Fiat 600 má nový základní motor. Uvedení doprovází limitovaná série Sport
Fiat otevírá jarní sezónu novým základním motorem a limitovanou edicí Street. Cílí na jednoduchost, hospodárnost a cenovou dostupnost.
V současné elektrifikované době dělá Fiat něco, čemuž většina automobilek už nevěnuje tolik pozornosti. Zavádí nový základní motor 1.2 s přeplňováním, ale bez elektrifikace. Má výkon 74 kW (100 koní) a je spojený s klasickou šestistupňovou manuální převodovkou. Cílí na klientelu preferující jednoduchost, avšak která si stále potrpí na úsporné a stylové cestování.
V tomto ohledu jim jde šestistovka vstříc. Rozvodový řetěz motoru má tichý chod a turbodmychadlo s proměnnou geometrií rozváděcích lopatek spolu s výkonným systémem přímého vstřikování zajišťují hospodárnost. Inženýři také vyladili výměnu plynů ve výfukovém systému.
Tento motor, který už je však v portfoliu Stellantisu zastoupen delší dobu, bude dostupný pro všechny výbavy modelu 600. Současně s ním přichází také základní limitovaná edice Street omezená na 2000 kusů. Pro český trh bude k objednání pravděpodobně během května.
Zdroj: Fiat I Video: Fiat