Ford se vrací do WRC jako tovární tým. Rallye ovlivní i pět nových modelů
Rallye se má znovu stát součástí identity evropských fordů. Automobilka chystá tovární návrat do WRC a zároveň pět nových modelů, které mají ze závodního programu přímo těžit.
Ford se od roku 2028 vrátí do mistrovství světa v rallye jako plnohodnotný tovární tým. Nepůjde ale o návrat po úplné odmlce. V nejvyšší kategorii nyní startuje Puma Rally1 provozovaná britským M-Sportem, kterému automobilka poskytuje technickou podporu. Nově se do programu přímo zapojí také Ford Racing.
Značka tak naváže na své poslední plnohodnotné tovární působení, které skončilo po sezoně 2012. M-Sport následně ve WRC pokračoval se soutěžními vozy Ford a spolupráci obou společností udržel při životě. Nyní společně zahájí přípravy na další etapu.
V roce 2028 se Ford Racing připojí k programu M-Sportu a o rok později představí zcela nový soutěžní vůz. Jeho podobu má inspirovat jeden z připravovaných evropských osobních modelů značky. Který to bude, Ford zatím neprozradil.
Do konce roku 2029 chce automobilka uvést pět nových osobních vozů navržených především pro evropský trh. Jako první má v roce 2028 dorazit kompaktní SUV zařazené do rodiny Bronco. Vyrábět se bude ve španělské Valencii a nabídne několik druhů pohonu.
Následovat mají malý elektrický hatchback, městské elektrické SUV a dva crossovery dostupné s více typy pohonu. Jejich názvy, technické parametry ani přesné pořadí uvedení zatím nejsou známé. Ford pouze potvrdil, že zkušenosti z WRC mají ovlivnit vývoj celé této pětice.
Malý hatchback by podle neoficiálních informací mohl navázat na fiestu a časem dostat také výkonnou variantu. Označení ST ani návrat konkrétního modelu zatím automobilka nepotvrdila. Její vedení však sportovní verze budoucích evropských vozů považuje za nezbytné. Bez nich by podle produktového šéfa evropského Fordu Christiana Weingärtnera nebylo spojení mezi závodními a sériovými automobily dostatečně věrohodné.
Nedávnou ukázkou podobného přístupu je Mustang Mach-E Rally. Elektrický crossover sice nevyužívá techniku ze speciálu pro WRC, na jeho vývoji se však podíleli odborníci se zkušenostmi z rallycrossu. Ford kvůli němu vybudoval šotolinový testovací okruh a prototypy na něm podrobil zrychleným zkouškám odolnosti.
Sériový vůz dostal zvýšený podvozek, specificky naladěné pružiny a adaptivní tlumiče, odolnější pneumatiky i ochranu obou elektromotorů. Režim RallySport upravuje reakce pohonu, stabilizačního systému a odpružení a na nezpevněném povrchu dovoluje větší skluz zadní části. Nejde tedy jen o designovou edici s bílými koly a přídavnými světlomety.
Právě Mach-E Rally naznačuje, co může Ford zamýšlet s novou evropskou nabídkou. Poznatky ze závodění se mohou promítnout do naladění podvozku, řízení a elektronických systémů i do způsobu, jakým automobilka zkouší odolnost sériových vozů. Teprve jednotlivé modely ale ukážou, zda označení „inspirované rallye“ přinese také citelně odlišné jízdní vlastnosti.
Spojení Fordu s rallye má více než padesátiletou historii. V mistrovství světa se vystřídaly soutěžní vozy nesoucí jména Escort, Sierra, Focus, Fiesta a Puma. Závodní úspěchy zároveň pomáhaly vytvářet pověst sportovně zaměřených silničních modelů, přestože jejich technická příbuznost se soutěžními speciály byla různě vzdálená.
Návrat továrního týmu přichází v důležitém období. Ford v posledních letech evropskou nabídku osobních vozů výrazně omezil a ukončil výrobu tradičních modelů Fiesta, Mondeo i Focus. Připravovaná pětice proto nemá jen zaplnit prázdná místa v nabídce, ale také znovu dát evropským Fordům jasněji rozpoznatelný charakter.
Zdroj: Ford