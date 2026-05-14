Fiat 500 má další speciální edici. Kabrio Dolcevita sází na italský styl a eleganci
Malá pětistovka je ikonickým modelem značky Fiat a příkladem skvělého retra. Nejnověji to vyjadřuje ve speciální edici Dolcevita. Co nabízí a čím se liší od běžné 500?
La dolce vita znamená v italštině sladký život. I lidé, kteří se ve světě moc neorientují, jistě tohle spojení někdy slyšeli ve spojení s Itálií. V roce 1960 vznikl italský film La Dolce Vita od režiséra Federica Felliniho. Jenže Dolce vita se jmenuje také celá řada písní, hudebních alb a dokonce také český lifestylový časopis (psaný dolcevita), který vychází v Česku.
Od letošního roku se slovem „Dolcevita“ označuje nová speciální série Fiatu 500. Jedná se o limitovanou edici, která má dále prohloubit italské kořeny této nové reinkarnace slavného turínského modelu. Edice 500 Dolcevita bude dostupná pouze ve verzi cabrio. Čerpá inspiraci v letních měsících na italském pobřeží. Zároveň ale také odráží ducha 60. let, tedy doby, kdy Itálie zaznamenala obrovskou ekonomickou konjunkturu.
Edici Dolcevita poznáte na první pohled od běžné pětistovky cabrio podle řady detailů. Zvenku jsou to zejména chromované kryty vnějších zpětných zrcátek, speciální boční emblém s logem Dolcevita, nová, do lesku broušená 16palcová hliníková kola, speciální modrá látková střecha a Full-LED světlomety.
V interiéru je speciální edice Dolcevita vybavena sedadly čalouněnými kombinací látky a vinylu se vzorem Pieds de poule a vyšívaným logem „500“, DAB rádiem s 10,25palcovým displejem, automatickou klimatizací, dešťovým senzorem a zadními parkovacími senzory.
Edice 500 Dolcevita bude na českém trhu dostupná v průběhu 2. čtvrtletí letošního roku. Cena zatím není stanovena, v Itálii se popsaná edice prodává za částku od 25.200 eur, tedy v přepočtu asi 630.000 korun.
Zdroj: tisková zpráva firmy Fiat, italské webové stránky značky Fiat, Wikipedia