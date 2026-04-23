Ford Mustang Dark Horse SC dostává kompresor. Je dostupnou alternativou k vzácnému GTD
Osmiválcový Ford Mustang vstupuje do další vývojové fáze. Verze SC těží z přeplňování kompresorem i ze zkušeností získaných při vývoji ostřejších derivátů GTD a GT3.
S koncem dubna se začíná plnit právě otevřená objednávková kniha na nový Ford Mustang Dark Horse SC, který se představil začátkem roku. Hlavní novinkou je, že koncovka SC odkazuje na nově namontovaný kompresor (supercharger), který vozu zvedá výkon na 592 kW (806 koní) s točivým momentem 840 Nm.
Klasický atmosférický Dark Horse poskytuje výkon 335 kW s točivým momentem 540 Nm. Automobilka verzi SC vyvíjela po boku okruhově laděné, ale stále silniční verze GTD a ryze závodní GT3. V GTD disponuje osmiválec Coyote výkonem 608 kW (827 koní), takže SC je výkonově příkladně uprostřed. Smyslem bylo přenášet vzájemné know-how a inovace ze závodní dráhy na běžné silnice a dopřát řidičům esenci divokosti.
Zajímavostí je, že vidlicový osmiválec o objemu 5,2 litru montuje v Dearbornu jediný technik, podobně jako je tomu u AMG. Výkon motoru putuje na zadní kola skrze sedmistupňový automat a navýšenému výkonu odpovídají také magnetické tlumiče podvozku.
Karoserie má lehce upravenou aerodynamiku a chlazení. Například hliníková kapota má uprostřed karbonový kryt. Po jeho demontáži generuje vůz 2,5krát větší přítlak než u standardního Dark Horse. Zároveň si můžeme všimnout_ nového předního nárazníku s většími otvory pro účinnější chlazení motoru a brzd. Mezi další speciality patří sada Track Pack obsahující karbon-keramické brzdy Brembo, pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 R oblečené na 20palcových karbonových ráfcích a možnost vyjmout zadní sedadla. Celkově se tímto paketem ušetří 70 kg hmotnosti.
Cena začíná v přepočtu na 2.654.000 Kč, což se zdá jako výhodná koupě, když se v České republice GTD prodávalo za cenu přes 9 milionů korun a zároveň máte sofistikovanější techniku a pořádnou nálož výkonu oproti Dark Horse s cenovkou 1.884.900 Kč (akční cena 1.784.900 Kč). Dodání je naplánované na léto tohoto roku.
