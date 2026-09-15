Fiat Grizzly a Lancia Gamma jsou konečně realitou. Více si ale musíme odvodit sami
Značky Lancia a Fiat dělají se svými novými modely tajnosti. Víme už, jak všechny tři modely vypadají zvenku i uvnitř, ani nyní v rámci předpremiéry v italském Turíně jsme se však nedozvěděli konkrétní informace o technice, cenách ani finální datum uvedení do prodeje. Vzhledem k indiciím ale můžeme mnohé relativně snadno odvodit.
Od oficiálního představení největšího osobního modelu značky Fiat a teprve druhého modelu značky Lancia už uběhlo několik týdnů, mnoho informací o nich však zatím stále nemáme. Obě automobilky ale o uplynulém víkendu přivezly své nové modely ukázat na turínské náměstí Piazza Castello.
Podle automobilky Fiat je představení dvojice modelů Grizzly a Grizzly Fastback jedním z nejočekávanějších debutů roku. Minimálně pokud se díváme pouze na automobilku Fiat, dává to smysl, jelikož ve značně populárním segmentu C-SUV dlouho chyběla.
Nové vozy mají být jednoduché, praktické, dostupné a věnovat pozornost skutečným potřebám svých zákazníků. Grizzly s konvenční zádí je s délkou 4,4 metru kratší než 4,5 metru dlouhý Grizzly Fastback, oba ale budou k dispozici s čistě zážehovými, mild-hybridními a plně elektrickými motory s výkonem až 145 koní a s manuální i automatickou převodovkou.
Mild-hybridní motorizací by s největší pravděpodobností měl být turbodmychadlem přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru s výkonem 81 nebo 107 kW (110 nebo 145 k) známý z koncernových sourozenců (Opel Frontera, Peugeot 3008 a další).
U čistě elektrické varianty to tak jednoduché není, jelikož Peugeot 3008 disponuje elektromotorem o výkonu 157 kW (213 k) na přední nápravě a dokonce nabízí i verzi s pohonem všech kol, která přidává dalších 83 kW (112 k) na nápravě zadní. V obou případech disponuje baterií o využitelné kapacitě 73 kWh.
Jelikož Fiat ale patří mezi dostupnější značky koncernu Stellantis, bude si pravděpodobně muset vystačit s technikou zmíněné frontery, která nabízí baterii o kapacitě 44 nebo 54 kWh – v obou případech ve spojení s elektromotorem pouze na přední nápravě o výkonu 83 kW (113 k). Možností je také varianta ve spojení s nejmenší baterií o kapacitě 30 kWh, kterou nabízí Citroën ë-C3.
Čistě benzínovou nabídku by měla zastoupit nová motorizace s označením Turbo 100 k Manual, pod níž se skrývá taktéž motor o objemu 1,2 litru o výkonu 74 kW (100 k) ve spojení se šestistupňovou manuální převodovkou. Komerční uvedení na trh je ale plánováno až na začátek roku 2027, a tak se podrobnosti ještě mohou změnit.
Lancia na turínské náměstí přivezla chystaný model Gamma a ohledně motorizací je na svém webu o něco sdílnější. Slibuje stejných maximálně 145 koní u hybridní motorizace, která by měla dokázat ujet přes 1000 km na jednu nádrž. Hybridní motor 1.2 je tak téměř jistotou.
Čistě elektrická varianta s pohonem předních kol slibuje až 245 koní a dojezd 740 km a potvrzena je také varianta s pohonem všech kol a výkonem 375 koní. U té slibuje Lancia dojezd až 675 km. Tyto hodnoty téměř zcela odpovídají nabídce motorizací modelu DS N°7 s větší 97,2kWh baterií, i když Lancia slibuje vyšší výkon varianty s pohonem všech kol.
Velmi pravděpodobně půjde o stejnou techniku za podobné peníze. Lancia se totiž přezentuje jako stylová prémiová značka, což odpovídá pozici DS Automobiles v rámci koncernu Stellantis. Čistě elektrické DS N°7 s větší baterií v Česku startuje kolem 1,5 milionu korun.
Zdroje: Fiat, Lancia, Motor1