s látkovou střechou, který by mohl nabídnout aerodynamiku srovnatelnou s kupé a zároveň poskytoval špičkový komfort i se staženou střechou. Do vozu je proto začleněna řada funkčních prvků, které přispívají k řízení proudění a pomáhají vyrovnávat zatížení a odpor. Vpředu obtok nad světlometem spojuje přední část vozu s motorovým prostorem, čímž snižuje přetlak a přispívá k tepelné regulaci; generování vertikálního zatížení je umocněno generátory vírů a difuzory integrovanými do přední části spodku vozu, zatímco před předními i zadními koly je vozidlo vybaveno aerodynamickými kryty pro odkrytou část kol, které snižují odpor.
V zadní části je integrován pohyblivý spoiler umožňující tři aktivní konfigurace, které se automaticky nastavují v souladu s rychlostí a podélným i příčným zrychlením vozu. V konfiguraci HD generuje křídlo při rychlosti 250 km/h až o 110 kg větší zátěž při nárůstu odporu vzduchu o méně než 4 %; konfigurace MD mezitím pomáhá vyvíjet přítlak s rychlejším přechodem k maximálnímu otevření. Zadní nápravu doplňuje 20 mm vysoký integrovaný nolder, který pomáhá rekomprimovat proudění v podmínkách minimálního odporu.
Zvláštní pozornost byla věnována pohodlí cestujících při otevřené střeše. Amalfi Spider je vybaveno větrným deflektorem integrovaným do opěradel zadních sedadel, který může řidič aktivovat stisknutím tlačítka, aniž by musel zastavit. Když je konfigurace aktivní, proud vzduchu, který by vnikal do kokpitu vozu zezadu, je odkloněn, čímž se vytvoří stabilnější bublina pohodlí kolem cestujících a sníží se turbulence a hluk, zejména v oblasti hlavy.
Systém byl kalibrován s úhlem otevření 101° a konstrukce opěradla (včetně rámu a pohyblivých částí integrovaných do zapuštěného pomocného rámu) poskytuje pevnost a dynamickou odezvu za všech jízdních podmínek. Lze jej otevřít při rychlostech do 170 km/h, nad kterými je elektronicky omezen. Pokud je zařízení již otevřené, lze jej používat až do maximální rychlosti.
Na trh nové Ferrari Amalfi Spider vstoupí ještě letos. Jaké budou ceny novinky, zatím automobilka nezveřejnila, jistě ale budou o trochu vyšší než u výchozího kupé. To začíná na ceně v přepočtu kolem 6 milionů korun.
|Technické údaje Ferrari Amalfi Spider
|Pohon
|Bi-turbo V8
|Zdvihový objem [cm³]
|3.855
|Vrtání × zdvih [mm]
|86,5 × 82
|Max. výkon [kW]
|470
|Max. točivý moment [Nm]
|760 Nm
|Kompresní poměr
|9,4 : 1
|Délka [mm]
|4.660 mm
|Šířka [mm]
|1.974 mm
|Výška [mm]
|1.305 mm
|Rozvor [mm]
|2.670 mm
|Přední/zadní rozchod [mm]
|1.652 /1.679
|Suchá hmotnost [kg]
|1.556
|Rozložení hmotnosti
|50 % vpředu/50 % vzadu
|Objem palivové nádrže [l]
|80
|Objem zavazadelníku [l]
|255/172
|Přední pneu
|245/35 R20 J8.0
|Zadní pneu
|285/35 R20 J10.0
|Přední brzdy [mm]
|390 × 223 × 34
|Zadní brzdy [mm]
|360 × 233 × 32
|Převodovka
|8stupňová dvouspojková F1 DCT
|Max. rychlost [km/h]
|320
|Zrychlení 0–100 km/h [s]
|3,3
|Zrychlení 0–200 km/h [s]
|9,4
|Brzdná dráha 100–0 km/h [m]
|30,8
|Brzdná dráha 200–0 km/h [m]
|119,5
Zdroj, Ferrari, autorský text, zdroj foto: Ferrari, zdroj videa: Ferrari