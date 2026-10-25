Papež Lev XIV. dostane speciální fiat. Projede se v něm v Uruguayi
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Uruguay se připravuje na první papežskou návštěvu po téměř čtyřiceti letech. Součástí příprav je také unikátní pick-up s otevřenou zadní částí a výbavou navrženou podle požadavků Vatikánu.
Fiat připravuje nový papamobil pro listopadovou návštěvu papeže Lva XIV. v Uruguayi. Základem se stal středně velký pick-up Fiat Titano, jehož přestavbu provádějí místní technici v závodě společnosti Nordex v Montevideu. Úpravy mají vůz přizpůsobit požadavkům Vatikánu a veřejným přesunům mezi věřícími.
Volba je neobvyklá také z obchodního hlediska. Titano se totiž v Uruguayi v současnosti neprodává, stejně jako v České republice. Nordex jej tam do poloviny roku 2025 montoval z dovezených dílů, později se však výroba přesunula do Argentiny. Uruguayská nabídka koncernu Stellantis dnes zahrnuje příbuzný Ram Dakota, nikoliv Fiat.
Vůz používá jednoduchou kabinu, zatímco zákazníci v Argentině a Brazílii mohou model Titano koupit pouze ve čtyřdveřovém provedení. Nejde tedy o upravený exemplář některé běžně prodávané konfigurace, ale o vůz připravený speciálně pro tuto příležitost.
Za předními sedadly vznikla otevřená plošina umožňující papeži přímý kontakt s veřejností. Jejím středem je otočné sedadlo s elektricky nastavitelnou výškou, které doplňují dvě menší sedačky pro členy doprovodu.
Přístup na plošinu usnadňují elektricky ovládané zadní schůdky. Prostor dostal červený koberec, bílá kožená sedadla a madla obšitá stejným materiálem. Před nepříznivým počasím může posádku chránit průhledná střecha. Fiat ve zveřejněných materiálech nezmiňuje pancéřování ani neprůstřelné sklo.
Bílý lak pokrývá také prvky, které jsou u sériového Fiatu Titan kontrastní. Ve stejné barvě jsou části masky chladiče, rámečky mlhových světel a spodní díl předního nárazníku. Zadní nárazník prošel úpravou kvůli schůdkům. Na předních blatnících se nacházejí vlajky Vatikánu a dveře zdobí jeho znak.
Fiat technické parametry papamobilu nezveřejnil a neupřesnil ani to, z jaké sériové varianty pohonné ústrojí pochází. Kola se podobají brazilskému Titanu Volcano, samotný vzhled však k potvrzení technické shody nestačí.
Běžný Fiat Titano Volcano používá turbodiesel Multijet o objemu 2,2 litru s výkonem 147 kW (200 koní) a točivým momentem 450 Nm. Motor spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Tyto údaje ovšem nelze automaticky vztahovat na papežský vůz.
Lev XIV. navštíví Uruguay od 6. do 8. listopadu 2026. Program zahrnuje Montevideo, Paysandú a město Florida. Poté bude jeho cesta pokračovat do Argentiny a Peru.
Fiat při této příležitosti připomíná vůz Idea, který používal papež František při Světových dnech mládeže v Riu de Janeiru v červenci 2013. Tehdy nešlo o speciální papamobil, ale o sériový automobil. Po skončení návštěvy jej Fiat zařadil do své sbírky a ponechal na něm škrábance a promáčkliny vzniklé v davu.
Zdroj: Fiat, Stellantis I Video: Fiat