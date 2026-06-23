Fiat v Česku uvedl nejlevnější elektromobil. Stačí vám na něj 260.000 Kč
Segment městské mikromobility se v Česku zatím nijak zvlášť neuchytil a místní nabídka vozítek je minimální. Změnit to může Fiat Topolino, což je elektrický minivůz určený pro řidiče od 15 let. Zaujme totiž jak příznivou cenou, tak i povedeným designem.
Fiat od roku 2023 prodává v Evropě model Topolino, který jménem i roztomilým vzhledem navazuje na legendární vůz ze 30. let minulého století. Stejně jako ten je nové Topolino opravdový prcek, na délku má totiž jen 2535 mm. A na rozdíl od původního Topolina ani nejde o opravdové auto, registrován je totiž jako těžká čtyřkolka. Právě teď přichází poprvé i na náš trh, kde bude registrován v kategorii L6e, tedy pro řidiče od 15 let s omezením maximální rychlosti na 45 km/h.
Fiat Topolino je blízkým příbuzným Citroënu Ami, který se vyrábí už od roku 2020. Jde o lehké dvoumístné vozítko s uzavřenou plastovou kabinou a elektrickým pohonem. U Topolina to znamená pohon přední nápravy s elektromotorem o výkonu 6 kW a maximálním točivém momentu 44 Nm. Maximální rychlost je elektronicky omezená na 45 km/h, s baterií o kapacitě 7 kWh (5,4 kWh použitelných) ujede až 75 kilometrů. Dobíjet se dá pouze AC proudem výkonem 2,3 kW, tedy z normální zásuvky, do plna to zvládne za 4 hodiny.
Na západě a jihu Evropy, zejména ve Francii a Itálii, jde o oblíbený model. Továrna v Marocké Kenitře dokonce nedávno navyšovala kapacitu, aby uspokojila poptávku. Tyto země jsou tradičně zvyklé na malá vozítka jako Aixam, Ligier nebo Mega, na které Topolino navazuje. Fiat navíc v Itálii nabídl agresivní cenovou politiku, kdy se dalo Topolino pořídit na leasing se splátkami v přepočtu jen kolem tisíce korun. A existuje zde i otevřená varianta Dolcevita s plátěnou střechou a bez bočních dveří.
Interiér sází na absolutní minimalismus a úsporu výrobních nákladů. Dveře jsou například zcela symetrické, což znamená, že ty u řidiče se otevírají proti směru jízdy a u spolujezdce klasicky po směru. A naopak sedadla jsou asymetricky posunutá. Bonusem jsou promyšlené úložné prostory s celkovým objemem 63 litrů, z nichž za zmínku stojí prostor mezi řidičem a spolujezdcem, do kterého se vejde i velká taška. Topolino je také vybaveno zadním úložným prostorem, který Fiat nazývá Dolcevita box, což je látkový vak na palubní desce, do něhož lze uložit osobní věci.
Českému trhu se Topolino i jeho sourozenci dlouho vyhýbali, ostatně místní trh zatím není podobným pokusům moc nakloněn. Přesto je italská varianta minivozítka právě uváděna na náš trh v jediné verzi za akční cenu 259.900 Kč. Za to krom zmíněné techniky dostanete také 14“ ocelová kola, manuálně nastavitelné sedadlo řidiče, úložný box, panoramatickou skleněnou střechu se sluneční clonou, úložnou síťku ve dveřích, LED přední světlomety, USB-C a integrovaný držák mobilu.
Na výběr je mezi zeleným a oranžovým lakováním bez příplatku. Na miniautíčko je poskytována 5letá záruka, která se skládá z 2leté standardní záruky a dodatečné 3leté smluvní záruky (do 75.000 km). Na baterii je poskytována záruka 3 roky (do 40.000 km).
Zbylé dva sourozence, tedy Citroën Ami a Opel Rocks, zatím v Česku pořídit nejde. Konkurence je tak dnes omezená na čínské modely jako Wuling Mini EV, ElBlesk Pony nebo i na stylové švýcarské Microlino. Na rozdíl od Topolina lze tato vozítka pořídit i ve verzích s homologací L7e, tedy bez omezení rychlosti do 45 km/h. Mají ale také obvykle vyšší cenu. Wuling Mini EV ve verzi Macaron prodává oficiální zastoupení za 295.000 Kč, za 222.000 Kč je menší Lojo Best. Microlino Lite ve verzi L6e vyjde na 458.950 Kč.
|Fiat Topolino: Technické údaje
|Elektrický motor
|Permanentní synchronní elektromotor
|Max. výkon elektromotoru kW (k)
|6 (8,2)
|Max. točivý moment elektromotoru (Nm)
|44
|Hnaná náprava
|Přední
|Pneumatiky
|155/65 R14
|Celková kapacita (kWh)
|7
|Využitelná kapacita (kWh)
|5,4
|Technologie
|Lithium-iontová (LFP)
|Celkové napětí (V)
|48
|Konfigurace baterie
|16x LFP
|Hmotnost baterie (kg)
|65
|Max. výkon palubní AC nabíječky (kW)
|2,3
|AC nabíjení 2,3kW domácí zásuvka (0-100%)
|4 h
|AC nabíjení 11kW nabíjecí stanice (0-100%)
|4 h (pouze s adaptérem)
|Délka (mm)
|2 535
|Výška (mm)
|1 530
|Šířka bez zrcátek (mm)
|1 400
|Šířka se zrcátky (mm)
|1 536
|Rozvor (mm)
|1 730
|Min. objem zavazadlového prostoru (l)
|63
|Pohotovostní hmotnost bez řidiče (kg)
|487
|Max. přípustná hmotnost (kg)
|700
|Max. zatížení (kg)
|150 včetně řidiče
|Typ řízení
|Mechanické
|Průměr otáčení (m)
|7,2
|Max. rychlost (km/h)
|45
|Kombinovaná spotřeba el. energie (kWh/100 km)
|7,2-8,0
|Dojezd dle WLTP kombinovaný (km)
|75
Zdroj: Fiat, zdroj foto: Fiat, zdroj videa: Fiat