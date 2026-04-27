Ford má nový elektrický mustang. Výkon je šílený, ale kouzlo už trochu vyprchalo
Ford představil další čistě elektrický mustang zaměřený na sprinty na čtvrt míle. Cobra Jet 2200 je extrémní stroj, ale otázkou zůstává, zda kromě výkonu fanouškům dokáže nabídnout dostatečně zajímavý zážitek, nebo jde jen o přehlídku technologického umu značky.
Ford opět rozšiřuje základnu modelů Mustang vyvinutých pro závody na čtvrt míle o další model nazvaný Cobra Jet. Ford se s novým modelem Cobra Jet 2200 rozhodl znovu ukázat, co umí elektrický pohon a zúčastnil se s ním víkendového závodu NHRA 4-Wide Nationals v Charlotte.
Není to poprvé, co legendární označení Cobra Jet našlo své místo na mustangu s čistě elektrickým pohonným ústrojím. První takový přišel už v roce 2021 s přídomkem 1400, a od té doby je každý další Cobra Jet čistě elektrický. S výkonem 1044 kW a 1420 koní zdolala první verze čtvrtmílovou rovinku za 8,128 sekundy s rychlostí 277 km/h na cílové čáře.
V roce 2023 přišla další evoluce v podobě Mustangu Cobra Jet 1800 a jak asi tušíte, číslo na konci odkazovalo na navýšený výkon 1342 kW/ 1825 koní. Vůz byl stvořen pro překonání předchůdce a nastavení nové mety ve sprintu. Současný Mustang Cobra Jet 2200 na tuto myšlenku navazuje s výkonem 1641 kW/2231 koní.
V úvodních testovacích jízdách zajel na trati zMAX Dragway čtvrt míle za 7,19 sekundy s cílovou rychlostí 211 mph, tedy 340 km/h. Následně se zlepšil na stabilní časy 6,87 až 6,86 sekundy při rychlostech přes 221 až 222 mph. Nejlepší zaznamenaný výkon měl hodnotu 6,869 sekundy a 222,36 mph, tedy přibližně 358 km/h.
Časy na prvních 60 stopách, tedy zhruba 18 metrech, se pohybovaly kolem 1,26 sekundy. Zlepšení bylo patrné i na mezičasech 330 a 660 stop, což ukazuje, že vůz si na trati rychle nachází pevnou půdu pod nohama ještě před ostrým závodním nasazením.
Potenciál využití elektrických motorů potvrzuje Cobra Jet 2200 nejen na papíře, ale také naměřenými časy. Přesto zůstává otázkou, zda Ford neschovává kromě neustálého navyšování výkonu nějaké eso v rukávu pro fanoušky. Že elektromobily ve zrychlení excelují už totiž každý ví. I sériová Tesla Model S Plaid akceleruje na stovku přibližně za 2,1 sekundy, a to jde o rodinný sedan.
Samotný výkon už v této oblasti není tak ohromující, jak tomu bylo dříve u přeplňovaných osmiválcových motorů, které celému závodu na čtvrt míle dodávaly také akustický zážitek pro fanoušky. Uvolnění amerických pravidel pro spalovací motory v poslední době umožnilo vrátit osmiválce zpět na trh, což tamní zákazníky potěšilo a prodeje řady velkoobjemových modelů od té doby rostou. Dodge už zachraňuje ztráty vzniklé uvedením čistě elektrického modelu Charger návratem šesti- a osmiválcových motorů pod kapotu svých oblíbených modelů.
Ford je dalším z výrobců, jejichž zákazníci volají po velkých motorech pod kapotou. Poměr čistě elektrických pohonných jednotek se pravděpodobně nebude zvyšovat tak rychle, jak se původně předpokládalo. Nabízí se otázka, zda by fanoušci závodů na čtvrt míle nechtěli návrat uřvané V8 také do příští iterace modelu Mustang Cobra Jet a zda jsou tomu inženýři Ford Racing nakloněni.
Zdroj: Ford, The Drive I Video: Ford