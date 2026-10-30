Ford kvůli levnému elektromobilu překopává výrobu. Dva obří odlitky nahrazují 146 dílů
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Americký výrobce chystá elektrický pick-up s velice příznivou cenovkou. K tomu ale nestačí jen levnější baterie. Zásadně změnil také konstrukci automobilu a způsob jeho výroby.
Dva obrovské hliníkové odlitky místo 146 samostatných konstrukčních dílů. Tak vypadá jedno z řešení, s jejichž pomocí chce Ford snížit výrobní náklady elektrického pick-upu Fathom. Automobilka oznámila, že ve svém technickém centru v Shelbyville v Kentucky vyrobila už víc než pět tisíc těchto prvků.
Každý fathom dostane dva. Jeden tvoří základ přední, druhý zadní části karoserie. Namísto svařování desítek výlisků vznikají velké konstrukční celky jediným odlitím hliníku do formy. Ford pro ně používá označení „unicastings“; obdobný postup zvaný „gigacasting“ proslavila zejména Tesla.
Výsledkem má být jednodušší výroba a nižší hmotnost. To je u elektromobilu zvlášť důležité: každé ušetřené kilo pomáhá snižovat spotřebu energie i potřebnou kapacitu drahé baterie.
Tři výrobní linky místo jedné
Velké odlitky jsou pouze součástí rozsáhlejší změny. Ford kvůli fathomu přestavuje závod Louisville Assembly Plant za dvě miliardy dolarů (44 miliard korun) a zavádí nový výrobní systém.
Ten opouští tradiční uspořádání, při kterém karoserie postupně projíždí jednou dlouhou linkou. Výroba se rozdělí do tří souběžných větví. V jedné vzniká přední část, ve druhé zadní a ve třetí se připravuje trakční baterie, která zároveň tvoří součást podlahy. Na ni se už před spojením automobilu montují sedadla, středová konzola nebo koberce.
Teprve poté se všechny tři celky spojí. Pracovníci se tak mohou věnovat jednotlivým částem současně, navíc s lepším přístupem ke komponentům.
Ford uvádí, že nová konstrukce má proti běžnému automobilu o pětinu méně dílů a o čtvrtinu méně spojovacího materiálu. Výrobní systém potřebuje o čtyřicet procent méně pracovních stanovišť. Samotná montáž by mohla být až o čtyřicet procent rychlejší, část úspory však automobilka využije na další operace a automatizaci. Ve výsledku se očekává patnáctiprocentní zrychlení výroby oproti dosavadnímu provozu v Louisville.
Zatím do prototypů
Současná výroba v Shelbyville ještě není sériovou produkcí dílů pro zákaznické automobily. Ford na odlitcích ověřuje celý proces. Vyrobené kusy slouží také ke stavbě prototypů.
Při odlévání se hliník zahřívá přibližně na 700 °C a vstřikuje se do formy. Po ochlazení a opracování následuje pečlivá kontrola. Rozměry se ověřují měřicími přístroji a optickým skenováním, průmyslový rentgen hledá v materiálu dutiny a póry. Vzorky procházejí pevnostními zkouškami.
Otázkou zůstává opravitelnost velkých konstrukčních celků po nehodě. Ford tvrdí, že odlitky navrhl s ohledem na možnost modulárních oprav, konkrétní opravárenské postupy však zatím nezveřejnil.
Cena? Do 30 tisíc dolarů
Fathom se stane prvním sériovým vozem na nové univerzální elektrické platformě Fordu. Přestože půjde o modelový rok 2028, k zákazníkům má dorazit už v posledním čtvrtletí příštího roku.
Základní cena na americkém trhu činí 28.350 dolarů (619 tisíc korun). Po připočtení povinného poplatku za dopravu a dodání vychází na 29.945 dolarů (654 tisíc korun). To vše před případnými daněmi a dalšími poplatky.
Velikostí má pětidveřový pětimístný pick-up zhruba odpovídat Fordu Maverick, nabídne však prostornější kabinu, přední zavazadelník a nákladovou korbu.
Základní provedení dostane lithium-železo-fosfátovou baterii (LFP), jejíž články bude Ford vyrábět v Michiganu. Přesnou kapacitu, výkon pohonu ani oficiální dojezd podle americké metodiky EPA zatím automobilka neoznámila.
Uživí i dům
Ford hledá úspory také mimo výrobu. Fathom nabídne obousměrné nabíjení, tedy možnost využívat energii z baterie k napájení domácnosti. Řešení se označuje V2H, z anglického „vehicle-to-home“.
Novinkou je střídač integrovaný přímo do automobilu. Převádí stejnosměrný proud z baterie na střídavý, který používají domácí spotřebiče. U staršího systému pro F-150 Lightning bylo potřeba samostatné externí zařízení. Ford předpokládá výstupní výkon přes 10 kW.
Propojení s domácností bude stále vyžadovat další hardware. Podle Fordu však nová domácí nabíjecí stanice vyjde přibližně na polovinu ceny předchozí generace a zařízení pro automatické záložní napájení mají být nejméně o šedesát procent levnější. Nejde však o celkovou cenu instalace, do níž vstupují také práce elektrikáře a další náklady.
Fathom je tak pokusem snížit cenu elektromobilu jinak než omezením výbavy nebo zmenšením baterie. Ford kvůli tomu přepracoval karoserii, organizaci výroby i výkonovou elektroniku. Zda se slibované úspory podaří promítnout do sériového automobilu, ukáže až jeho uvedení na trh.
Zdroj: Ford, Autoblog, Carscoops