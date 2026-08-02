Finská rallye v cíli: Pajari vyhrál a pronásleduje Evanse
Fin Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Finskou rallye, která byla desátým letošním podnikem světového šampionátu v automobilových soutěžích. V průběžném pořadí šampiomátu je druhý za Velšanem Elfynem Evansem (Toyota GR Yaris Rally1), který dojel na severu Evropy na třetím místě.
V neděli byla na programu nejdelší zkouška soutěže s 30,02 kilometry. V opakovaném průjezdu se jela klasicky jako Power Stage na které získalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.
Ogier všem poděkoval
Pro vývoj soutěže byl zásadní druhý den, Nejprve se dopoledne třikrát převrátil Evans, ale v soutěži mohl pokračovat a nakonec jí dokončil. Hůře dopadl navečer obhájce titulu mistra světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který v kritickou chvíli v soutěži vedl. Vyletěl však do lesa v rychlosti blízké 150 km/h. Se spolujezdcem Julienem Ingrassiou naštěstí vyvázli bez vážných zranění, ale museli strávit noc v nemocnici na pozorování.
“Nejdůležitější je, že jsme v pohodě, takže děkuji celému týmu za to, že vyrobil tak silný vůz. Musím také poděkovat Julienovi za to, že se o mě okamžitě postaral a ujistil mojí rodinu, že jsem v pořádku. Teď si odpočineme a brzy se vrátíme v plné formě. Děkuji také za všechny zprávy, které jsme společně s Julienem dostali,” uvedl mimo jiné Ogier ve svém prohlášení na Facebooku.
Solberga bolela záda
Do posledního dne nastupoval vedoucí Sami Pajari s náskokem 46,4 sekundy na druhého Švéda Olivera Solberga, týmového kolegu. V obou průjezdech nejdelší erzetou soutěže (30,02 km) ztratil sice dvacet sekund, ale to nijak neohrozilo jeho druhé vítězství v šampionátu, jen dva týdny po premiérovém úspěchu v Estonsku. “Je to prostě úžasné. Nevím, co říct. Bylo to velké dosáhnout prvního vítězství v Estonsku, ale domácí vítězství je vždy něco speciálního. Vyhrát doma nebylo pro Finy tak snadné, ale po opravdu šílené rallye jsme to zvládli. Velký dík patří týmu a všem fanouškům za podporu, která je prostě úžasná. Myslím, že je to více speciální vyhrát doma. Tohle bylo tvrdší a intenzivnější,” prohlásil Pajari.
Druhý v cíli Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) měl sice v cíli radost, ale dojížděl s naraženými zády. “Taková bolest. Snažil jsem se, co to šlo. Dostal jsem před zkouškou nějaké léky proti bolesti,” vysvětloval. Třetí v cíli Evans si moc dobře uvědomoval, jak málo chybělo k tomu,aby neviděl cíl. “Musíme poděkovat klukům, kteří včera opravili auto. Vždy víme, že se na ně můžeme spolehnout,” prohlásil Velšan, který vede světový šampionát s náskokem třiceti bodů.
Konečné pořadí (po RZ20 z RZ20):
1.Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1)2:27:58,0; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +26,7; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:19,5; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:35,9; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +3:52,5; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +4:18,2; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4:32,7; 8. Latvala, Hänninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:25,5; 9. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +8:46,9; 10. Suninen, Hussiová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +9:03,0; 11. Joona, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +9:41,2; 12. Vahe, Jansen (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +9:42,6; 13. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +3:52,6; 14. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán)/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +10:04,4; 15. Johansson, Grömwal (Švéd./Ford Fiesta Rally2) +10:28,9; 16. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +10:55,5; 17. Trentin,Ometto (It./Škoda Fabia RS Rally2) +11:16,0; 18. Sarrazin, Roche (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +11:30,2; 19. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +12:25,5; 20. Macušita, Kelader (Jap., Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +13:19,2; ... 25. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +17:18,1.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí MS (po 10 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 201 bodů; 2. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 171; 3. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 160; 4. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 156; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 139; 6. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 129; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 125; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 25; 9. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 21; 10. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 21; 11. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 12. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 13. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 14. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 13; 15. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 16. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 17. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 18. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 20. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 24. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 25. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 26. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 27. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 28. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 29. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 30. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 514 bodů; 2. Hyundai 340; 3. Toyota WRT2 184. Ford 130.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 51, Evans 37, Pajari 32, Solberg 23, Neuville 17, Katsuta 9, Fourmaux 7.
Vyhrané RZ: Solberg 48, Ogier 41, Pajari 46, Evans 26, Fourmaux 16, Neuville 14, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.
Výsledky jsou neoficiální.