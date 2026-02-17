Ford Kuga jezdí bez držení volantu. Už je k mání i v Česku
Systém BlueCruise značky Ford, který znamená možnost jízdy bez držení volantu, přichází do modelu Kuga. V Česku takto schopnou kugu pořídíte od 750 tisíc korun.
Ford Kuga prošel poslední modernizací teprve před dvěma lety, nyní mu však automobilka přidává další novinku – možnost jízdy bez držení volantu. Systém se jmenuje BlueCruise a už jsme se s ním svezli např. v mustangu Mach-E, pro kugu je to však novinka.
BlueCruise funguje samozřejmě jen za splnění daných podmínek (jednou z nich je přítomnost automatické převodovky) a je třeba za něj připlatit. Stojí 26 tisíc korun navíc za sadu Technology k základu Titanium či druhé výbavě ST-Line; u vyšších verzí ST-Line X a Active X je už ve standardu. Nejlevnější cesta k jízdě po dálnici bez držení volantu je zde tedy 749.900 korun + měsíční nebo roční předplatné, jak říká čerstvě zveřejněný ceník.
|České ceny Fordu Kuga
|Motorizace
|Výkon, převodovka
|Titanium
|ST-Line
|ST-Line X
|Active X
|1,5 EcoBoost
|110 kW (150 k), 6st. man.
|659.900 Kč
|709.900 Kč
|762.900 Kč
|762.900 Kč
|1,5 EcoBoost
|137 kW (186 k), 8st. aut.
|723.900 Kč
|759.900 Kč
|812.900 Kč
|812.900 Kč
|2,5 Duratec Hybrid
|132 kW (180 k), eCVT
|740.900 Kč
|776.900 Kč
|829.900 Kč
|829.900 Kč
|2,5 Duratec Hybrid AWD
|134 kW (183 k), eCVT
|794.900 Kč
|830.900 Kč
|883.900 Kč
|883.900 Kč
|2,5 Duratec Plug-in Hybrid
|178 kW (243 k), eCVT
|786.900 Kč
|822.900 Kč
|875.900 Kč
|875.900 Kč
|sada Technology
|26.000 Kč
|v ceně
|BlueCruise
|36.000 Kč natrvalo/6800 Kč ročně/600 Kč měsíčně
Systém BlueCruise funguje jen v tzv. modrých zónách, ovšem nemá to žádnou souvislost s parkováním v Praze – jde o evropské dálnice. Tyto zóny pokrývají podle automobilky 95 % dálnic v Česku, Rakousku, Belgii, Dánsku, Francii, Velké Británii (kromě Severního Irska), Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Španělska a Švédska.
Systém funguje jako adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu, tedy že sám brzdí a zrychluje podle auta před sebou do rychlosti nastavené řidičem a udržuje auto uprostřed svého jízdního pruhu. Na rozdíl od většiny těchto systémů však nevyžaduje, aby měl řidič ruce na volantu.
Řidič se však musí dívat před sebe, musí sledovat cestu před sebou, a za vozidlo je pořád zodpovědný on, tj. musí být připraven okamžitě zasáhnout. Nejedná se o autonomní jízdu úrovně 3, kdy by za vůz byla zodpovědná automobilka (ve chvíli, kdy je poloautonomní řízení aktivní), nýbrž o úroveň 2+. Při té je za všech okolností odpovědný řidič, tedy člověk sedící za volantem.
Na měsíc i navždy
Zmíněná sada Technology za příplatek 26 tisíc korun představuje hardware pro umožnění BlueCruise. Tato funkce je následně dostupná za dalších 36 tisíc korun navždy, anebo na bázi měsíčního předplatného. To stojí 600 korun měsíčně nebo 6800 korun ročně a je možné si tak BlueCruise aktivovat třeba jen na léto, kdy pojedete na dovolenou. Bez aktivace systém stále funguje jako adaptivní tempomat, tedy že je třeba držet volant.
BlueCruise je kromě VIN vozidla svázáno také s uživatelským účtem Ford Pass. V případě, že je k některému kusu BlueCruise pořízeno jako předplatné, anebo vůbec ne, a majitel vůz prodá a odhlásí ze svého Ford Passu, další majitel má pořád možnost si BlueCruise přidat právě skrz vlastní Ford Pass. Nebude však už mít možnost zaplatit oněch 36 tisíc korun pro trvalou aktivaci. Naopak když první majitel připlatí 36 tisíc korun za trvalou aktivaci, systém zůstane v konkrétním voze aktivní i při prodeji a změně majitele ve Ford Passu.
