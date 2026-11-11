Fiat Abarth 131 Rally: Mistr světa i Evropy
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Soutěžní verze Fiatu 131 doplnila a později vystřídala na tratích rychlostních zkoušek Lancii Stratos. Na rozdíl od ní nebyla od počátku stavěna jako speciál, vycházela ze sériového modelu a dnes není vnímána jako legenda. Může se ovšem pochlubit mnoha úspěchy.
Turínská automobilka chtěla v polovině 70. let minulého věku nahradit na rychlostních zkouškách úspěšnou, ale již poněkud zastaralou 124 Abarth Rally. Otevřený vůz, který v soutěžní verzi dostal pevnou střechu, přestal soupeřům stačit. Coby více než obstojný nástupce připadalo v úvahu kupé X1/9 s motorem uprostřed.
Abarth, v to době vlastně závodní oddělení Fiatu, připravil prototyp a Bertone byl schopen vyrobit pětisetkusovou sérii potřebnou pro homologaci. Závodní X1/9 měla na krytu motoru obří „šnorchl“, tedy vertikální nasávací systém ve stylu tehdejších monopostů formule 1. Clay Regazzoni s ní startoval v Giro d'Italia 1974, přirozeně té automobilové, nikoli cyklistické.
Bertone dokázal dokonce už i spustit produkci, jenže přišla stopka. Pro sportovní úpravy se totiž mimořádně hodila nová 131 Mirafiori, která měla navíc logicky násobně vyšší tržní potenciál. Výrobce pochopitelně potřeboval sedany střední velikosti náležitě propagovat. A tak spatřila světlo světa vrcholná verze 131 Rally.
031
Nejprve byl ovšem postaven okruhový speciál skupiny 5, který dostal číslo projektu 031 podle značení Abarthu a vidlicový šestiválec z velkého typu 130. Zbraň pro silniční závody vycházela samozřejmě z dvoudveřové verze se stupňovitou zádí, tedy tudoru, čtyřdveřák se nehodil, Inženýři Abarthu splnili úkol s pečlivostí sobě vlastní.
Okřídlená a rozšířená bestie svůj původ vzhledově nezapřela, i když s ním technicky měla společného jen pramálo. Stylistické úpravy dostalo na starosti Centro Stile Bertone v Caprie, o zbytek se postaral „štír“. Motor V6 byl převrtán z původních 3325 na 3481 cm3 a vybaven třemi karburátory Weber. Výsledek? 270 koní, tedy takřka 199 kW v 6800 otáčkách. Pětistupňová manuální převodovka ZF umožňovala dosáhnout až 260 km/h.
S Giorgiem Piantou za volantem vyhrál Abarth SE031 Giro d'Italia 1975. Na většině tratí bylo mokro. A Pianta, který úspěšně závodil s cestovními a sportovními vozy, za takových podmínek uměl. Proto mu patřilo poněkud překvapivé prvenství, v posádce jej doplnil Bruno Scabini. Získané zkušenosti se náramně hodily při vývoji soutěžní verze 131... První experimentální prototyp Abarth Rally Corsa měl motor 1,8 16V ze 124 Spider o výkonu přes 200 koní. Ale to byl jen střípek.
Fiat Abarth 131 Rally (1975) |
Dvě verze
Ano, i 131 Rally v malých sériích vyráběla věhlasná firma se štírem ve znaku, kterou její zakladatel Carlo Abarth 31. července 1971 prodal Fiatu, takže šlo o dceřinou společnost turínského giganta. A to hned ve dvou modifikacích. První představovala vysokovýkonný sportovně laděný cestovní vůz, druhá s názvem Corsa pak čistě soutěžní automobil skupiny 4, s nímž automobilka také v letech 1977, 1978 a 1980 získala v mistrovství světa titul šampióna mezi výrobci.
Ďábelsky rychlý Fiat 131 Abarth byl odborníkům představen už v říjnu roku 1975. Produkce homologační série 400 vozů dle podmínek FIA přílohy J pak odstartovala prakticky okamžitě, aby byla nová zbraň připravená pro následující sezónu. Poslední kusy číslované série spatřily světlo světa v březnu 1976. Údajně jich vzniklo dle pramenů pět stovek, možná dokonce přes tisícovku. Novotou vonící zbraň proti Fordům Escort RS, Opelům Ascona, Peugeotům 504 a mnohým dalším tak mohla vyrazit na trať. Soutěžím tenkrát dominovaly vozy s klasickou koncepcí, tedy motorem umístěným podélně vpředu a pohonem zadních kol kardanem. Oficiální výstavní premiéru si ale nabroušená 131 odbyla až na jaře 1976 v Ženevě.
