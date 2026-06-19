Fiat Dobló EasyPRO je opravdový profesionál. A skvělým tipem pro řemeslníky
Dobló je již tradičně obchodně úspěšnou kompaktní dodávkou od Fiat Professional. Zatím poslední novinku v této řadě představuje verze EasyPRO. Čím je tak zajímavá?
Současný Fiat Dobló, interně označený K9, se vyrábí od roku 2022 a v rámci skupiny Stellantis je sourozencem Citroënu Berlingo, Opelu Combo a Peugeotu Partner. Nová verze EasyPRO byla navržena tak, aby v maximálně možné míře nabídla vysokou užitnou hodnotu, flexibilitu a produktivitu. Tedy atributy, které řemeslníci u užitkových automobilů velmi oceňují. Celé auto je vyřešeno tak, aby bylo maximálně funkční.
Italská novinka v oblasti lehkých užitkových vozidel upoutá na první pohled svým výrazným designem, který, jak je vidět, proniká i do kategorie vozidel, které si kvůli vzhledu patrně nikdo nepořizuje. Jde zejména o výraznou přední část, která je zároveň vyřešena tak, aby chránila plechy karoserie, respektive lakované části před drobnými kolizemi, ke kterým v provozu běžně dochází. Současně byl přepracován vnitřní prostor s cílem zlepšit ergonomii a hlavně maximálně využít dostupný prostor.
Základem je značná flexibilita, kterou zajišťuje systém Flexiseat. Ten umožňuje sklopení sedadla spolujezdce, čímž se výrazně zvýší přepravní kapacita.
Druhým systémem, který stojí za zmínku, je Modutable na straně spolujezdce, dostupný na přání. Funguje tak, že sedák sedadla spolujezdce otočíte o devadesát stupňů tak, že se jeho sedací část dotýká opěradla. Na jeho horní plochu položíte speciálně tvarovanou plastovou desku (v podstatě stolek), která se na druhé straně opírá svou šikmou plochou o rovněž šikmou plochu palubní desky před spolujezdcem. Deska má navíc na jedné straně prohlubeň na odložení třeba sešitu, který tak při jízdě „nepoletuje“ sem tam, a v přední části je plocha vroubkovaná, rovněž aby na ní odložené předměty (typicky třeba tác s jídlem) neklouzaly.
K tomu navíc deska ještě obsahuje do strany šikmo výsuvnou pomocnou desku, na níž si můžete položit třeba laptop. Tím, že desku vysunete, máte jej hezky „po ruce“. Nechybí ani prohlubeň na uložení pohárku s pitím, což rovněž každý velmi ocení.
Ale to není vše, pod desku lze navíc ještě umístit třeba tři kufry s nářadím různé velikosti. Rovněž zde budou dobře upevněny, a tedy se při jízdě nebudou pohybovat.
Lidé, kteří tráví hodně času v autě, také velmi oceňují odkládací prostory. V tomhle ohledu je Dobló EasyPRO na samotné špičce. Od roku 2027 bude k dispozici koncept Dashbox, který přidá úložný prostor v horní části palubní desky. Tam bude možné odložit předměty, které potřebujete mít stále po ruce.
Dalším systémem je Drive Drawer, což je schránka pod sedadlem řidiče. Moduconsole zase představuje odnímatelnou středovou konzolu s držákem na nápoje a uzavíratelným úložným prostorem. Posledním je Magic Cargo, které umožňuje velkou flexibilitu kabiny. Zahrnuje funkci, kdy lze prostřední sedadla (pokud je jimi vozidlo vybaveno) sklopit, případně v něm lze otevřít otvor, který umožní přepravu dlouhých předmětů. Současně je k dispozici také zásuvka na 220 V, ideální pro napájení notebooku.
Doblò EasyPRO si zachovává všechny osvědčené přednosti modelové řady Doblò a zároveň nedělá kompromisy v oblasti přepravní kapacity ani výkonu. Nabízí se ve dvou délkách, s užitečným zatížením od 650 kg do 1000 kg a objemem nákladového prostoru až 4,4 m³.
Široká nabídka pohonných jednotek zajišťuje maximální flexibilitu. K dispozici bude plně elektrická verze s dojezdem až 270 km, spalovací motory i připravovaná varianta s mild hybridním pohonem.
V souladu se svým posláním přichází Doblò EasyPRO na trh s velmi konkurenceschopnou cenovou strategií. Cenově se zařadí pod zbytek modelové řady, díky čemuž představuje ideální volbu pro široké spektrum zákazníků – od velkých firemních flotil až po začínající podnikatele.
Zdroj: tisková zpráva Fiat Professional, Wikipedie