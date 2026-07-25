Fetiš EU na elektromobily nedává smysl, říká evropský šéf Hondy
Ředitel evropské divize Hondy volá po širších možnostech, jak snižovat emise, než jen zákazy spalovacích motorů. Současný postup podle něj vede ke zvyšování průměrného věku aut.
Evropské komisi v přístupu k dekarbonizaci chybí jednotný přístup a to činí život automobilek na našich trzích extrémně složitý. Takto nešetřil kritikou Hans de Jaeger, generální ředitel evropské divize automobilky Honda. V podstatě nařízený přesun k jízdě na elektřinu také podle něj znamená zúžení výběru pro spotřebitele a poškozuje prodeje nových aut.
„Vozový park v našem regionu stárne,“ řekl de Jaeger. „V minulosti byl průměrný věk osm, devět let, dnes roste do dvojciferných čísel a to je pro mě zklamáním. Kdyby EU zvážila ponechání širšího výběru pro zákazníky, evropský vozový park by byl v lepší situaci, než je dnes,“ pokračoval.
Evropští zákonodárci podle něj mají „trochu fetiš“ na elektromobily. To se projevilo v pravidlech, která v praxi dělají z plné elektrifikace jedinou legální cestu pro výrobce aut. Pravidla by však měla umožnit „širší výběr pro zákazníky“ po stránce technologie pohonu, myslí si de Jaeger, a dodává, že hybridy, plug-in hybridy a alternativní paliva jsou různé způsoby, jak emise CO2 snížit, ale přitom neuškodit prodejům nových aut.
Nutno ovšem poznamenat dvě věci. Jednak, dokud nebudou hybridy a plug-in hybridy spalovat CO2-neutrální paliva, pořád z nich budou vznikat nějaké emise „nového“ oxidu uhličitého a ke stoprocentní redukci se nedostaneme. A jednak, za tlačení elektrických pohonů jsou velkou měrou zodpovědné neziskové a lobbyistické organizace v pozadí, jako např. Transport & Environment.
„Nechápejte mě špatně, snižovat emise CO2 musíme. O tom není pochybnost a není automobilky, která by s tím nesouhlasila. Ale pojďme to dělat způsobem, který je rychlejší než ten dnešní,“ řekl dále de Jaeger.
Můžou tím způsobem být masivní dotace a zdanění spalovacích aut, jako tomu je např. v Norsku, kterému se díky tomu již povedlo na elektromobily téměř zcela přejít? „Je to přirozený způsob? Ne, protože udělají to i příště? Možná ne,“ odpovídá de Jaeger. Norsko má navíc drtivou většinu elektřiny „zelenou“ z hydroelektráren a vydělává obrovské peníze na těžbě ropy, které může následně do podpory elektromobilů investovat.
Co tedy de Jaeger navrhuje? „Zákonodárci by umožnili širší portfolio, ale celkový cíl by byl ještě větší výzvou, než jakou vidíme dnes.“ Cíle snižování emisí CO2 by mohly být rychlejší, ale výrobci by měli mít „více možností, jak se k tomu dostat“.
Plánovaný zákaz spalovacích motorů v nových autech od roku 2035, realizovaný skrze limity emisí CO2 na kilometr, EU schválila už před několika lety. Kromě průmyslu i nejeden členský stát proti němu od té doby brojí, ovšem že by se něco mělo reálně změnit, není pravděpodobné. EU po nátlaku alespoň povolila ty spalovací motory, u nichž bude zajištěno, že poběží výhradně na certifikovaná syntetická paliva, a tedy budou CO2-neutrální. „Certifikovaná“ znamená v podstatě to, že palivo musí být CO2-neutrální včetně výroby. To znamená výrobu z CO2 zachyceného ze vzduchu a za použití obnovitelné energie.
Zdroj: Autocar | foto: Honda | video: Svět motorů