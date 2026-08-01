Finská rallye po sobotě: Vede Pajari, Ogier měl těžkou nehodu
Fin Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vede po dvou dnech Finskou rallye, která je desátým letošním podnikem světového šampionátu v automobilových soutěžích. V předposlední zkoušce dne vážně havaroval v té době vedoucí obhájce titulu mistra světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Podle dostupných informací vyvázl se spolujezdcem Julienem Ingrassiou bez vážných zranění.
V sobotu se na jihovýchodě Finska najdou známé silnice, které se všechny vracejí jako rychlostní zkoušky z loňského roku. V sobotu bude v programu soutěže osm rychlostních zkoušek o délce 125,70 kilometru.
Tři kotrmelce Evanse
Do cíle poslední dopolední zkoušky (RZ14) chybělo tři sta metrů, když Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který měl na průjezdních bodech nejrychlejší časy, sklouzl v táhlé levé zatáčce do příkopu. Třikrát se v pomalé rychlosti převrátil a zůstal stát na kolech. Několik desítek diváků pomohlo Evansovi dostat se na trať a on zkoušku dokončil se ztrátou 1:49,0 minuty. Z druhého místa se propúadl na páté se ztrátou dvou minut na vedoucího jezdce. „Jedna zatáčka byla užší, než jsem čekal, s příkopem. Prostě trochu moc odvahy. Zasekli jsme se. Teď se na to podíváme,“ řekl o chvíli později na konci etapy do kamery Rally.TV.
Na stejné zkoušce havaroval lotyšský pilot Martin Seskš. Jezdec týmu M-Sport byl celkově pátý a soustředil se na to, aby udržel za sebou hyundai Adriena Fourmauxe. „Když jsem se blížil, pravděpodobně jsem netrefil správně vrchol zatáčky, protože silnice je trochu zakřivená. Pořád to vypadalo dobře, ale na výjezdu byl příkop, který nás vynesl do vzduchu, a pak jsem se párkrát převrátil. Kola jsou v pořádku a myslím, že jsme schopni řídit,” uvedl Seskš, který si není jistý zda bude schopen nastoupit v neděli. “Vrátíme auto do servisu a pak uvidíme, co se dá dělat,“ dodal jezdec továrního týmu Ford.
Helikoptérou do nemocnice
Evanse ani jeho vůz nehoda nepoznamenala. Sedmatřicetiletý jezdec byl odpoledne dvakrát druhý,jednou o tři, podruhé o dvě desetiny sekundy a na RZ17 ztratil jen desetinu sekundy. A právě tahle rychlostní zkouška se stala osudnou vedoucímu Ogierovi, který havaroval necelý kilometr před cílem erzety, na které měl v jejím závěru nejrychlejší mezičasy. Do cíle mu chybělo patnáct sekund. V kombinaci levé a pravé zatáčky vyletěl do lesa v rychlosti kolem 145 km/h a zůstal ležet na levém boku. Rychlostní zkouška byla následně zrušena.
Mezinárodní automobilová federace (FIA) v oficiálním prohlášení uvedla: „Během rychlostní zkoušky SS17 ‚Västilä‘ na Rallye Finsko se posádka vozu č. 1, Sébastien Ogier a Julien Ingrassia, stala účastníkem nehody ve vysoké rychlosti. „Oba členové posádky na místě okamžitě obdrželi lékařskou pomoc. Řidič bude vrtulníkem transportován do místní nemocnice, zatímco spolujezdec bude transportován sanitkou k dalšímu vyšetření.“ Prohlášení týmu Toyota Gazoo Racing uvádí: „Řidič i spolujezdec se dokázali z vozu dostat bez pomoci.“ Oba jsou při vědomí a celkově v pořádku a budou převezeni do nemocnice k dalším vyšetřením.“
Už nemusí na Seba tlačit
Evans pokračoval odpoledne ve své rychlosti a byl nejrychlejší na poslední zkoušce dne. V pořadí přeskočil Francouze Adriena Fourmauxe (Hyundai i20 N Rally1) a v souvislosti s Ogierovou havárií se posunul na třetí místo. Na druhou příčku si polepšil Švéd Oliver Solberg, další člen tovární sestavy Toyoty. A to během dne byl pouze třikrát třetí v rychlostních zkouškách. “Je škoda, že jsme ráno ztratili tolik času a pak to bylo pryč. Snažíme se zachovat, co máme, a experimentovat s autem na zítřek, abychom mohli jet naplno,” zhodnotil Solberg svůj sobotní výkon.
Lídrem průběžného pořadí je Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), který před dvěma týny vyhrál Estonskou rallye, což bylo jeho premiérové prvenství ve světovém šampionátu. V sobotu byl třikrát nejrychlejší v rychlostních zkouškách. Chtěl jsem poslat vzkazy Sebovi, ale doufám, že budou v pořádku,” uvedl Pajari.
V kategorii WRC2 vede Fin Jari-Matti Latvala, který si “odskočil” z pozice týmového šéfa továrního týmu Toyota.Má náskok 3,1 sekundy na Estonce Roberta Virvese (Škoda Fabia RS Rally2). Ten měl náskok téměř půl minuty,ale hodně času ztratil ma RZ17. “Můžeme ale být rádi, že jsme měli opravdu skvělý boj, a určitě bude pokračovat i zítra. Myslím, že si z hlediska rychlosti zasloužíme vedení,” uvedl Latvala, který má 212 startů v mistrovství světa, což je historicky nejvíce.
Průběžné pořadí (po RZ18 z RZ20):
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1)2:00:38,0; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +46,4; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:36,3; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:40,1; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:54,5; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +3:52,9; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +3:54,4; 8. Latvala, Hänninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:50,8 (1. v kategorii WRC2); 9. Suninen, Hussiová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:01,1; 10. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +7:04,2; 11. Joona, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:58,5; 12. Vahe, Jansen (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +8:01,7; 13. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán)/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +8:15,5; 14. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +8:17,1; 15. Johansson, Grömwal (Švéd./Ford Fiesta Rally2) +8:53,5; 16. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +9:00,2; 17. Trentin,Ometto (It./Škoda Fabia RS Rally2) +9:07,1; 18. Sarrazin, Roche (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +9:15,4; 19. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +10:11,5; 20. Macušita, Kelader (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +11:12,9; ... 24. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +14:10,0.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Finské rallye
Neděle 2. 8. - 9.35 RZ19 (30,02 km), 12.15 RZ20 (30,02 km). Etapa celkem 60,04 km.