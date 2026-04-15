Fiat Grande Panda standardně nemá důležitý prvek pasivní bezpečnosti. Měla ho už Škoda Favorit
Moderní automobily jsou doslova přeplněné bezpečnostními prvky. Přesto auta nemusejí mít takovou „banalitu“, jakou jsou zadní hlavové opěrky.
Bezpečnost moderních aut je na nesrovnatelně vyšší úrovni než u obdobně velkých vozidel třeba před 30 lety. Nejde jen o lépe vyřešený skelet karoserie z hlediska tuhosti, respektive optimalizace deformačních zón, ale také o bezpečnostní vybavení.
EU povinně vyžaduje nejen airbagy, ale také systém ABS/ESP. A to nemluvíme o různých drahých asistentech, z nichž některé jsou pro bezpečnost jízdy skutečně přínosné (eliminace mrtvého úhlu, hlídání jízdy v pruzích), jiné ale diskutabilní (hlídání pozornosti řidiče, signalizace překročení dovolené rychlosti). Sice je možné je vypnout, přesto si myslíme, že jednou přijde doba, kdy už to možné nebude. Pak jsou tady ale skutečnosti, které vás donutí se hluboce zamyslet.
Že Fiat Grande Panda nemá v základní výbavě Pop opěrky hlavy ve druhé řadě sedadel, na to nás upozornil jeden z našich věrných čtenářů. Studiem ceníku českého dovozce se to potvrdilo. V kolonce „3 nastavitelné hlavové opěrky“ je uvedeno, že jsou v základní výbavě pouze u vyšších verzí Icon a La Prima. Navíc u základní Pop je nelze objednat dokonce ani za příplatek.
Není to navíc pouze záležitost českého trhu. Prostudovali jsme i německý ceník vozu a zjistili, že ani tady nejsou opěrky hlavy vzadu součástí výbavy Pop. Přitom dvě hlavové opěrky na zadním sedadle měla v základní výbavě už Škoda Favorit 136 L z roku 1987. Na druhou stranu hodně i mnohem dražších aut z té doby je mít nemuselo. Typické třeba pro BMW řady 5 E34.
V souvislosti se současnými přísnými požadavky vás možná napadne, jak to, že Fiat Grande Panda nenabízí v základu? Znamená to, že je legislativa EU nepožaduje? Zaslali jsme proto dotaz na společnost Dekra CZ, která se mimo jiné zabývá i typovými homologacemi silničních vozidel. Jinak řečeno, schvaluje, zda jsou auta prodávaná v Česku způsobilá a zda splňují podmínky EU. Bez razítka Dekry nelze vozidla v Česku a potažmo ani v EU legálně přihlásit do registru.
Odpověď z Dekry nás docela překvapila. „Opěrky hlavy na sedadlech řeší předpis OSN č. 17. Ten vyžaduje opěrky na předních sedadlech a o ostatních sedadlech pouze zmiňuje, že jimi být vybaveny mohou (bod 5.4.1). V bodě 7.1 je pak uvedeno, že z hlediska shodnosti výroby může být vozidlo prodáváno se sedadly, která nejsou vybavena opěrkami hlavy,“ uvádí Dekra. To přesně odpovídá popisované pandě. Ve vyšších liniích k dispozici jsou, v základní Pop nikoliv. Pro úplnost přikládáme odkaz na kompletní předpis Evropské hospodářské komise, který se touto problematikou zabývá.
Zmiňovaný Fiat Grande Panda (pod stejnou homologací jsou i technicky příbuzný Citroën C3 a Opel Frontera) má číslo schválení dle tohoto předpisu uvedeno v homologaci dle nařízení EU 2018/858. Podle toho by se teoreticky přes systém DETA dal dohledat konkrétní protokol z francouzské zkušebny.
Bouře ve sklenici vody? Ani ne
Možná vám to přijde jako hloupost, ale zkuste se nad tím zamyslet. Dnešní auta jsou povinně vybavena řadou sofistikovaných systémů, které zvyšují nejen bezpečnost, ale také cenu. Mnoho oblíbených modelů přitom skončilo i kvůli tomu, že se automobilkám finančně nevyplatilo je drahými asistenty zpětně dovybavit a bylo snazší s nimi po skončení životního cyklu už nepokračovat. Čest výjimkám, kterou je například nová Kia Picanto.
Hlavová opěrka, v prvé řadě prvek pasivní bezpečnosti a nikoliv jenom výbava zvyšující komfort posádky, je v kontextu všech nákladů zcela jistě levnější, přitom velmi účinnou položkou, protože chrání krční páteř posádky v případě nehody. Riskovat poškození obratlů posádky například při nárazu zezadu už v minimální rychlosti je nejen nezodpovědné, ale vzhledem k vysokým cenám dnešních aut zarážející.
Že hlavové opěrky nejsou pouze v základní výbavě, může kdekdo považovat za polehčující okolnost, na druhou stranu se nelze nezeptat, jak se může výrobci vyplatit vyrábět pro jistě okrajovou verzi modelu zadní opěradla bez přípravy pro instalaci hlavových opěrek. Je to nicméně tak, což dokládají i fotky jednoho ze skladových vozů, na které nás rovněž upozornil bystrý čtenář. Stojí 450 tisíc, tedy žádná láce...
Zdroj: Dekra CZ, český a německý ceník Fiatu Grande Panda, Wikipedia, Foto: Fiat a Fiat skladové vozy