Finská rallye po pátku: První je Ogier, pořadím míchal silný déšť
Obhájce titulu mistra světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vede po prvním dnu Finské rallye, který je desátým letošním podnikem světového šampionátu v automobilových soutěžích. Do pořadí za ním výrazně promluvil páteční odpolední liják.
Tradiční superspeciální rychlostní zkouška Harju po dvou smyčkách v lesích severovýchodní části země uzavřela program dne. Páteční etapa tak zahrnovala celkem devět rychlostních zkoušek o celkové délce 127,72 kilometru.
Lappi převrátil auto
Ze hry byl rychle domácí matador Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), který byl po třech erzetách pátý pouhých 5,9 sekundy za vedoucí toyotou Sébastiena Ogiera. Lappi a jeho spolujezdec Enni Mälkönen však skončili pouhých 800 metrů po startu čtvrté rychlostní zkoušky, když sjeli z trati.
“Bylo to rychlé brzdění do levého horizontu a špatně jsem odhadl úroveň přilnavosti. Vyjeli jsme mimo trať a já myslel, že to přežijeme, protože jsme prostě spadli do příkopu a myslel jsem si, že když jsme do ničeho nenarazili, tak přežijeme.‘” Při hodnocení škod Lappi potvrdil, že ochranný rám byl poškozen. “Auto by se dalo opravit, ale rám nejde. Takže je to určitě konec v soutěži,“ řekl.
Ve třetí erzetě se v rychlé levé zatáčce dostal na okraj trať irský pilot Jon Amrstrong (Ford Puma Rally1), kde jeho vůz uvázl na hraně příkopu. “Místy jsme postrádali dostatek trakce a takhle to dopadlo,řekl Amrstrong. Jeho vůz není vážně poškozen a v sobotu by se měl do soutěže vrátit. Své šance oslabil také Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který na RZ4 prohnal svůj vůz příkopem v rychlé levé zatáčce. Poškodil levé přední kolo a ztratil 1:45 minuty, ale v soutěži pokračuje na devátém místě.
Katsuta nic neviděl
Na začátku odpoledního programu byl vítěz z předchozí Estonské rallye Fin Sami Pajari ve dvou erzetách rychlejší než vedoucí Ogier a stáhl náskok svého soupeře na pouhých 3,3 sekundy. Ovšem déšť, který začal již v průběhu RZ7, hodně zesílil a doplatila na to řada jezdců, ty nejlepší nevyjímaje. “Co můžu dělat, přes zamlžené sklo jsem nic neviděl,” vysvětloval Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) svou ztrátu 2:17 v erzetě, která znamenala pád ze čtvrtého na osmé místo.
Tratil také Pajari, který na svého největšího soupeře ztratil 30,5 sekundy a obětoval svou pozici ve prospěch týmového kolegy Velšana Elfana Evanse, který je lídrem světového šampionátu. Potíže měl také vedoucí Ogier. “Měl jsem velký smyk a pak zadek sklouzl hluboko do příkopu,” popsal situaci Francouz. V pátek vyhrál tři zkoušky a vede s náskokem 16,3 sekundy. “Bylo to velmi záludné odpoledne, nepříliš zábavné pro kohokoli, ale podařilo se nám z toho vyjít bez ztráty,” uvedl Ogier, který startuje poprvé od listopadu 2021 s Julienem Ingrassiou, s nímž absolvuje 169. soutěž v MS. Sedmačtyřicetiletý Francouz zaskočil za Vincenta Landaise, který nemohl startovat z osobních důvodů.
Evans je rád, že přežil
Na druhém místě figuruje Evans, který byl v pátek jednou nejrychlejší v rychlostní zkoušce. “Na osmé zkoušce jsme nechtěli zastavovat kvůli dešti, ale když nevidíte a auto je pořád ve smyku, tak je potřeba udržet zdravý rozum. Pokud jde o hodniocení dne, tak odpoledne to sice byla loterie, ale z naší strany to nebylo tak špatné. Jsem rád, že jsme to přežili, a šťastný, že jsme tím prošli,” hodnotil situaci Velšan.
Třetí Pajari má aktuálně ztrátu na vedoucího jezdce 26,7 sekundy, v pátek vyhrál dvě zkoušky. “Je to divný pocit, protože jsem se cítil extrémně pomalý na této erzetě, nevím proč. Chcete jet všude naplno a chcete více výkonu, abyste jel rychleji a ono to nejde,” hodnotil čtyřiadvacetiletý Fin situaci po osudném dešťovém přívalu. V cíli poslední erzety dne ještě dodal: “Stále bojujeme o stupně vítězů a doufám, že můžeme dohnat Elfyne.”
Průběžné pořadí (po RZ10 z RZ20):
1. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 1:03:47,4; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +16,3; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +26,7; 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +41,3; 5. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +1:04,9; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:24,0; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +2:29,0; 8. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:30,7; 9. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:56,2; 10. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +3:08,7; 11. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +3:22,2; 12. Latvala, Hänninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +3:26,7; 13. Suninen, Hussiová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +3:49,5; 14. Enok, Simm (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +3:50,6; 15. Joona, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +3:56,5; 16. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +4:00,8; 17. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán)/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +4:01,3; 18. Vahe, Jansen (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +4:13,6; 19. Heikkilä, Temonen (Škoda Fabia RS Rally2) +4:14,0; 20. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +4:21,9; ... 30. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +7:46,1.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Finské rallye
Sobota 1. 8. - 7.01 RZ11 (16,76 km), 8.42 RZ12 (10,55 km), 9.36 RZ13 (19,10 km), 11.05 RZ14 (16,44 km), 14.01 RZ15 (16,76 km), 15.42 (10,55 km), 16.36 RZ17 (19,10 km), 18.05 RZ18 (16,44 km). Etapa celkem 125,70 km.
Neděle 2. 8. - 9.35 RZ19 (30,02 km), 12.15 RZ20 (30,02 km). Etapa celkem 60,04 km.