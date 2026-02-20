Ford chystá elektrický pick-up za cenu běžného hatchbacku
Americká značka Ford pracuje na novém elektrickém pick-upu s cenou kolem 30 tisíc dolarů. Má jít o zásadní model postavený na úplně nové platformě. Zda se ho dočká i Evropa, však zůstává velmi nejisté.
Ford se zjevně poučil z dosavadního vývoje trhu s elektromobily. Velké a drahé modely typu F-150 Lightning sice budí pozornost, ale trh nedobyly. Odpovědí má být výrazně dostupnější vůz - středně velký elektrický pick-up s cenou okolo 30 tisíc dolarů (asi 620 tisíc korun), jehož uvedení se očekává v roce 2027.
Automobilka projekt prezentuje jako zásadní zlom. Elektromobil, který má oslovit běžné zákazníky podobně, jako kdysi spalovací modely značky. V zákulisí na něm pracuje samostatný tým, jde o menší skupinu inženýrů s velkou mírou autonomie a s cílem vyvíjet rychleji a levněji než tradiční struktury velké korporace.
Technickým základem bude zcela nová univerzální platforma pro elektromobily. Ford ji navrhuje s důrazem na co nejnižší náklady a jednoduchost. Místo složité spleti řídicích jednotek má přijít jednodušší architektura s menším množstvím kabeláže a modulů.
Automobilka také počítá s bateriemi typu LFP, které jsou sice energeticky méně husté než některé alternativy, ale levnější a odolnější. Klíčem má být efektivita – tedy co nejnižší hmotnost a co nejlepší aerodynamika, aby vůz nepotřeboval obří a drahou baterii.
Podle automobilky má být nový středně velký pick-up o zhruba 15 % aerodynamičtější než jakýkoli jiný pick-up aktuálně prodávaný na americkém trhu. Dojezd by měl být srovatelný se spalovacími ekvivalenty. Konkrétní parametry jsou zatím tajné.
Pokud se Fordu podaří dostat skutečně sériový elektrický pick-up k avizované cenovce, půjde o jeden z cenově nejdostupnějších elektromobilů své velikosti na americkém trhu.
Nová platforma má sloužit jako základ pro více modelů, což je zásadní pro rozložení nákladů a dosažení potřebných objemů výroby. Právě škálovatelnost má být jednou z hlavních zbraní proti rostoucí konkurenci, ať už ze strany Tesly, Rivianu nebo čínských značek.
Evropa může zůstat stranou
Otázka, která evropské zákazníky zajímá nejvíce, zní: přijde tento model i na starý kontinent? Odpověď zatím není povzbudivá. Ačkoli je platforma označována jako univerzální, Ford otevřeně připouští, že její nasazení v Evropě zatím není na pořadu dne.
Důvodů je několik. Pick-upy tradičně patří mezi silně americké kategorie, zatímco v Evropě tvoří jen okraj trhu. Přizpůsobení modelu místním předpisům, bezpečnostním normám a zákaznickým preferencím by znamenalo další investice. Takový krok nemusí být ekonomicky obhajitelný.
Ford navíc v Evropě část své elektro strategie opírá o spolupráci s Volkswagenem a využívá jeho platformy. Nasazení nové vlastní architektury by tedy znamenalo zásadní přehodnocení dosavadního směru a servisního zázemí.
Nový dostupný elektrický pick-up zatím působí hlavně jako auto navržené pro americký trh. To ale neznamená, že by Evropa byla definitivně ze hry. Hodně napoví, jak si vůz povede doma v USA, protože právě úspěch na domácím trhu může rozhodnout o tom, zda se časem podívá i na starý kontinent.
