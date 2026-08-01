Fiat Ulysse 2.2 MTJ 8AT vs. Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7 – Expresní hromadný odvoz
Kdysi byl segment velkoprostorových vozů velmi žádaný. Postupně ale jejich funkci převzaly osobní modely užitkových vozů s výrazně nižšími náklady na vývoj. Geny osobních vozidel má už jen Volkswagen Multivan, proti kterému jsme postavili Fiat Ulysse.
Dojem, cena, prostor
Naložit početnou rodinu do jednoho auta na dovolenou k moři i s veškerým potřebným proviantem chce notnou dávku trpělivosti, a hlavně prostoru. Vše se navíc komplikuje, když přiberete prarodiče, a najednou je vás více než pět. Rozhodně nestačí sedmimístné SUV, ale musíte sáhnout ještě po něčem větším. Ideální jsou velkoprostorové vozy postavené většinou na dodávkových základech, a pro jistotu ještě v prodloužených verzích.
Najdete jich celkem dost, protože se jedná o auta, o která je stále velký zájem nejen mezi firmami, ale i soukromníky. Výběr je slušný – jen u koncernu Stellantis jeden a ten samý model prodávají pod různými jmény téměř všechny jeho značky (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot), a dokonce i Toyota. Nejde sice o žádnou horkou novinku, protože aktuální provedení tu s námi je už deset let, ale postupnou modernizací stále dobře plní základní požadavky.
Nejinak tomu je u Fiatu Ulysse, který jsme postavili proti legendě tohoto segmentu, Volkswagenu Multivan. Jeho poslední generace označená T7 se světu představila v roce 2022 a konstruktéři v jejím případě zvolili odlišnou taktiku. Zavrhli dodávkovou minulost vozu a postavili ji na platformě MQB, čímž se více přiblížila osobním vozům. A protože nejme troškaři, vzali jsme oba vozy v prodloužených variantách se silnými vznětovými motory a automatickými převodovkami.
U velkoprostorových vozů je kladen maximální důraz na praktičnost a vnitřní prostor, takže designéři musejí většinou pracovat s neforemnými základy s rovnými stěnami. Vymyslet zajímavé tvary v tomto směru zřejmě nejde a složitější je také vozu vtisknout osobitou tvář.
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