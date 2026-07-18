Fiat má v Americe zachránit vozítko na baterky. Je tam stejně vzácný jako Rolls-Royce nebo McLaren
Fiatu se v Americe příliš nedaří, jeho malé elektrické autíčko si srdce tamních řidičů získat stále nedokázalo. Fiat to ale nevzdává a o přízeň Američanů bude bojovat modelem ještě o kus menším.
Americká a evropská strana Stellantisu působí jako dvě naprosto odlišné automobilky. Zatímco u evropské se řeší, který ze dvou tříválců bude pokračovat v pohánění v podstatě všech existujících modelů, v Americe s úspěchem vracejí osmiválce všude, kde to jde. Občas se ale obě strany prolnou nečekaným způsobem. Příkladem toho je Fiat, který dnes v USA prodává svůj malinký elektrický model 500, s obrovským neúspěchem.
V roce 2025 tam Fiat prodal 1352 vozů, čímž se zařadil na 45. místo z 51, jen jednu pozici za Rolls-Royce, těsně před Lotus a McLaren. Za první polovinu tohoto roku je Fiat na krásném posledním místě mezi značkami, kdy jej předstihl i dávno zkrachovalý Fisker nebo kritizovaný vietnamský VinFast. Fiat ale americký trh nevzdává a do boje se pouští s druhým modelem, malinkým elektrickým vozítkem Topolino.
Uvedení na trh představuje vstup značky Fiat do rostoucího segmentu mikromobility ve Spojených státech. Podle automobilky je model Topolino navržen pro pobřežní oblasti, letoviska, uzavřené rezidenční čtvrti a další prostředí, kde mohou vozidla běžné velikosti působit nadbytečně. Olivier Francois, generální ředitel značky Fiat, to označil za novou kapitolu pro Fiat v Americe.
Malé autíčko, které bylo nedávno uvedené i v Česku, zde spadá do kategorie L6e, jde tedy o těžkou čtyřkolku s maximální rychlostí omezenou na 45 km/h. V Americe se technicky nijak zásadně neliší, bude tam ale ještě pomalejší. Maximální rychlost je tam totiž omezena na 31 km/h (19 mph), ačkoli Fiat uvádí, že majitelé budou moci do konce léta 2026 nainstalovat konverzní sadu pro pomalá vozidla LSV.
V USA je zatím až do příchodu této sady jeho provoz omezen pouze na soukromé pozemky. Upgrade zvýší maximální rychlost na 40 km/h (25 mph), což topolinu umožní splnit podmínky pro kategorii LSV a jezdit po silnicích s rychlostním limitem do 56 km/h (35 mph). Sada navíc doplňuje zpětné zrcátko, parkovací kameru a systém varování chodců.
Výkon vepředu umístěného 48V elektromotoru je stále jen 6 kW a energii dodává baterie o kapacitě 5,5 kWh. Dojezd je kolem 75 kilometrů a nabíjet se dá střídavým proudem s výkonem maximálně 2,3 kW. Američtí zájemci si mohou vedle klasické verze jen 2,5 metru dlouhého autíčka vybrat i verzi Dolcevita s plátěnou střechou a bez dveří.
Uvnitř je kabina velmi minimalistická. Majitelé dostanou v rámci standardní výbavy digitální přístrojový štít, několik úložných prostor, držák na mobilní zařízení a odmrazování čelního skla. Fiat se také spojil se společností Motori & Customs, aby nabídl speciální edice a individuální úpravy na zakázku, což kupujícím umožní vytvořit cokoli od lehce modifikovaných kousků až po zcela unikátní stavby.
To vše ale nepřichází zrovna levně. Základní cena modelu Topolino je v Americe stanovena na 13.995 dolarů, tedy v přepočtu 298.000 Kč. A to ještě nejsou do ceny započteny tzv. destination charges, tedy poplatky za dopravu z továrny. Ty bývají v přepočtu mezi 25.000 až 50.000 Kč. Pro srovnání, nejlevnější elektrický model 500e dnes v USA startuje v přepočtu na 650.000 Kč. V Česku se topolino dostává do prodeje právě teď s cenovkou stanovenou na akčních 259.900 Kč.
Sektor mikromobility je dlouhodobě v Americe populární. Existují dokonce celá menší města a komunity, kde se lidé pohybují primárně na těchto malých elektrických vozidlech. Z většiny jde o klasické golfové vozíky, existují ale i výrobci malých „autíček“ podobných modelu topolino. Například Wink Motors Mark 3 je stylem malý hatchback s retro designem, původ má pravděpodobně v Číně a v přepočtu stojí 383.000 Kč.
Poté, co Fiat v roce 1983 kvůli špatné pověsti USA opustil, naplánoval koncern pod vedením Sergia Marchionneho velkolepý návrat, který odstartoval v roce 2010. Hlavním tahákem se stal model 500, jehož retro styl zpočátku Američany naprosto pobláznil, a prodeje v roce 2014 vystřelily k rekordním téměř 50.000 vozů ročně.
Jenže módní vlna rychle opadla, pověstná nespolehlivost se vrátila v podobě posměšné zkratky „Fix It Again, Tony“ a snaha značky o rozšíření portfolia o větší modely 500L nebo 500X skončila fiaskem. V posledních pár letech se tam prodával pouze nový model 500e, který ale situaci nijak nevylepšil.
Zdroj: Fiat, zdroj foto: Fiat, zdroj videa: Fiat