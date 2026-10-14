Ford postavil mustang s korbou. Při přestavbě použil i díly z rangeru
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Ford Mustang jako pick-up? Automobilka skutečně postavila jediný exemplář, který místo zadních sedadel a zavazadelníku dostal otevřenou korbu. Neobvyklá přestavba nebyla určena k výrobě ani prodeji. Vznikla jako cvičný projekt v dílnách Fordu.
Veřejnost o jeho existenci donedávna neměla tušení. Fotografie neobvyklého Mustangu nyní zveřejnil Matt Korczyk, správce americké historické flotily Fordu. Vůz, který dříve zůstával za zdmi vývojových dílen automobilky, se objevil ve vstupní hale centrály Fordu v Dearbornu. Vznikl v jediném exempláři na základě Mustangu předchozí generace S550.
Přestavba zachovala příď sportovního kupé, za předními sedadly se však karoserie zásadně změnila. Střecha končí krátce za dveřmi, zmizela zadní sedadla i boční okna a prostor původního zavazadelníku vystřídala otevřená ložná plocha. Její podlaha pochází ze sériového Fordu Ranger a karosáři ji zabudovali do upravené karoserie mustangu. Zůstaly výrazné zadní blatníky i charakteristické trojité svítilny. Původní víko kufru posloužilo k výrobě úzkého výklopného čela korby, které má i podpěrná lanka.
Přední nárazník, kapota s výdechem a odvětrávané blatníky připomínají ostré provedení Shelby GT350. Německý Auto Bild proto spekuluje, že právě tenhle model mohl posloužit jako základ. Shelby GT350 používal atmosférický osmiválec o objemu 5,2 litru a výkonu 392 kW (533 koní). Ford však původ motoru ani technické parametry přestavby nepotvrdil. Není dokonce jasné ani to, zda je vůz provozuschopný.
Proč vůbec takový mustang vznikl? Nikoli jako předobraz sériového modelu, ale coby výcvikový projekt v karosářské dílně Ford Experimental Vehicles Building (EVB). Učni zde pod vedením zkušenějších kolegů získávají praxi při práci na skutečném automobilu. Ruční přestavba zabrala stovky hodin. Podobnou tradici má také Škoda, v projektu Azubi její žáci od roku 2014 stavějí vlastní studie. Za ta léta vyrobili dva pick-upy – Škoda Funstar vznikla z fabie a Mountiaq z kodiaqu.
Myšlenka osobního auta s korbou ostatně není Fordu cizí. Už v roce 1934 představil australský Ford užitkové kupé Coupe Utility, které navrhl Lew Bandt. Na tamním trhu později podobné vozy proslavila také řada Falcon a v americké historii značky je známý model Ranchero. Mustang s korbou ovšem zůstává raritou. Ford ho zařadil do své americké historické flotily, která čítá více než 150 významných sériových automobilů, prototypů a studií.
Zdroj: Carexpert, Autobild, The Drive, Mustang Fanclub, Ford, Škoda