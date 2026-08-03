Ford Kuga s čínskou technikou? Nástupce využije nové partnerství s Geely
Ford nedávno podepsal spolupráci s Geely, která bude zahrnovat sdílení evropské továrny. Nezůstane ale jen u toho, Číňané také poskytnou techniku pro nový model Fordu, který se bude vyrábět a prodávat v Evropě.
Čínské automobilky sice slaví úspěchy zejména díky elektrifikaci, spalovací motory tam ale mají daleko do nezájmu. Vývoj stále probíhá, a to i ve spolupráci se západními automobilkami. Ukázkou toho je společný podnik Horse, jehož součástí je Geely, Renault a saudské Aramco. Horse vyvíjí motory zejména pro hybridy a vyrábí je v čínských továrnách. Vedle Renaultu je už používá Mercedes v nových modelech CLA, GLA a GLB, a Lotus je brzy nasadí do Emiry.
Čínskou jednotku brzy využije další model, montovaný přímo v Evropě. Půjde o čtvrtou generaci Fordu Kuga, která by se měla začít vyrábět v roce 2028 ve španělské továrně Fordu ve Valencii. Evropská pobočka Fordu totiž pro lokální nabídku využije hned několik partnerství.
Pro některé užitkové vozy a elektromobily využívá techniku a produkční kapacity Volkswagenu. Chystané menší elektromobily zase budou stát na základech Renaultu, jako první tak přijde nová generace Fiesty. Zatím poslední evropské partnerství Fordu je s čínským Geely. S tím Ford vytvořil společný podnik, kde Američané drží 66 % a Číňané 33 % a společně využijí právě továrnu ve Valencii.
Geely zde bude montovat modely pro Evropu pod vlastní značkou, ale jeho techniku využije i Ford. Nový rodinný crossover, u kterého není potvrzené použití názvu Kuga, ale mělo by jít o jeho nástupce, podle Fordu bude „částečně vyvinutý s Geely“. Podle všeho půjde o využití platformy GEA od Číňanů. Na té stojí modely EX5 a Starray EM-i, které se budou také vyrábět ve Valencii.
Novinka má podle Fordu nabídnout více možností pohonu. Geely Starray EM-i je plug-in hybrid s přeplňovanou patnáctistovkou z produkce Horse, model EX5 je čistě elektrický. Oba modely mají 400V architekturu a pohon předních kol, to se dá očekávat i u vozu od Fordu. Vzhledem k rychlosti vývoje u čínských značek je ale pravděpodobné, že v roce 2028 už půjde o podstatně modernější techniku.
Ford také potvrdil, že ve Valencii se stále bude vyrábět současná kuga, která byla na trh uvedena v roce 2019. Doplní ji také nový model ze série Bronco, vyvinutý specificky pro Evropu. Nemělo by jít o rámový offroad, ale SUV se samonosnou karoserií, pravděpodobně menší než americké Bronco Sport.
Ford s čínskou technikou je jen další z řady podobných spoluprací, které se už valí i na evropské cesty. Opel letos potvrdil, že jeho chystaný elektrický crossover vznikne na základě techniky Leapmotor a vyrábět se bude také ve Španělsku. Mazda už v Evropě prodává dva modely vyvinuté ve společném podniku s Changanem a vyráběné v Číně. Všechny současné modely Smartu jsou zase výsledkem spolupráce mezi Mercedesem a Geely. Brzy by se zde mohl objevit také Nissan Frontier Pro, který vyvinuli Japonci spolu s Dongfengem.
Zdroj: Ford, zdroj foto: Ford, zdroj videa: Ford