Ford Mustang jako sedan? Čtyřdveřová verze je otázkou času
Ford si registroval označení Mach-E a na různých místech potvrdil, že pracuje na čtyřdveřové verzi mustangu. Je velká šance, že bude stát na platformě kupé, což znamená V8 vpředu a hnací nápravu vzadu.
Když se řekne mustang, fanouška amerických aut napadne jediné – dvoudveřové kupé či kabriolet s osmiválcem pod kapotou a pohonem zadních kol. Tomu elektrickému crossoveru s běžícím koněm ve znaku říká spíš Mach-E, třebaže se v jeho jméně také objevuje slovo mustang.
Ford s tímto rozšiřováním rodiny Mustang, použijeme-li marketingový newspeak, plánuje pokračovat i nadále, uvádí americký magazín MotorTrend s odkazem na zdroje zevnitř automobilky, a to směrem ke čtyřdveřovému sedanu. Firma si také zaregistrovala označení Mach-4, takže je velmi pravděpodobné, jak se bude nový model jmenovat.
Že k něčemu takovému dřív nebo později dojde, bylo jasné už dlouho. Vedení Fordu totiž vidí mustang a bronco nikoliv jako jednotlivé modely, ale jako potenciální rodiny modelů s podobným designem. Bronco existuje také jako offroad na rámu a kompaktní crossover Bronco Sport, kromě toho přijde ještě další globální model, který Jim Farley víc než naznačil letos v lednu na detroitském autosalonu.
Stejně bude růst i nabídka vozů se jménem Mustang, ovšem čtyřdveřový model má být – na rozdíl od Machu-E – postaven na platformě S650, tedy technice sedmé generace dvoudveřového mustangu. Ford v podstatě nemá nic jiného, když už před lety ukončil výrobu toho jediného, co by se teoreticky dalo použít, a sice platformy modelu Fusion/Mondeo. A začít s něčím, co už firma má a funguje to, je levnější než vyvíjet zcela novou platformu.
Pro fanoušky to znamená jednak že Ford opět nabídne „normální“ auto, nikoliv jen crossover, pick-up truck nebo elektromobil, a navíc to bude mít klasickou koncepci, s níž není aut v nabídce nikdy dost. Tím spíš dnes, kdy výrobci seškrtávají nabídku a unifikují modely, co nejvíc to jde, aby ušetřili náklady na výrobu a vývoj.
Snaha uspořit však byla dost možná důležitějším faktorem rozhodnutí pro techniku kupé. Jméno Mustang a vzhled podobný legendárnímu kupé mají i v případě sedanu fungovat stejně, jako tomu bylo u elektrického crossoveru. Jeho úspěch ukazuje, že řadě lidí jde spíš o design a jméno než o techniku, a stejným způsobem by to mohlo fungovat i v případě sedanu – byť ten bude svou technikou kupé mnohem blíž.
Pokud se všechno skutečně stane takto, bude to znamenat, že Ford nabídne přímého konkurenta pro Dodge Charger. Ten ve své současné generaci existuje i jako čtyřdvířko a Stellantis už potvrdil, že dostane kromě řadového šestiválce i V8. Kde by Ford mohl mít navrch, je nabídnutí manuální převodovky – pokud k němu skutečně dojde.
Samozřejmě, kdy budeme moci vůz očekávat a v jaké ceně, je zatím ve hvězdách. MotorTrend spekuluje o modelovém roku 2029, což by znamenalo odhalení nejpozději koncem jara 2028. Velmi rádi bychom ho viděli i v Evropě, ovšem kvůli zdejším flotilovým limitům emisí CO2 je dost pravděpodobné, že budeme mít smůlu a dostane se sem jen pár individuálně dovezených kusů.
Zdroj: MotorTrend | foto: archiv | video: Marek Bednář/Lukáš Volšický/Auto.cz