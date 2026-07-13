Fiat slaví 127 let stylovým modelem Grizzly. Dorazí jako SUV i fastback, nechybí ani manuál
Italská automobilka Fiat pokračuje v produktové ofenzivě a po nové generaci modelu Grande Panda poodhaluje další klíčovou novinku. Model Grizzly se představí v říjnu na pařížském autosalonu ve dvou karosářských verzích, přičemž značka již nyní láká na prostornost, technologie a tradičně dostupnou cenu pro rodiny z celého světa.
Po vřele přijaté nové generaci modelu Grande Panda italská automobilka postupně odhaluje také model Grizzly. Ten se veřejnosti ve dvou karosářských variantách představí až na říjnovém autosalonu v Paříži, ale i tak Fiat postupně zákazníky láká na jeho přednosti.
„Grizzly je SUV pro ty, kdo hledají prostor a pohodlí, zatímco Grizzly Fastback je určen pro zákazníky, kteří chtějí stejné praktické výhody ve výraznější siluetě,“ říká o nové dvojici modelů Olivier Francois, generální ředitel FIAT a globální marketingový ředitel koncernu Stellantis. Dodává, že jejich představení v den výročí značky není náhodou.
Symbolizují totiž základní poslání značky: „(Fiat) zajišťuje, aby rodinná doprava byla jednoduchá, dostupná a skutečně cenově přijatelná od Evropy přes Blízký východ a Afriku až po Jižní Ameriku,“ říká Francois. I proto sám odhaluje příchod dvou nových přírůstků v prostředí italské matriční kanceláře.
„Matrikář: Další!
Francois: Grizzly.
Matrikář: Cože?!
Francois: Grizzly. G-R-I-Z-Z-L-Y. Přišel jsem zaregistrovat novorozence.
Matrikář: Je to oficiální?
Francois: To bych řekl. Už jsme vytiskli spoustu materiálů.
Matrikář: Datum narození?
Francois: Dnes.
Matrikář: Hmotnost?
Francois: Záleží na tom, které z nich myslíte.
Matrikář: Ach, jsou to dvojčata! Samozřejmě! Jméno matky?
Francois: Fiat.
Matrikář: Mají nějaké sourozence?
Francois: Podíváme se... Pandina a Grande Panda.
Matrikář: Grizzly. Jste si jistý?
Francois: Naprosto jistý!
Jiný člověk v místnosti: Grizzly... pěkné jméno! Ale docela odvážné...
Francois: To je pravda, ale ne pro SUV! Jsou přímo venku. Chcete je vidět? Pojďte... Grizzly a Grizzly Fastback. Jsou velcí, co? Ale ve skutečnosti jsou přátelští a nabídnou ti všechno, co bys od auta mohl chtít: prostor, technologie, pohodlí, a to vše za rozumnou cenu,“ říká povedený úvod reklamy, který dále umocňuje snahu Fiatu o oslovení rodin cenově přijatelnou nabídkou vozidel.
Společnost navíc odmítá, aby nabízená auta měla nudné barvy. „Chci, aby si Fiat přivlastnil myšlenku barevného auta,“ říká ve videu Francois. „Vlastnit Fiat by zákazníkům mělo přinést úsměv na tváři,“ dodává.
Video poprvé ukazuje interiér modelu Grizzly, ve kterém vidíme 10" obrazovku centrálního displeje s vertikálními výdechy klimatizace po stranách a bezdrátovou nabíječku na jakési poličce hned pod ní.
Ještě níže najdeme kolébková fyzická tlačítka, zřejmě pro ovládání základních funkcí klimatizace. Video také zdůrazňuje prostor pro kabelku pod plovoucí středovou konzolí, i když o něj velmi pravděpodobně přijdou zákazníci, kteří si Grizzly pořídí s manuální převodovkou.
Tu nejspíš pořídíte pouze se základní motorizací, dostupný ale bude také hybridní a čistě elektrický model. Nejvýkonnější by měl být hybridní grizzly s hodnotou 145 koní a spotřebou 5,2 litru na 100 km.
Dále se dočkáme základní varianty Grizzly Petrol 100HP se stokoňovým přeplňovaným zážehovým motorem 1.2 Turbo známým z modelu Grande Panda, který ve větším voze slibuje spotřebu 5,8 až 6,0 l/100 km (WLTP). Dojezd elektrické varianty by měl být kolem 400 km.
Z videa ani dosud dostupných informací to nebylo příliš zřejmé, ale verze Fastback bude o 10 centimetrů delší než tradiční SUV a nabídne dle slov Francoise ještě větší zavazadelník. Ten bude mít objem přes 600 litrů, což je největší hodnota mezi auty s délkou do 4,5 metru (včetně).
Mezi verzemi navíc nebude žádný cenový rozdíl: „Jako espresso a macchiato. Jsou jiné, ale přesto stojí stejně,“ zní v reklamním spotu. Modelová řada bude nabízena v sedmi zářivých barvách karoserie a s litými disky o velikosti až 18 palců. Fiat slibuje technologie, které mají za cíl učinit každodenní mobilitu snazší, intuitivnější a příjemnější. Bude to to pravé auto nejen pro lidi, jak slibuje automobilka, ale i pro Fiat samotný?
Zdroj: Fiat