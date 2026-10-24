Fiat Uno: Congratulazioni, numero uno!
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Jedním z největších nedávných automobilových oslavenců je Fiat Uno. Debutoval před více než 40 lety, nástupce se dočkal po 10 letech, přesto se v Evropě dál vyráběl téměř 10 let. Svoji produkční pouť ukončil v Brazílii před více než 10 lety. Okouzlil doslova celý svět - včetně Československa.
Při našich reportážních výpravách za zajímavými youngtimery často slýcháme zvídavý dotaz, jakýmže klasickým autem se vůbec vozíme v soukromí. Žádná tajemství před čtenáři neskrýváme. Proto tenhle vzpomínkový materiál představuje zároveň upřímnou zpověď, kterak v jednom z autorů Auto Tipu Klassik vzbudil před čtyřmi desetiletími Fiat Uno zájem o auta. Není se tak vůbec čemu divit, že v něm spokojeně jezdí dodnes.
Kapitola první: Osmdesátky
V osmdesátých letech už se prvňáčci běžně zajímali o novinky na automobilovém trhu. Díky rozjímání nad tátovými Světy motorů o nich mívali kolikrát i větší přehled než dospělí. Co se v mládí naučíš…
Jenže třídění aut mezi školáky se často dělilo jen do dvou segmentů: Východ a Západ. Zatímco v modelech z východního bloku se dělaly rozdíly i mezi Škodami 120 L a GLS, v západní kolonce měl Fiat Panda stejnou váhu a uznání jako Mercedes třídy S. Prostě ztělesňovaly ten exotický kapitalismus. A rok 1983 byl na novinky bohatý, vedle Peugeotu 205 přinesl také velmi nápaditý a prostorný Fiat Uno.
Ačkoliv to nebylo cílem, v Československu se Fiat Uno těšil slušné propagaci. Stále častěji se objevoval v tuzemských filmech a seriálech: Vlčí bouda, Tísňové volání, Antonyho šance, Podfuk, Hauři, Bylo nás šest... Svoji nejslavnější českou roli si však zahrál s inženýrkou Gábinou Tejfarovou v Troškově letní komedii Slunce, seno a pár facek. A co teprve terénní kaskadérská jízda Jeana-Paula Belmonda ve Veselých Velikonocích! Uno bylo hitem, jenže tříleté ojetiny se v inzerátech nabízely za sto tisíc – a to bylo nad poměry.
Fiat Uno od roku 1984 až do pádu socialismu nabízely vyvoleným zájemcům prodejny Tuzexu, jeho prospekty se často tiskly v české mutaci, jako obletovaný exponát nechyběl na žádném významném brněnském strojírenském veletrhu a v dětských flotilách angličáků se objevoval i v tuzexové zmenšenině od vyhlášeného italského Bburaga. Případně si ho školáci mohli postavit i v papírově podobě z ábíčka.
Nový italský automobilový klenot absolvoval světovou premiéru na americkém mysu Canaveral už 20. ledna 1983 – přesně v den 36. narozenin Světa motorů, který se mu poté často a podrobně věnoval. Na Floridě se tří- i pětidveřový hatchback prezentovaly ve společnosti vesmírných raket, což premiéře dodávalo výjimečnost. Sériovou produkci zahájil Fiat o den později. Její příprava trvala tři roky a náklady na ni přesáhly miliardu lir, z čehož velká část připadla na modernizaci výrobních zařízení.
Jednoduché a současně elegantní hrany malého auta nás dodnes fascinují. Světoznámý designér Giorgetto Giugiaro je postupně ladil už od roku 1979. Celý jeho projekt byl původně určen pro prémiovou značku Lancia. Po konečném verdiktu však její majitel Fiat rozhodl o tom, že mistrovské dílo bude nakonec prodávat výhradně pod svým logem. A tak z ní nechal vytesat uno. Lancia však litovat nemusela, pro osmdesátá léta se dočkala menšího modelu Y10, dodnes vyráběného už ve čtvrté generaci pod názvem Ypsilon.