První vítězství
Debut ostré „stotřicetjedničky“ se odehrál ještě ve stínu soutěžácké legendy, řeč je pochopitelně o Lancii Stratos. Proběhl v v říjnu pětasedmdesátého roku na Rally 100.000 Trabucchi, která patřila do italského šampionátu. Za volantem seděl... Gorgio Pianta. Následující prosincovou Rally delle Valli Piacentine Fulvio Bacchelli o minutu vyhrál...
Do správné formy se ale nová turínská zbraň dostala právě včas, aby navázala na úspěchy Stratosu. Nelze zapomenout ani na vavříny přímého předka, modelu 124 Abarth. K těm pozdějším výrazně dopomohli vynikající piloti týmu Fiat Corsa, jakými byli Němec Walter Röhrl a Fin Markku Alén. Fiat, co se týče tovární účasti v rallye, koncernovou značku Lancia nahradil. Alespoň na pár let
Šampion
Röhrl v osmdesátém roce ovládl i mistrovství světa jezdců, Alén zase přivezl hned první triumf v MS z finských 1000 jezer 1976. A vlastně i ten poslední z Portugalska 1981. I on se stal za jeho volantem světovým šampionem. Jenže... V letech 1977 a 1978 byl pro jezdce vypsán „pouze“ Pohár FIA. Alén vystřídal na vrcholu Sandra Munariho ve druhé jmenované sezóně. Sanremo a britskou RAC ovšem jel se Stratosem.
Fiat také připomíná vůbec první vítězství 131 Abarth v soutěži na mezinárodní scéně. Markku ovládl v dubnu 1976 Rallye dell'Isola d'Elba před týmovým kolegou Bacchellim. Šlo o podnik evropského a italského mistrovství, konal se, jak už název napovídá, na toskánském ostrově Elba v Tyrhénském moři. Na světové scéně debutovala trojice továrních aut při Rallye du Maroc koncem června. Alén, Bacchelli i Maurizio Verini prokázali konkurenceschopnost, dlouho se drželi v čele.
V MS uspěli rovněž další: Fin Timo Salonen, právě zmiňovaný Ital Bacchelli a dva Francouzi: Jean-Claude Andruet a Bernard Darniche, „Fabrické“ vozy zprvu startovaly v kombinaci tmavě modré a žluté Olio Fiat. Pro rok 1978 se ale „převlékly“ do známějších zeleno-červeno-bílých barev letecké společnosti Alitalia. Walter Röhrl ve své mistrovské sezóně jezdil s vozem s pruhy v odstínech modré od světlé po tmavou, doplňovala je bílá na přídi a střeše. Na kapotě se skvělo velké červené logo Fiatu s vavřínovým věncem.
Osmnáct plus dvě
131 Abarth má na kontě celkem 18 vítězství v podnicích mistrovství světa z padesátky startů. V Sanremu 1977 a na Korsice 1978 tyto vozy dokonce opanovaly kompletní pódium. Na Tour de Corse 1977 jich skončila v první osmičce celá pětice.
A vlastně ještě dva triumfy navíc, protože do Poháru jezdců FIA se v sedmdesátém osmém počítal i Rajd Polski a automobilová Tour de France z ME. U našich severních sousedů byl nejlepší Španěl Antonio Zanini a 4,2 tisíce km dlouhou francouzskou soutěž opanovala... Michèle Mouton. Kalendář Poháru čítal celkem 19 soutěží, zatímco MS pouze 11. Zanini vyhrál domácí španělský šampionát 1978, jeho 131 Abarth nesla z marektingových důvodů logo Seatu. V roce 1979 se pak stal vicemistrem Evropy.
Pětkrát Mitropa
Za volanty rallyových 131 ale úspěchů dosáhli kupříkladu i zmiňovaný Munari, Björn Waldegård a Attilio Bettega, kterému se jeho vášeň bohužel později stala osudnou. Perličku bezesporu představuje třetí místo Carlose Reutemanna doma v Argentině (1980). V té době byl Lole, jak se mu říkalo, pořád aktivním pilotem formule 1, hájil barvy Williamsu. Českým fanouškům dpbře známý středoevorpský Mitropa Cup uvládli jezdci se s těmito vozy pětkrát: Vanni Fusaro (1978), Luigi „Lucky“ Battistolli (1979), Mario Aldo Pasetti (1981), Franco Corradin (1982) a Franco Ceccato (1983). I když tato pětice Italů zůstává pozepomenuta, za připomenutí jejich kména stojí. Spousta závodníků z Apeninského poloostrova, a to nejen v soutěžích, ale i na okruzích používala pseudonymy, „Lucky“ byl jedním z nich.
