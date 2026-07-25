Ford použije Apple Maps coby vestavěnou navigaci. Možná nejen v USA
Leckdo v oblasti map a navigace spoléhá na Google, Fordu však je bližší Apple a jeho vlastní mapy integruje do infotainmentů vozidel na nové platformě UEV. První vůz na ní by se měl objevit v příštím roce.
Řada automobilek má své infotainmenty postavené na sadě Android Automotive od Googlu, což znamená i Mapy Google coby vestavěnou navigaci. Konkurenční Apple chtěl jít ještě dál systémem CarPlay Ultra, který by převzal veškeré displeje vozu včetně přístrojového štítu, ovšem až na naprosté výjimky se setkal s nezájmem automobilek.
Ford však nyní zájem má – svým způsobem. Nebude podporovat CarPlay Ultra, ale coby nativní navigaci použije Apple Maps zabudované do infotainmentu vozidla. Tento nový software se prvně představí na chystaném levném elektrickém pick-upu, který bude prvním vozem na nové platformě UEV, Universal Electric Vehicle.
Mapy Apple nebudou potřebovat připojený iPhone a nebudou nahrazovat standardní CarPlay běžící na připojeném „jablečném“ telefonu. Stejně tak bude možné používat Android Auto, jste-li spíš fanoušky Googlu a jeho systémů. Protože však vestavěné mapy Apple budou mít připojení k internetu, i kdybyste neměli mobil žádný, budou k dispozici data o dopravě či plánování delší trasy s nabíjením a předehřevem baterie.
Detailní mapy navíc podle Fordu pomůžou ve zlepšování systému BlueCruise. Ten je autonomním řízením úrovně 2+, ovšem s možností na určitých úsecích silnic (zejména na dálnicích) pustit volant a „jen“ sledovat vozovku. Řidič-člověk za volantem však stále je za vůz odpovědný.
Vývoj autonomního řízení nové generace u Fordu vede Latitude AI, plně vlastněná dceřiná společnost Fordu zaměřená na autonomní mobilitu. Sdružuje 600 odborníků na strojové učení, robotiku a software, kteří pro Ford vyvíjejí jeho vlastní interní pokročilý asistenční systém řízení (ADAS). Společnost vyvíjí tzv. Ford Large Driving Model, který podle tiskové automobilky podporuje široké spektrum funkcí autonomního řízení a vychází z dat nasbíraných během milionů ujetých kilometrů v reálném provozu.
První vůz na platformě UEV by se měl ukázat světu v roce 2027. Má sice jít o elektrický pick-up, ale má to být tzv. mid-size, tedy ekvivalent Fordu Ranger. Není tedy vyloučeno, že se dostane i do Evropy a bude tu konkurovat elektrické Toyotě Hilux. Ve Spojených státech má začínat na cca 30 tisících dolarů, tj. zhruba 637 tisíc korun.
Zdroj: Ford | foto: Auto.cz | video: Aston Martin