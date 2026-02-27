Ford naznačil návrat osobních aut do Evropy. Kromě EV přijdou i hybridy
Sotva Ford ukončil výrobu modelu Focus a tím ponechal ve své nabídce pouze SUV a užitkové vozy, už se k osobním autům chce vracet. Prodejcům slibuje příchod nových modelů už za dva roky.
Ford na konci minulého roku dostál svému dřívějšímu prohlášení a ukončil výrobu posledního osobního modelu ve své evropské nabídce. Byl jím oblíbený hatchback Ford Focus, který se vyráběl ve čtyřech generacích po dobu 27 let. Za velkou louží Ford přestal osobní automobily prodávat ukončením modelu Fusion už v roce 2020.
Zdá se, že plán držet se pouze modelů SUV, nepočítaje užitkové vozy, automobilce dlouho nevydržel. Při čtvrtletní schůzce totiž investorům ředitel Ford Motor Company Jim Farley oznámil „vzrušující plány pro Evropu“.
Ty by měly zahrnovat především návrat osobních automobilů. Farley naznačil, že společnost bude postupovat opatrně a vrátí se pouze do segmentů, ve kterých má silné stránky. Lze tedy očekávat návrat modelů Fiesta či Focus, o Mondeu můžeme polemizovat. A kdy že se můžeme těšit?
Ford už v červenci sdělil evropským prodejcům, že v roce 2027 dorazí několik nových vozů. Mezi nimi by měly být modely s plně elektrickým pohonným ústrojím, ale také hybridní vozy. Zda se bude jednat o modely sdílející platformu s jinými automobilkami, nebo Ford v zákulisí vyvíjí platformu vlastní, není známo.
Společnost však momentálně sdílené platformy využívá v hojné míře. Pod karoserií elektrických modelů Explorer a Capri se skrývá technika koncernu Volkswagen. Další evropskou automobilkou, která by mohla poskytnout plně elektrickou platformu, je francouzský Renault, který s Fordem dohodu o spolupráci uzavřel teprve nedávno.
Z Francie by Ford měl získat dva modely, první z nich využije platformu Ampere EV a představit by se měl v roce 2028, což zhruba odpovídá novým informacím. Široce medializované jsou také snahy automobilky o mimoevropskou spolupráci. Konkrétně zástupci modrého oválu jednali s čínským Geely, které by rádo využilo španělský závod Fordu k výrobě vlastních vozů.
Přestože oficiálně nejsou známy žádné společné plány v oblasti vývoje, nic není vyloučeno. Ostatně by Ford nebyl první automobilkou, která by v Evropě uvedla model původem z Číny. Na čínských základech postavené Volvo EX30 se těší velké oblibě, za čínský původ se nestydí ani nová Mazda 6e nebo městský elektromobil Dacia Spring.
Již z dřívějška víme, že osobní auta nechybí Fordu pouze v Evropě. Na americkém trhu jejich návrat plánuje také, avšak v trochu jiné formě. Na tamním trhu totiž v kontrastu například s tím českým mají rádi automobily s tříprostorovou karoserií, tedy vozy kategorie sedan.
Podobně jako v případě Evropy se také v Americe počítá s několika variantami pohonných ústrojí u nově uváděných modelů. Mezi nimi by dle Andrewa Fricka, prezidenta Ford Blue, měli do roku 2030 být zástupci osobních automobilů, SUV i užitkových vozů.
Nově uváděné modely by navíc měly stát pod 40.000 dolarů (zhruba 820.000 korun), což je o pětinu méně, než je momentální průměrná cena nového auta prodaného ve Spojených státech. Navíc by se mělo jednat o zcela nové modely, které dostanou také nová jména. Do historie automobilka znovu sahat nechce (proč asi?) a čtyřdveřového Mustangu se tak nejspíš nedočkáme.
Zdroj: Motor1