131 Abarth Rally se stala jedním ze symbolů doznívající éry soutěžních speciálů se zadním pohonem a atmosferickými motory, a to Fiat pro rok 1979 omezil tovární účast, protože finanční efekt nebyl takový, jaký očekával. Následně přišla doba čtyřkolek, přeplňování a slavné skupiny B...
Nejlepší na starém kontinentu
Aby toho nebylo málo, tak mistr Itálie 1980 Adartico Vudafieri vybojoval v sezóně 1981 titul šampiona starého kontinentu. Kalendář ME tenkrát obsahoval desítky podniků s různými koeficienty, podle nichž se také násobily získané body.
V jednaosmdesátém jich bylo celkem 44 a čtveřice koeficientů od 1 do 4. Těm, kteří pomýšleli na korunu šampiona, tedy stačilo startovat v nejdelších a nejprestižnějších soutěžích a samozřejmě v nich sbírat vavříny. Vudafieri vyhrál pětkrát, ze všech jezdců nejvíce. Mezi lety 1979-1981 si připsal triumfy v celkem 11 kontinentálních rally.
Civilní
Silniční, tedy „civilní“ verze vycházela ze sériové 131, ač se to na první pohled nezdálo, využívala tři čtvrtiny shodných dílů. Původně ocelová karoserie měla pouze jediný pár dveří a byla zesílená a značně odlehčená. Jako stavební materiál na všechny její vnější panely včetně mohutných lemů blatníků, pouze vyjma bočních dveří, střechy a zadní stěny posloužil laminát. Dveře a střecha byly zase z hliníku. 131 Rally vypadala opravdu agresivně. Přibyly spoilery, které nebyly jen na parádu, ale zajišťovaly potřebný přítlak. Včetně toho střešního. Naopak chyběly zcela zbytečné nárazníky, ušetřily 65 kg hmotnosti. Další kila auta zhubla díky bočním oknům z plexiskla.
Na jejich vzniku se podílela i firma Bertone. Právě ta odebírala částečně rozpracované standardní dvoudveřové karoserie z výrobní linky v závodě Mirafiori. Pak na ně namontovala plastové blatníky, kapotu a víko kufru a upravila strukturu tak, aby mohla pojmout zadní nezávislé závěsy se vzpěrami McPherson, spodními lichoběžníky, příčným zkrutným stabilizátorem, vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči, modifikované ze 124 Abarth Rally a X1/9. 131 Rally totiž postrádala standardní tuhou nápravu. Špičkové jízdní vlastnosti na nejrůznějších druzích povrchu zde musely zkrátka dostat přednost. Obdobnou, ale sériovou standardní konstrukci měla i vpředu. U Bertoneho se auta i lakovala, pak putovala do továrny Fiatu v Rivaltě, kde probíhala „svatba“ s mechanikou Abarthu.
Fiat Abarth 131 Rally (1976) |
Čtyři ventily...
Podélně vpředu uložený motor Fiat 131 AR.000 s rozvodem DOHC dosahoval z dvoulitrového (1995 cm3) objemu díky dvojitému spádovému karburátoru Weber 34 ADF výkonu 103 kW (140 koní) při 6400 otáčkách za minutu. Přepracovaná přední kapota obsahovala nasávací otvor. Zcela nový řadový čtyřválec dostal hlavu z lehké slitiny a vůbec poprvé u Fiatu v sériové produkci čtyřventilovou techniku. Konstrukčních prvků z předchozího 124 Abarth Rally bylo použito poskrovnu, coby základ posloužily motory Lancie Beta a Fiatu 132. Dvojicí vačkových hřídelů v hlavě poháněl ozubený řemen.
Přenos síly na zadní nápravu zajišťovala pětistupňová převodovka Colotti. Samozřejmě mechanická s ručním řazením, navíc rychlým a přesným. A bez synchronizačních kroužků. Jejich absenci vyžadovaly homologační regule. Krotší 131 se bez ní pochopitelně neobešly. Točivý moment vrcholil 177 Nm ve 3800 otáčkách. Spojka stačila mimochodem suchá jednokotoučová. Diferenciál pocházel z velkého Fiatu 130, na rozdíl od něj ale dostal hliníkové pouzdro.
