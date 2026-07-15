Ford otevřel objednávky na Transit City. Sází na jednoduchý výběr a cenu pod 800.000 Kč
Elektrická dodávka cílí na rozvážky, servisní týmy i komunální provoz. Ford slibuje užitečné zatížení až 1275 kg u skříňové verze a až 1600 kg u podvozku s kabinou.
Ford Pro na českém trhu otevírá objednávky na nový Transit City. Elektrická dodávka míří hlavně na městské rozvážky, servisní týmy, správu měst a obcí nebo komunální a parkové služby. Základní Van L1H1 stojí 798.900 Kč bez DPH, větší Van L2H2 a podvozek s kabinou L2 začínají shodně na 848.900 Kč bez DPH.
Hlavní myšlenkou vozu je jednoduchost. Zákazník si vybírá ze tří karosářských verzí, ale všechny verze používají stejný elektrický pohon, stejný typ akumulátoru a jednotnou specifikaci výbavy. U skříňových verzí tak konfigurace v praxi znamená hlavně volbu délky, výšky karoserie a barvy.
Dodávky pohání elektromotor o výkonu 110 kW (150 k) a točivém momentu 260 Nm. Výkon míří na přední kola a řidič upravuje chování auta pomocí volby normálního, úsporného režimu a dalšího režimu pro kluzké povrchy. LFP baterie má kapacitu 56 kWh, přičemž skříňová verze L1H1 s ní ujede 254 km v kombinovaném režimu a až 381 km ve městě. Větší Van L2H2 zvládne 224 km kombinovaně a 340 km v městském provozu.
Nabíjení odpovídá spíš pracovnímu harmonogramu městské dodávky než dálkovému cestování. Standardem je 11kW palubní nabíječka, s níž lze přes wallbox dobít akumulátor z 10 na 100 procent přibližně za pět a půl hodiny. Při DC rychlonabíjení o výkonu až 67 kW zabere dobití z 10 na 80 procent asi 33 minut. Jde o kombinaci, která odpovídá způsobu použití a zároveň nenutí klienty platit za velkou baterii nebo rychlejší nabíjení.
|Ford Transit City: české ceny
|Verze
|Výkon
|Akumulátor
|Kombinovaný dojezd WLTP
|Cena bez DPH
|Transit City Van L1H1
|110 kW/150 k
|56 kWh
|až 254 km
|798 900 Kč
|Transit City Van L2H2
|110 kW/150 k
|56 kWh
|až 224 km
|848 900 Kč
|Transit City Podvozek L2
|110 kW/150 k
|56 kWh
|až 178 km
|848 900 Kč
Hlavní rozdíly jsou v přepravní kapacitě. Van L1H1 nabízí nákladový prostor o objemu až 6,4 m³. To znamená prostor pro tři europalety a užitečné zatížení až 1085 kg. Větší Van L2H2 rozšiřuje objem na 8,5 m³ s ložnou délkou přes tři metry a užitečným zatížením až 1275 kg. Podvozek s kabinou L2 poskytuje nosnost až 1600 kg pro nástavbu a převážený náklad.
Skříňové verze mají odolnou PVC podlahu, ochranné obložení stěn nákladového prostoru do poloviční výšky, LED osvětlení a pravé boční posuvné dveře. Zadní křídlové dveře se otevírají až do úhlu 180 stupňů, což se hodí hlavně při nakládání u rampy nebo v úzkých městských prostorech.
Podvozek s kabinou cílí na přestavby. Ford jej připravil pro valníky, sklápěče, skříňové nástavby nebo chladicí boxy. Uložení trakčního akumulátoru do rámu usnadňuje konstruktérům nástaveb co nejlépe využít prostor a nosnost. Přímo z výroby lze objednat dvě nástavby od společnosti Scattolini. Jedná se o hliníkový valník se sklopnými bočnicemi a nosností až 1300 kg a skříňovou nástavbu s využitelným objemem 10,4 m³ a nosností až 1200 kg.
Standardní výbava zahrnuje 12,3palcový infotainment s digitálním rádiem, bluetooth a bezdrátovým zrcadlením chytrých telefonů. Řidič má k dispozici také 7palcový digitální přístrojový štít, multifunkční volant, manuální klimatizaci, elektrické přídavné topení a vyhřívané výškově nastavitelné sedadlo.
V hustém provozu mu pomáhají protikolizní systém, asistent jízdy v pruhu, rozpoznávání dopravních značek, adaptivní tempomat s inteligentním asistentem rychlosti a sledování bdělosti řidiče. Nechybí přední a zadní parkovací senzory ani zadní kamera, u podvozku s kabinou je standardem příprava pro její instalaci. Součástí výbavy jsou také LED světla pro denní svícení, elektrická parkovací brzda, startování tlačítkem, předehřev akumulátoru a systém eCall.
Důležitou roli má hrát i záruka. Transit City standardně dostane Ford Protect na 5 let nebo 150.000 km, podle toho, co nastane dříve. Na vysokonapěťový akumulátor a další vysokonapěťové komponenty se vztahuje záruka na 8 let nebo 160.000 km.
Sériová výroba už začala a první vozy budou českým zákazníkům k dispozici v listopadu 2026. Ve stejném měsíci se Transit City ukáže také veřejnosti na veletrhu e-SALON, který proběhne od 12. do 15. listopadu v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech.
Zdroj: Ford I Video: Ford