Základní Uno 45 stálo v roce 1985 v československém Tuzexu 23.150 bonů, což byl dvojnásobek ceny Škody 105 L. Naopak třeba Volvo 360 GLS bylo tenkrát k mání za dvojnásobek ceny módního fiatu. Ten byl v tuzexové výbavě velmi skromný, chybělo mu dokonce i legislativně nepovinné pravé zpětné zrcátko. K dostání byl zpočátku i za koruny, v Mototechně stál 127.000 Kčs. Jenže za stejnou sumu se dal u nás v té době koupit i dům! Přesto si nové uno za první rok pořídilo 1100 bohatých Čechoslováků.
V roce 1986 dorazil do Tuzexu s ročním zpožděním za ostatními zeměmi také moderní motor 1.0 FIRE (Fully Integrated Robotised Engine) o shodném výkonu 33 kW. Jak zkratka napovídá, šlo o motor kompletně sestavený pomocí robotů, což v této oblasti znamenalo celosvětové prvenství. O dva roky později se malý fiat v Československu nabízel dokonce i se vznětovým čtyřválcem 1.3 D. Ten sice prakticky stejnou spotřebou paliva zatíženou vyššími servisními náklady proti FIRE ztrácel význam, ale ocenili jej zájemci s možností získat levně (případně krást) socialistickou naftu. A v roce 1989 konečně dorazilo do ČSSR také uno s pětidveřovou karoserií.
Za prvních pět let nabídky si v Československu zákazníci pořídili celkem 3695 Fiatů Uno, což z něj v tuzemsku učinilo s velkým náskokem nejžádanější západní automobil osmdesátých let. Ve společnosti Fordů Escort a Sierra, Renaultu 9 či Peugeotu 205 to byl obrovský úspěch.
Kapitola druhá: Devadesátky
Když se v září 1989 na frankfurtském IAA představil kompletně přepracovaný Fiat Uno, označovaný Uno Logo, měl už za sebou slibně rozjetou kariéru. Tehdy se vítěz ankety Auto roku 1984 produkoval nejen v italských závodech Mirafiori a Rivalta, ale také v Jugoslávii, a dokonce i jihoafrickém závodě Nissanu. Zároveň produkce od téhož roku probíhala i v Brazílii, k níž se přidala i Argentina. V Brazílii si malý Fiat Uno nechal říkat Mille a vyráběl se i jako tudor, sedan Duna či Premio, tří- či pětidveřové kombi Elba nebo užitkový model Fiorino, opatřený buď korbou, či dodávkovou nástavbou. Raritní je i Fiat Penny, pracovní varianta třídveřového kombi. Některé z exotických karoserií se dovážely i na starý kontinent. Brazilské fiorino vydrželo v Evropě do roku 2000, než je vystřídalo doblo.
Naopak výhradně na našem kontinentu existovalo uno v podobě kabrioletu, jejž z libovolného hatchbacku na přání upravovala nezávislá bavorská společnost R&R. Její výtvor se shrnovací plátěnou střechou a bezpečnostní konstrukcí slyšel na jméno Uno Altro. Nelenila však ani automobilka. Vedle mnoha limitovaných akčních modelů dodávala zájemcům uno také v dnes vyhledávané verzi Turbo, osazené přeplňovanou třináctistovkou. Nabídku rozšiřovala varianta Uno Selecta, vybavená bezestupňovým automatem. K mání byl dokonce turbodiesel 1.7 TD a estetický vrchol představovalo Uno SX s digitálním přístrojovým štítem a potahy z alcantary. Podobně jako u pozdější Felicie Laurin & Klement mohla být kabina malého fiatu čalouněna i kůží, jen se okolo toho nedělal takový povyk.
Nový model Logo se s výjimkou mohutnějších zadních dveří tvarově nezměnil, v detailech se však zjevně inspiroval moderním kompaktem Tipo, držitelem evropského titulu Auto roku 1989. Evolucí prošla i přístrojová deska, která ale bohužel ztratila nápaditost a jiskru předchůdce. Po nahrazení satelitů s přepínači po stranách přístrojového štítu dvěma páčkami pod volantem a odstranění posuvného popelníku už uno vypadalo tuctově a uvnitř bylo s konkurenty snáze zaměnitelné. Příplatkový digitální přístrojový štít z nabídky po faceliftu zmizel, vyšel zkrátka z módy. Automobilka jej postupně vyškrtla i z větších modelů Tipo a Tempra.