...i čtyři kotouče
O optimální deceleraci klidně i z maximálních 190 km/h se starala čtveřice kotoučů, tady by zadní bubny nestíhaly. Chlazení těch předních pomohly malé štěrbiny ve spoileru, dostalo se k ním více vzduchu. Šlo o menší kotouče z modelů 127 a 128. K zadním pak putoval dalšími velkými otvory za dveřmi. Do asfaltu, šotoliny, bahna, sněhu i písku se zakusovaly pneumatiky Pirelli P7 rozměrů 195/40 VR15 na kolech Cromodora z lehké slitiny. Všechny 131 měly hřebenové řízení. Ve standardně pětimístném interiéru panovala spíše luxusní než sportovní atmosféra, o čemž svědčilo sametové čalounění sedaček.
Zůstal zachován sériový rozvor 2490 mm. 131 Abarth Rally byla ale o čtyři centimetry kratší, dva nižší a sedm širší než „obyčejné“ tudory, na délku měřila 4190 mm, do šířky 1720 a na výšku 1360 mm. Vážila 980 kg a z klidu na stovku dokázala zrychlit za reálných 8,2 sekundy. Také uváděná cestovní spotřeba 14.6 l/100 km nebyla určitě daleko od pravdy, ale zajímala málokoho... Do běžného provozu se homologační exempláře beztak příliš nehodily, menší přední brzdy každodenní použití výrazně omezovaly.
Tři sady
Motory verzí pro rally však byly naladěny výše. Fiat sám nabízel tři sady pro konverzi motoru na 165 koní (121 kW), 190 koní (140 kW) nebo 215 koní (158 kW). Obsahovaly i závodní zavěšení. Soutěžní pohonné jednotky měly větší ventily, nové vačkové hřídele a písty a specifické zapalování Magneti-Marelli. Z původních 158 kW (215 k) v 7000 otáčkách se v roce 1980 dostaly až na 240 koní, tedy správně normovaně 177 kW. U nich došlo i na nepřímé mechanické vstřikování paliva Kugelfischer a mazání se suchou klikovou skříní. Chyběla tradiční olejová vana, nádrž s mazivem byla umístěna až za zadní nápravou, od ní vedly k pohonnému ústrojí dlouhé hadice.
Kolem tuny těžké (či spíše lehké) speciály upalovaly dle převodů klidně i 230 km/h. Ozubená kolečka se pochopitelně měnila dle charakterů jednotlivých tratí. A nechyběl ani samosvorný diferenciál ZF. Tlumiče dostaly více oleje, přední kotoučové brzdy vnitřní chlazení. Nasazení v rally si také vyžádalo stolitrovou palivovou nádrž, zatímco verzi pro běžné silnice stačila šedesátilitrová.
Verze Corsa byla ještě o deset centimetrů širší (1820 mm) a natáhl se přední rozchod ze 1460 na 1520 mm, zatímco ten vzadu (1492 mm) se oproti silniční variantě nezměnil. Soutěžní 131 Rally dokázaly přemoci soupeře vynikající ovladatelností a trakcí. Na dvojkové Escorty RS1800 s 260-280 koňmi jim ale scházel výkon.
IMSA a Abarth SE035
Nějaká perlička? Málo známou epizodou je účast speciálu v americkém okruhovém mistrovství IMSA v kategorii GTU. Vodil jej herec James Brolin, startoval ve vybraných závodech sezóny 1978. Propagoval nízkokalorické „pivo“ Anheuser-Busch Natural Light, v jehož barvách bylo auto vyvedeno.
Narodil se rovněž ještě jeden exemplář prototypu 035 s opět čtyřventilovým dvoulitrem. Právě ten se stal pohonným ústrojím úspěšného kupé Lancia 037, byl už přeplňovaný volumetrickým kompresorem.
Zdroje: CD-ROM Autorevue 98, Partaj.cz, Auto World Press, Netcarshow, Svět motorů. Wikipedia, JuwraWRC, foltyn.cz, tisková zpráva Stellantis Heritage Hub, eWRC.cz, Autosprint, Svět motorů, Blog Auto.fr
Foto: Wikipedia, Centro Storico Fiat, archiv Fiat Auto a Abarth & C.