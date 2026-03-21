Fiat 600 má nový základní motor. Uvedení doprovází limitovaná série Sport

Mario Rychtera
Fiat otevírá jarní sezónu novým základním motorem a limitovanou edicí Street. Cílí na jednoduchost, hospodárnost a cenovou dostupnost.

V současné elektrifikované době dělá Fiat něco, čemuž většina automobilek už nevěnuje tolik pozornosti. Zavádí nový základní motor 1.2 s přeplňováním, ale bez elektrifikace. Má výkon 74 kW (100 koní) a je spojený s klasickou šestistupňovou manuální převodovkou. Cílí na klientelu preferující jednoduchost, avšak která si stále potrpí na úsporné a stylové cestování.

V tomto ohledu jim jde šestistovka vstříc. Rozvodový řetěz motoru má tichý chod a turbodmychadlo s proměnnou geometrií rozváděcích lopatek spolu s výkonným systémem přímého vstřikování zajišťují hospodárnost. Inženýři také vyladili výměnu plynů ve výfukovém systému.

Tento motor, který už je však v portfoliu Stellantisu zastoupen delší dobu, bude dostupný pro všechny výbavy modelu 600. Současně s ním přichází také základní limitovaná edice Street omezená na 2000 kusů. Pro český trh bude k objednání pravděpodobně během května.

Vyznačuje se zářivě bílým lakem s černými detaily, jako jsou 18palcová kola, lem masky chladiče, střecha včetně sloupků, kliky dveří a loga. Interiér navozuje sportovní dojem černou stropnicí a stejnou barvu má i palubní deska. Zato sedadla přidávají kromě tmavé také bílou barvu. 

Zdroj: Fiat

