Ford patentoval ovládání pick-upu tlakem na madlo. Vůz by se posouval bez řidiče v kabině
Ford získal patent na neobvyklé využití výsuvného madla u zadního čela pick-upu. Snímač tlaku by z něj mohl udělat ovladač pomalého pohybu vozu například při postupném vykládání nákladu. Sériové nasazení zatím automobilka nepotvrdila.
Člověk stojí za pick-upem, uchopí vysunuté madlo schůdku u korby a zatlačí směrem dopředu. Automobil se vzápětí pomalu posune týmž směrem. Nejde pochopitelně o mechanické tlačení několikatunového vozu. Sílu působící na madlo změří snímač a příslušný signál odešle řídicí jednotce, která ovládá pohon a brzdy.
Takový systém popisuje patent, o nějž společnost Ford Global Technologies požádala v červnu 2023. Americký patentový úřad jej udělil letos 8. září. Věc je zatím ve fázi „co by šlo“ – dokument neuvádí konkrétní model ani případný předpokládaný termín zavedení funkce.
Síla tlaku může určovat vzdálenost
Pohyb automobilu by mohl být řízen několika způsoby. V jedné z popsaných variant se vůz posouvá v pravidelných intervalech, přičemž délka jednotlivých kroků odpovídá síle, kterou člověk působí na madlo. Čím větší tlak vyvine, tím delší vzdálenost pick-up ujede.
Jiná možnost pracuje s kroky o stále stejné délce. Síla tlaku by v tomto případě určovala, jak často se pohyb opakuje. Patent zmiňuje také ovládání jednotlivými stisky a následným uvolněním madla. Řídicí jednotka by mohla vypočítat požadovanou vzdálenost podle nejvyšší naměřené síly, délky stisku nebo celkové energie vložené do pohybu.
Ford přesnou rychlost ani délku jednoho kroku nestanovuje. Dokument hovoří pouze o pomalém pohybu na krátkou vzdálenost, který označuje anglickým slovem nudge, tedy postrčení nebo popostrčení.
Hlavně na vykládání zeminy
Automobilka systém navrhla především pro pracovní využití pick-upu. Jako příklad uvádí postupné vykládání zeminy, štěrku, kamení nebo mulčovací kůry z korby. U běžného vozu musí jeden člověk opakovaně nastupovat, popojet o několik (deci)metrů, vystoupit a pokračovat ve vysypávání materiálu. Druhou možností je spolupráce dvou lidí, z nichž jeden řídí.
Vnější ovládání by dovolilo obsluze zůstat za vozem a současně jej po malých úsecích posouvat. Dokážeme si také představit, že stejný princip by mohl pomoci třeba při přesném přistavování automobilu k přívěsu. Toto užití ale patentová dokumentace nezmiňuje.
Jak zabránit nechtěnému rozjezdu
Z výsuvného madla se samozřejmě nemůže stát trvale aktivovaný ovladač. Běžně slouží jako opora při nastupování na korbu, takže pouhé jeho chycení nesmí automobil uvést do pohybu. Patent proto popisuje několik možných bezpečnostních opatření.
Vnější režim by se například musel nejprve aktivovat prostřednictvím jiného ovladače, třeba obrazovky uvnitř kabiny. Snímač by následně reagoval až po překročení stanovené hodnoty tlaku. A po uvolnění madla by řídicí jednotka přestala vysílat požadavek na pohon a vůz zabrzdila.
Další pojistkou může být samostatné tlačítko nebo tlakový snímač na karoserii, který musí uživatel během ovládání držet. Jde o princip takzvaného mrtvého muže, dead-man switch: jakmile člověk pojistku uvolní, pohyb se přeruší. Naopak příliš dlouhý nepřerušovaný tlak na madlo by mohl systém zablokovat až do jeho opětovného spuštění.
Fungovat může s různými pohony
Patent není omezen pouze na elektromobily. Ford výslovně počítá se spalovacím, hybridním i čistě elektrickým pohonem. Po vyhodnocení pokynu by řídicí jednotka dávkovala hnací moment a současně ovládala brzdy, aby automobil urazil vypočítanou vzdálenost nebo udržoval stanovenou nízkou rychlost.
Praktické provedení by tak vyžadovalo elektronické propojení pohonu, převodovky a brzd. Vůz by musel všechny potřebné úkony zvládnout bez člověka sedícího za volantem.
Ford zatím neoznámil, že by podobnou funkci připravoval pro některý ze svých sériových pick-upů. Udělený patent především chrání popsané technické řešení. Sám o sobě tedy nepotvrzuje, že se madlo ovládající pohyb skutečně objeví na některé z budoucích generací modelu F-150 nebo jiného vozu.
Zdroj: USPTO, Car and Driver