Fiat Grizzly naživo: Stylový crossover za cenu Dacie Striker má pozitiva, ale i zásadní problémy
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Fiat své dva klíčové modely představil již před několika měsíci, ovšem na informace byl prozatím poměrně skoupý. Když jsme tak našli velmi krátké časové okno pro bližší seznámení s variantou Fastback, neváhali jsme a krátce usedli za volant.
Jen pár minut před koncem prvního výstavního dne na pařížském autosalonu jsem usedl do nového Fiatu Grizzly Fastback. Klíčový model pro turínskou automobilku byl v průběhu dne neustále v obležení novinářů, a to přesto, že Fiat na svém stánku uvedl také zajímavý koncept rodinného vozu Multiplay s karoserií 3 v 1 a produkční verzi čtyřmístného kvadricyklu Multiplina.
Designově jsou obě verze zajímavé a působí mohutným dojmem, určitě ne jako laciná auta. Světlomety řeší na přední i zadní straně úzké LED segmenty, vpředu zapuštěné do černé lišty po celé šířce karoserie. V případě SUV jsou ta zadní schovaná v liště lakované v barvě karoserie, vystavený Fastback sází znovu na černou barvu. Blatníky jsou lemovány leskle černým plastem s tradičním logem automobilky v horní části a potěší konvenční kliky dveří, které jsou kupodivu také lakovány černě.
Dveře se otevírají ve velkorysém úhlu a usednutí za volant je příjemně pohodlné. Prostřední část sedadel má polstrování vyhotovené do zajímavých čtverců a u obou vystavených kusů byla sedadla čalouněna kombinací látka/koženka. Vpředu se člověku s mou postavou sedí relativně dobře, po nastavení správné polohy za volantem mi nad hlavou ještě zbývá přibližně 5 cm k dobru.
Se svými 189 cm se usadím sám za sebe a před nohama také zbývá pár centimetrů. Vadí mi ale poměrně krátké sedáky; v Dacii Striker se sedí lépe. Ve fastbacku se hlavou jemně dotýkám stropu, v SUV bych si nasadil i klobouk. Pro tři dospělé to ale na pohodlné cestování určitě není ani v jednom z modelů.
Bohužel chybí středová loketní opěrka nebo možnost nastavení úhlu opěradel. Velkým problémem je u rodinného vozu absence výdechů klimatizace vzadu, to v této třídě zkrátka není akceptovatelné ani u levných aut, kterým by grizzly měl být. Základní striker je sice také nemá, ale my sedíme v relativně dobře vybaveném autě a chybí i zde. Komfort zadních pasažérů se Fiat snaží zlepšit dvěma výstupy USB-C a odkládacími kapsami na zadní straně předních sedadel, já bych ale spíše ocenil zmíněné výdechy.
Sedadla druhé řady jsou sklopná v poměru 60:40 a s dvojitou podlahou kufru v horní poloze nabídnou rovnou plochu. V běžné konfiguraci je objem zavazadelníku 545 litrů u SUV a 608 litrů u varianty Fastback. Po levé straně zavazadelníku je háček a 12V zásuvka. Do fastbacku se vejdou spíše dlouhé a ploché předměty, v SUV bude potřeba skládat do výšky.
Slibují intuitivnost
Před řidičem se nachází digitální přístrojový štít a centrální displej s úhlopříčkou 10,25". Měl by nabídnout nový software, ve vystaveném autě byl ale žalostně pomalý. Pokud by infotainment měl fungovat tak pomalu, jako na přiloženém videu, pak by grizzly měl opravdu velký problém. Při rychlém seznámení je však jeho software relativně přehledný, což je oproti některým jiným modelům koncernu Stellantis příjemná změna.
Ostatně, automobilka slibuje zaměření na snadné a intuitivní ovládání technologií. To naznačují také fyzická tlačítka pro vypnutí zvukového upozornění na překročení rychlosti a systému udržování v jízdním pruhu, která jsou ve stylu automobilky Renault umístěna vlevo pod volantem.
Volant se drží dobře a může být vyhotoven dokonce ve dvoubarevném provedení. Ovládací panely na jeho ramenech mají stejné rozložení funkcí jako např. v grande pandě, jsou však lesklé. Interiér si zachovává klasická tlačítka pro ovládání klimatizace.
Potěší posuvná loketní opěrka, před níž jsou dva držáky nápojů a v případě hybridu také odkládací prostor pod středovou konzolí. U ní ale zamrzí opravdu velké množství klavírově černého plastu, tohle si Fiat mohl odpustit.
Dekor palubní desky je měkčený, potažený dle výbavy textilií nebo koženkou. Tento dekor přechází i do předních dveří (kolem kliky). Vrchní část palubní desky stejně jako většinu tapecírunku dveří tvoří tvrdý plast. Ten však působí lepším dojmem než v modelech automobilky Dacia (vč. strikeru).
Kromě textilie (nebo koženky v závislosti na výbavě) kolem kliky dveří najdeme na předních dveřích také měkkou plochu pro loket. Kupodivu ji najdeme také na zadních dveřích, z tohoto pohledu je komfort vzadu vyšší než u zmiňovaného strikeru.
Proč grizzly porovnávám právě s ním? Na pařížském autosalonu totiž automobilka Fiat konečně prozradila cenu, ke které směřují základní výbavy obou karoserií. Tou je hranice 20.000 €, v přepočtu lehce pod půlmilionem korun, a právě základní cena Dacie Striker je jen o stovku nižší. Základní grizzly má pod kapotou tříválec o objemu 1,2 litru s výkonem 100 koní a šestistupňovou manuální převodovkou, zatímco striker ze stejného objemu u základní motorizace dostal až 140 koní a kombinuje benzin a LPG.
Grizzly dále nabídne mild hybridní motorizaci se samočinnou převodovkou a výkonem 145 k, která byla vystavena na stánku. Později přijde čistě elektrická varianta s výkonem 113 k a kapacitou baterie nad 50 kWh, ale přesný údaj si automobilka nechala pro sebe. Měla by dosáhnout na dojezd až 400 km dle WLTP. Na trh se grizzly dostane příští rok, objednávky Fiat spustí 5. ledna 2027.
Závěrem ještě jedna poznámka - výhled z vozu není ideální. Grizzly má poměrně široké A-sloupky a úzký průhled čelním sklem. Největším prohřeškem je ale nepochybně ohromný C-sloupek bez jakéhokoli okna, který sice dobře vypadá zvenčí, ale zevnitř zásadně omezuje výhled šikmo vzad. To platí pro fastback, ale i SUV.
Zdroj: Autorský článek