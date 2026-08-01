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Fiat Ulysse 2.2 MTJ 8AT vs. Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7 – Expresní hromadný odvoz

Fiat Ulysse 2.2 MTJ 8AT vs. Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7

Fiat Ulysse 2.2 MTJ 8AT vs. Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7 Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Fiat Ulysse 2.2 MTJ 8AT vs. Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7
Fiat Ulysse 2.2 MTJ 8AT vs. Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7
Fiat Ulysse 2.2 MTJ 8AT vs. Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7
Fiat Ulysse 2.2 MTJ 8AT vs. Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG7
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Leoš Káňa
Leoš Káňa
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Kdysi byl segment velkoprostorových vozů velmi žádaný. Postupně ale jejich funkci převzaly osobní modely užitkových vozů s výrazně nižšími náklady na vývoj. Geny osobních vozidel má už jen Volkswagen Multivan, proti kterému jsme postavili Fiat Ulysse.

Dojem, cena, prostor

Naložit početnou rodinu do jednoho auta na dovolenou k moři i s veškerým potřebným proviantem chce notnou dávku trpělivosti, a hlavně prostoru. Vše se navíc komplikuje, když přiberete prarodiče, a najednou je vás více než pět. Rozhodně nestačí sedmimístné SUV, ale musíte sáhnout ještě po něčem větším. Ideální jsou velkoprostorové vozy postavené většinou na dodávkových základech, a pro jistotu ještě v prodloužených verzích.

Najdete jich celkem dost, protože se jedná o auta, o která je stále velký zájem nejen mezi firmami, ale i soukromníky. Výběr je slušný – jen u koncernu Stellantis jeden a ten samý model prodávají pod různými jmény téměř všechny jeho značky (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot), a dokonce i Toyota. Nejde sice o žádnou horkou novinku, protože aktuální provedení tu s námi je už deset let, ale postupnou modernizací stále dobře plní základní požadavky.

Nejinak tomu je u Fiatu Ulysse, který jsme postavili proti legendě tohoto segmentu, Volkswagenu Multivan. Jeho poslední generace označená T7 se světu představila v roce 2022 a konstruktéři v jejím případě zvolili odlišnou taktiku. Zavrhli dodávkovou minulost vozu a postavili ji na platformě MQB, čímž se více přiblížila osobním vozům. A protože nejme troškaři, vzali jsme oba vozy v prodloužených variantách se silnými vznětovými motory a automatickými převodovkami.

U velkoprostorových vozů je kladen maximální důraz na praktičnost a vnitřní prostor, takže designéři musejí většinou pracovat s neforemnými základy s rovnými stěnami. Vymyslet zajímavé tvary v tomto směru zřejmě nejde a složitější je také vozu vtisknout osobitou tvář.

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