Provedení Turbo si do nové doby pomohlo zvětšením objemu na 1,4 litru, což ho na stovku katapultovalo za 7,7 s. Na počátku devadesátek se tři z jedenácti nabízených verzí Fiatu Uno chlubily elektronickým vstřikováním paliva a postupně byly všechny zážehové specifikace osazeny třícestným katalyzátorem se sondou lambda a aktivním uhlíkovým filtrem. Zlepšil se i komfort, anatomická křesla vypadala hodnotněji než předchozí sedadla. Poctivost Fiatu Uno dokumentuje rovněž fakt, že v žádné verzi nikdy nemohlo mít méně než čtyři válce. Uno tak v mnoha parametrech připomínalo zmenšené tipo.
V této podobě se udrželo uno v italské výrobě i po představení nástupce jménem Punto v září 1993. Po vzoru Renaultu 5 Campus tak pár let běžela produkce dvou generací současně. Český trh uno opustilo v roce 1994 s cenou 339.000 Kč, platnou pro základní třídveřovou verzi 60 Base. V domácí Itálii výroba skončila až v následujícím roce a poté se legenda z osmdesátek přestěhovala do Polska, kde se dožila až října 2002.
Kapitola třetí: Milénium
V říjnu 2002 se nadobro uzavřela polská produkční kariéra Fiatu Uno. V nabídce byly do posledního okamžiku obě karosářské verze hatchbacku, a to s dvěma pohonnými jednotkami: o zdvihových objemech 899 a 999 cm3. Vozy byly zároveň podle motorizace rozděleny na jednotlivé výbavy. Bohatší specifikace 1.0 FIRE S toho proti úplnému základu zase tolik nepřinášela, mohla však být osazena příplatkovým centrálním zamykáním dveří a elektricky ovládanými předními okny. Nabídka karosářských barev odpovídala výběhovému modelu – na výběr dávala pouze z trojice pastelových plus tří metalických laků.
Veškerá kapacita automobilky na tento model se poté soustředila už „jen“ na brazilský trh. Na něm je Fiat prodejní jedničkou odnepaměti, stejně jako v domácí Itálii a Turecku.
Známý užitkový model Fiorino se v Brazílii dočkal také stylové varianty Trekking. S touhle finální chladičovou maskou se vyráběl až do roku 2002, kdy už jej v Evropě nahradil turecký model Doblo. |
Uno Mille se v Jižní Americe dočkalo v roce 2004 velké modernizace, která po deseti letech zcela proměnila charakter upraveného modelu Logo. Platilo to především pro zevnějšek, kabina se totiž s výjimkou nového volantu podrobila jen nenápadným úpravám. Uno si však začalo sebevědomě svítit čirými světlomety zvětšeného tvaru, navíc sjednocenými s blikači. Horní rámeček chladičové masky zasahoval do obrysu kapoty, která na rozdíl od evropské verze vždy shora překrývala blatníky – podobně jako u modelů Tipo nebo Tempra. Zadní stěna s upravenými svítilnami přišla o rámeček registrační značky, který se nově přesunul doprostřed nárazníku. O čtyři roky později následoval další facelift, přinášející především nové logo automobilky, ale současně také honosněji vykládanou masku chladiče nebo kouřová krycí stínítka zadních lamp. Vrcholem modelové řady se stalo provedení Way, charakteristické zvýšeným podvozkem. Esteticky však na chůdách působilo jako nevyrovnaná osobnost.
Výběhové Uno Mille sice představovalo nejlevnější brazilský fiat, přesto po přepočtu na českou měnu nebylo zase tak úplně zadarmo. V základní verzi totiž stálo zhruba tolik jako u nás nové punto.
A zatímco v devadesátkách se jihoamerické Uno Mille proslavilo zmíněnou šestnáctistovkou, v posledních letech produkce modelu prosazovala brazilská odnož Fiatu naopak hlavně základní pohonnou jednotku 1.0 Fire Flex. Ta byla uzpůsobena jak na spalování benzinu, tak bioetanolu. Tahle varianta se však do Evropy bohužel nikdy oficiální cestou nedovážela.
