Ford chtěl znovu vyhrát Le Mans. Pomoci mu k tomu měl nezvykle řešený motor 427 Calliope
Motor Ford 427 Calliope měl modrému oválu pomoci opět vyhrát nejslavnější 24hodinovku světa. Celý projekt ale skončil fiaskem, takže nakonec radikálně řešený osmiválec nezajel ani jedno ostré kolo.
V letech 1966 a 1967 Ford zcela přesvědčivě vyhrál jeden z nejprestižnějších automobilových závodů světa, 24 hodin v Le Mans. Na začátku všeho byla výzva porazit slavné a úspěšné Ferrari, když už se Američanům nepodařilo italského výrobce sportovních vozů koupit.
K vítězství v Le Mans Fordu velmi pomohl také skvělý osmiválec Le Mans 427, jehož technický základ pocházel z agregátů řady FE. Jenže automobilová technika a obzvláště ta závodní postupovala mílovými kroky, takže co dobře fungovalo včera či předevčírem, už zítra nemusí stačit.
Ford si toho byl vědom, zároveň ale plánoval zůstat na výsluní v závodech 24 hodin v Le Mans i v dalších ročnících. Původní, byť skvělý a úspěšný motor by však již úspěch patrně nezaručil. Konkurence už byla dále. Padlo proto rozhodnutí vyvinout zcela nový závodní motor, který by reflektoval poslední konstrukční a technologické trendy.
Už v době úspěchů tak inženýři od Fordu pracovali na zcela novém a hlavně radikálně odlišném motoru V8 s označením Calliope. Uvedené slovo znamená specifický americký hudební nástroj – parní varhany, které produkují zvuky o vysoké frekvenci. Podobné, jaké se linuly z bizarně zakrouceného výfukového potrubí závodního Fordova osmiválce.
Se svým předchůdcem sdílel zdvihový objem 427 kubických palců (6997 cm3), ale to bylo patrně to jediné spolu s počtem válců, co měly oba motory společné. S novým agregátem se počítalo pro závody v roce 1968.
Nový motor dodnes upoutá některými technickými řešeními, jakkoliv podrobností o něm mnoho není. Vznikly totiž pouze tři prototypy. Dva z nich skončily neznámo kde, takže dodnes se dochoval pouze jediný, který je součástí expozice muzea Henryho Forda. Motor se vyznačoval vrtáním válců 110,2 mm při zdvihu 91,4 mm. Byl tedy stále podčtvercový a tedy s předpokladem dosahovat vysokých otáček. Dle dostupných informací měl osmiválec nejvyšší výkon 630 koní (463 kW) při 6300 otáčkách za minutu, dle specializovaného časopisu Hot Rod ale firma Ford usilovala o zvýšení výkonu na skvělých 800 koní (588 kW) s otáčkami nastavenými na limitních 8000 za minutu.
Motor byl přirozeně testován na válcovém dynamometru, a tedy v dílenském prostředí, je však známo, že jeden ze tří agregátů zabudovali do testovacího vozu Can-Am. Velmi specificky řešené byly hlavy válců. Každý válec měl tři ventily – dva sací, každý o průměru talíře 42 mm, a jeden výfukový s průměrem 46 mm. Tříventilová technika má své výhody a v automobilové historii ji nabízela celá řada výrobců. V moderní době nás napadá Mercedes-Benz a jeho agregáty V6 a V8 z druhé poloviny 90. let, když těmito osmiválci nahradil starší agregáty se čtyřmi ventily na válec.
Zvláštností bylo vstřikování paliva osmi svisle umístěnými vstřikovači a osmi škrticími klapkami. Vše navíc bylo součástí hliníkových hlav motoru, čímž odpadlo sací potrubí. Z hliníkové slitiny byl odlit také blok, válce byly udělány z litiny. K utěsnění motoru při přechodu z hlav na blok byly použity těsnicí „Cooperovy“ kroužky, nikoliv obvyklé hlavové těsnění. Rozteč válcových jednotek činila 121 mm. Díky masivnímu nasazení hliníkových slitin a některým technickým řešením činila hmotnost motoru pouhých 237 kg.
Asi nejpodivnějším konstrukčním celkem byl pohon rozvodů. Šlo o jakýsi zdvojený rozvod OHV. Ten má běžně centrální vačkový hřídel v bloku, nad klikovým hřídelem, který ventily ovládá přes tyčky a vahadla.
U motoru Calliope ale bylo použito řešení se dvěma vačkovými hřídeli, jeden ovládal sací ventily obou řad válců, druhý výfukové. A teď jak to bylo vyřešeno. Sací vačkový hřídel byl umístěn 127 mm nad osou klikového hřídele a ventily ovládal klasicky tyčkami. O dalších 104 mm výše se nacházel výfukový vačkový hřídel. Od něj vedené tyčky pro ovládání výfukových ventilů byly téměř vodorovné. Uvedená koncepce byla zvolena pro co možná nejlepší přístup vzduchu do válců.
Vzhledem k moderní konstrukci a vysokým výkonům se nabízí otázka, proč byl celý projekt tak neúspěšný. Důvodů bylo hned několik. Předně pro rok 1968 organizace CSI (Commission Sportive Internationale) v rámci FIA tvořící pravidla závodů rozhodla, že limit zdvihového objemu bude u prototypů skupiny 6 snížen ze sedmi litrů na 3 litry.
Právě to způsobilo, že byl Calliope ještě před začátkem sezóny vyřazen z účasti v závodech. Přesto motor absolvoval několik kol v závodním voze Ford G7A Can-Am, avšak ukázalo se, že jak vůz, tak také motor by potřebovaly ještě další vývoj a zkoušky. Proklamovaných parametrů tak motor dosahoval jen s obtížemi, a sice z důvodu nespolehlivosti.
Zdroj: server Jalopnik, magazín Hot Rod a Wikipedie, Foto: Jalopnik, Hot Rod a Ford