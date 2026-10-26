Mustang Mach-E končí s menší baterií. Paket Trail přidá vyšší podvozek a techniku z verze Rally
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Americký Ford Mustang Mach-E pro modelový rok 2027 vyřazuje 73kWh akumulátor. Využitelná kapacita nově začíná na 88 kWh a tovární paket Trail pro čtyřkolku Select přidává zvýšený podvozek, díly z verze Rally a palubní zdroj pro drobné spotřebiče.
Dosavadní nabídka nižších provedení dávala zákazníkům na výběr mezi standardním a prodlouženým dojezdem. U amerického modelu 2027 tato volba mizí. Menší baterie končí a standardem celé řady se stávají akumulátory, které Ford označuje jako Extended Range.
Verze Select a Premium dostanou akumulátor s využitelnou kapacitou 88 kWh. Sportovněji zaměřené GT a Rally pokračují s 91 kWh – u nich se tedy kapacita nemění. Ford zatím nezveřejnil konečné hodnoty dojezdu podle americké metodiky EPA. Pro orientaci mohou posloužit loňské hodnoty s velkou baterií: až 515 kilometrů u zadokolky, 483 kilometrů u čtyřkolek Select a Premium, 451 kilometrů u GT a 410 kilometrů u Rally.
Čtyřkolky eAWD současně dostávají novou jednotku pohánějící přední nápravu. Má poskytovat stejný výkon jako dosavadní elektromotor, podle Fordu je však levnější na výrobu. Úspora má pomoci udržet cenu i po nasazení větší baterie do levnějších verzí.
Trail není nové Rally
Nejviditelnější novinkou je paket Trail. Ford jej nabízí výhradně pro Select eAWD, tedy základní výbavu s pohonem všech kol. Nejde o samostatný model ani o dodatečnou úpravu u prodejce; celý paket vzniká přímo ve výrobě.
Nové pružiny a tlumiče zvedají vůz proti běžným verzím Select a Premium o deset milimetrů vpředu a o patnáct vzadu. Z Mach-E Rally pochází převodka řízení, 19palcová kola a pneumatiky Michelin CrossClimate 2 o rozměru 235/55 R19. Vzhled doplňuje černá spodní část předního nárazníku a označení Trail v interiéru.
Ford však paket neprezentuje jako plnohodnotný terénní automobil. Úpravy mají přidat jistotu na šotolině, písku, polních cestách nebo zasněžené silnici: při cestě do kempu, vodě či ke sjezdovce. Ve srovnání s verzí Rally tedy jde o civilnější a levnější řešení.
Zatím jen v USA
Součástí paketu je také Pro Power Onboard s výkonem 400 W a 120V zásuvkami za středovou konzolou a v zavazadlovém prostoru. Napájet mohou telefon, osvětlení, ventilátor nebo menší elektrické čerpadlo. Výkon je určen drobným spotřebičům, nikoliv energeticky náročnému nářadí.
Samotný paket stojí 2295 dolarů (49.800 korun). Select eAWD Trail tak vychází na 45.290 dolarů (983 tisíc korun) bez dopravy, respektive 47.335 dolarů (1,027 milionu korun) po započtení povinného poplatku. Základní Select RWD stojí 39.995 a 42.040 dolarů (868 a 912 tisíc Kč). Americké ceny nezahrnují místní daně.
Objednávky v USA Ford otevřel 22. října 2026 a první vozy s paketem Trail očekává v prvním čtvrtletí 2027. Změny se zatím vztahují pouze na americkou specifikaci. Evropskou ani českou nabídku pro modelový rok 2027 automobilka nepředstavila; český ceník skladových vozů modelového roku 2026 tak stále počítá také s baterií o využitelné kapacitě 73 kWh.
Zdroj: Ford, Motor1, Electrek, Carscoops