Kapitola čtvrtá: Doba nedávná
Každý příběh jednou skončí, a tak se po dlouhých třiceti letech produkce uzavřela i kariéra původního Fiatu Uno. Stalo se tak v prosinci 2013, kdy byla na brazilský trh uvedena bohatě vybavená rozlučková limitovaná edice Grazie Mille z tamního závodu v Betimu. Očíslovaná série čítala rovných 2000 kusů, které se postupně stávají raritními youngtimery.
Držet tehdy v nabídce přesluhující model již nemělo význam, když se v Jižní Americe už tři roky těšil značné oblibě moderní nástupce se stejnojmenným označením Uno. Ten však pro změnu vycházel z evropské pandy. Ani tenhle maličký automobil už však dnes v brazilské nabídce nenajdeme, novodobí nástupci una jsou tam přesto v prodeji dva: mini Mobi a větší typ Argo, který nahradil i punto.
Ani po více než deseti milionech vyrobených kusů, z nichž šedesát procent vzniklo v Evropě a 3,8 milionu v Brazílii, však úspěšné tažení Fiatu Uno neskončilo. Na jaře 2016 totiž v obsáhlém veteránském ceníku Classic Data zazářil jako automobil s nejlepším zhodnocením ceny za uplynulých pět let. Neuvěřitelného vzestupu +267 % přitom dosáhla právě základní verze Uno 45 z prvních tří let italské výroby. Důvod je prostý – špičkové Uno Turbo už je na cenovém vrcholu dávno, naopak jednoduché původní modely z mnohasettisícových sérií jejich majitelé dávno utýrali, a tak se ze zbylých kousků stalo velmi vzácné zboží. Takhle se zkrátka vyrábějí raritní youngtimery.
Právě zmíněných nejjednodušších specifikací bylo u nás ještě za dob ČSSR oficiální cestou prodáno téměř dva a půl tisíce kusů. A z nich se ještě před nějakými patnácti lety dalo v tuzemské inzerci vybírat. Tuzexové Fiaty Uno 45 s archaickou devítistovkou pod kapotou, původními doklady i originálními registračními značkami byly k mání za pár tisícovek, jejich stav však býval žalostný.
V červnu 2012 jeden takový kousek konečně zaparkoval v naší redakční garáži. O obchodu rozhodl takový detail, jakým jsou značky legendární série PHD, tehdy určené pro okres Praha-východ. Až na pár karosářských oděrek vypadalo krémové uno s první registrací v květnu 1985 vcelku zachovale. Původní majitel se zřejmě vinou chybějícího pravého zrcátka občas nevešel do garáže, což prozrazoval „opískovaný“ pravý bok. Pán si tuzexové auto pořídil jako čerstvý důchodce a prodal je až po dlouhých 27 letech. A že má vůz sem tam oděrky – no a? Hlavně že krásně jede. Stejně se jednou dočká renovace, ať vypadá a cítí se jako zamlada. Ještě totéž léto navštívil rubriku Bazar ve Světě motorů a redaktor Martin Vaculík jím byl viditelně nadšený.
Při přípravě rozsáhlého materiálu o ojetém Fiatu Uno ve Světě motorů pochválil Martin Vaculík mimo jiné skvěle vyřešené nastupování dozadu. Možná i pohodlnější než v nových pětidveřových autech… |
Práce na autě začaly o tři roky později a v lednu 2016 bylo hotovo. Náklady na pořízení fiatu a jeho renovaci včetně nastříkání do dobového odstínu červeného laku nakonec dosáhly tehdejší ceny zbrusu nového punta. Dnes už by to však byl dvojnásobek…
Nejvíc práce si vyžádalo odstranění konzervačního antikorozního nástřiku, jemuž padly za oběť několikery montérky. Při odstrojování navenek zachovalého vozu se navíc projevil strašák v podobě hnijícího horního uložení zadních tlumičů. Chybělo málo a brzy by navštívily kabinu. Pečlivost Ladislava Roškoty, jenž se ve svém autorizovaném servisu v Křenici u Prahy renovacemi klasických aut mimo jiné zabývá, byla po celý půlrok až otcovská: „Právě to kompletujeme, ale ty staré nárazníky na tom krásném autě prostě nevypadají dobře. Můžeme ale sehnat nové – po třech stovkách za kus.“ A za pár dní: „Ani vybledlá zadní světla se mi nelíbí, nová stojí pár stovek.“
Právě díky tomu vypadá opravené auto jako nové. Současná situace však pokročila úplně jiným směrem, než všichni očekávali. Jestliže v inzerci nyní objevíte vzácné zachovalé uno s kompletním československým původem, připravte se na ceny běžně dosahující stotisícové hranice. Příliš nepochodíte ani v Itálii – jak jsme se dozvěděli od lovců podobných kuriozit, na jihu Evropy už skoro není kde brát. Většinu zachovalých aut místních značek prý už ze země kupodivu stačili do svých sbírek vyvézt Němci.
Kapitola pátá: Současnost a budoucnost
Čtrnáctileté soužití s Fiatem Uno 45 nám otevřelo nové obzory. Při pravidelných takzvaných Veksláckých vyjížďkách s podobnými nadšenci v dlouhých karavanách tuzexových aut křižujeme nejen Českou republiku, ale navštěvujeme i okolní státy. A teprve při setkání s podobnými nadšenci člověk zjistí, že malý italský zázrak z osmdesátých let mívá čestné místo i ve sbírkách skutečných skvostů. Nikdy předtím bychom nevěřili, že majitel osmiválcového Porsche Cayenne s 500 koni výkonu neváhá naložit rodinu do skromného una a projet s ní půlku Evropy. A na podobnou výpravu si troufne třeba i vlastník jednoho z pouhých 65 vyrobených roadsterů Mercedes-Benz SL 55 AMG ikonické „žehličky“ R 129.
Jenže proč ne! Uno se totiž neztratí ani v dnešním provozu, který od jeho produkční kariéry citelně zrychlil. Ověřili jsme si to v létě společnou jízdou tří specifikací 45 s původním motorem 903 cm3 do Itálie. S trojicí malých třídveřových fiatů jsme výpravu odstartovali v sobotu 13. června v 7.00 ve Voticích. Trasu přes české Budějovice směrem na Linec a Salcburk až do severoitalského přímořského letoviska Caorle jsme absolvovali především po dálnicích.
Všechny tři posádky si ve fiatech pochvalovaly především vzhledem k vnějším rozměrům neuvěřitelný vnitřní prostor a nečekané pohodlí.Sedadla se výrobci opravdu povedla, po osmi stovkách kilometrů jsme z nich vystoupili odpočatí. Hlučnost motoru sice dnešními měřítky dávno hodnotit nemůžeme, přesto jsme se cestou mohli spokojeně bavit bez překřikování. Až na jediný zádrhel s rozpadajícím se táhlem řazení v jednom z aut proběhla celá výprava bez problémů. A kupodivu právě tohle uno si cestu zpět prodloužilo ještě výletem ke známému Gardskému jezeru.
Jestliže nás ale Fiat Uno po více než čtyřech desetiletích od premiéry něčím opravdu překvapil, pak nejen nepřekonatelnou dlouholetou spolehlivostí, ale také spotřebou paliva. Při dálniční rychlosti lehce nad 100 km/h s občasným předjížděním a pohodovými výlety po jaderském pobřeží jsme totiž nakonec po téměř dvou tisícovkách kilometrů vyúčtovali průměrnou hodnotu 4,22 l/100 km. Nešlo přitom o žádnou ekonomickou rallye, ale dvoumístnými posádkami s bagáží obtěžkaná auta, do nichž jsme pro jistotu naložili i některé nouzové náhradní díly. Z nenáročnosti fiatů jsme dodnes v šoku a už plánujeme další italskou výpravu. A jestliže ve své garáži o podobně zachovalé tuzexové uno pečujete dodnes, můžete se klidně připojit, stačí se včas ozvat. Italové mají totiž tyhle pojízdné historické přehlídky své domácí produkce rádi stejně jako my!
Závěr: Uno znamená v překladu jedničku
Ve své době přinesl Fiat Uno jednoduchý, avšak nadčasově moderní design, úchvatnou prostornost, nečekaně skvělé jízdní pohodlí, a nadto se pod jeho kapotu nikdy nedostal špatný motor. Pak už stačilo jen dolaďovat a přesouvat produkční linky na skromnější trhy, kde tahle legenda osmdesátek lidem spolehlivě slouží dodnes. Překvapuje mě, že v tomhle malém autíčku i po letech nacházím jednoduché, a přesto důvtipné konstrukční prvky, potvrzující vytříbený italský smysl pro detail.
|Fiat Uno: Technické údaje
|Motor
|atmosférický čtyřválec vpředu napříč, rozvod OHV, karburátor Weber
|Objem
|903 cm3
|Vrtání x zdvih
|65,0 x 68,0 mm
|Výkon
|33 kW (45 koní) při 6500/min
|Točivý moment
|66,7 N.m při 3000/min
|Převodovka
|manuální čtyřstupňová
|Pohon
|předních kol
|Brzdy
|vpředu kotoučové, vzadu bubnové
|Rozvor
|2362 mm
|Vnější rozměry
|3644 x 1548 x 1432 mm
|Zrychlení 0-100 km/h
|17,5 s
|Největší rychlost
|140 km/h
|Objem nádrže
|42 l
|Rok výroby
|1985
|Cena nového vozu (1985)
|23 150 TK*
|*Tuzexové koruny, lidově zvané bony
Veřejná tajemství
Krátce po premiéře se Fiat Uno prezentoval mnoha praktickými řešeními konstrukce i vybavení – ať už standardního, či příplatkového. Dnes to vypadá úsměvně, ale automobilka je prezentovala malebnými ilustracemi. Také byste se roztomilými obrázky nechali svést? U nás v redakci by s přemlouváním práci neměla!
- Skvělá aerodynamika: K vynikající hodnotě odporu vzduchu přispíval také ideální tvar dveří, kliky třídveřové verze byly zapuštěny do obrysu karoserie
- Viditelnost: Dokonalý výhled vzad zajišťoval nejen stěrač zadního okna s ostřikovačem, ale také vyhřívání skla po celé ploše
- Hlavně v klidu: Výborné stability při brzdění bylo dosaženo díky systému Anti-dive, zajišťujícímu extrémní odpružení přední nápravy
- Nevšední variabilita: Objem zavazadlového prostoru bylo možné v případě potřeby zvětšit díky nastavitelnému sklonu opěradla zadní lavice
- Skladnost: Kde se ostatní při parkování buď zapotili, nebo potupně vzdali, tam se uno zásluhou délky pouhých 3644 mm pohodlně vešlo
- Vstříc úsporám: Čtyři z původních šesti motorizací una byly už před 40 lety standardně osazeny pětistupňovou převodovkou
- Prostor a pohodlí: Vzhledem k nicotné celkové délce a krátkému rozvoru vnitřní prostor cestující v obou řadách rozmazloval
- Fantastický rejd: Řízení bylo ve všech verzích lehké jako pírko, manévrování v ulicích navíc usnadňoval poloměr otáčení s hodnotou 5,05 metru
- Jako v postýlce: Pohodlná sedadla dokázala spolucestující na dlouhé cestě ukolébat až do říše snů. Přední opěrky byly za příplatek, v ČSSR naštěstí ne.
- Zadních dveří netřeba: Vtipná konstrukce překlápění předních sedadel spolu s krátkými bočními dveřmi významně usnadňovala přístup dozadu
- Dva siláci: Zadní i čelní okno měl na starost jediný stěrač. Svoji práci však zvládal obstojně. Vtipné řešení bylo výhodné i na údržbu.
- Žádné zbytečné spáry: Odpor čelního vzduchu snižovala také promyšlená konstrukce střechy bez jakýchkoliv otevřených zákoutí
- Náklaďák: Zadní lavice umožňovala překlápění opěradla i sedadel kupředu. Objem zavazadelníku se tak mohl zvětšit až na 500 litrů
- Vzdušnost: Moderní přístrojová deska disponovala propracovanou ventilační soustavou se spoustou výdechů čerstvého vzduchu do kabiny
- Čerstvý luft pro všechny: O přísun vzduchu zvenčí ochuzeni ani zadní cestující, kruhovité výdechy pod předními sedadly fungovaly dokonale
Zdroj: Auto Tip Klassik