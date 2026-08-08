Ford to s elektrickým pick-upem nevzdává. Prozradil jeho jméno i atraktivní cenovku
Pokus automobilky Ford přesvědčit tradiční zákazníky full-size pick-upu F-150 k přechodu na čistě elektrický pohon příliš nevyšel. Lightning byl drahý a jeho dojezdu se recenzenti smáli, zvlášť v zimě. Ford to na to však v méně náročném segmentu zkusí znovu a za skvělou cenu.
Spolu s názvem nového pick-upu Ford na začátku srpna představil také cenovku a několik zajímavých informací o jeho velikosti a výbavě. Již dříve automobilka slibovala základní cenu pod 30.000 dolarů, kterou nakonec splnila. Doporučená prodejní cena varianty se standardní baterií začíná na částce 28.350 amerických dolarů, což se ve většině států do určené hranice vejde i po připočtení zdanění v místě doručení.
Za přibližně 630.000 korun zákazníci dostanou pick-up přibližně o velikosti modelu Maverick, který taktéž soupeří v podobné cenové hladině, i když se spalovacími a hybridními agregáty. Maverick je dlouhý 5075 mm, široký 1844 mm a vysoký 1747 mm – to ve světě pick-upů patří k těm nejmenším (evropský ranger double cab je přibližně o 30 cm delší).
Přesné rozměry pick-upu zatím neznáme, ovšem uvnitř by mělo být více místa než ve stávající Toyotě RAV4, která je na americkém trhu také velmi populární. K tomu připočtěte korbu a přední zavazadelník. Je zajímavé, že Ford velikost chystaného pick-upu nepřirovnal k některému ze svých modelů. Také si musíme počkat na detaily ohledně velikosti nabízených baterií nebo dojezdu základní varianty.
S otevřenou náručí
A jméno modelu? Fathom. Volně přeloženo do češtiny „přijít něčemu na kloub“. Podle automobilky název vyjadřuje dva momenty zároveň. Tím prvním je klasické gesto otevřených paží, kdy vás pick-up Fathom vítá prostorným interiérem a technologií, která se v čase přizpůsobuje. Ten druhý více odpovídá českému významu slova. Fathom je prý navržen tak, aby se jeho majitelé nemuseli spokojit s málem – pod povrchem se skrývá mnohem více, než je na první pohled vidět.
Fathom je prvním vozem postaveným na nové platformě Universal Electric Vehicle Platform a (volitelně) nabídne mimo jiné novou generaci systému autonomní jízdy BlueCruise, která umožňuje jízdu po dálnici bez držení rukou na volantu. Kromě toho umožní obousměrný přenos energie V2L a V2H a v interiéru nabídne velký dotykový displej (15,4").
Jeho součástí bude intuitivní navigace založená na aplikaci Apple Maps. Součástí standardní výbavy bude digitální klíč, dálkové ovládání prostřednictvím aplikace Ford App, stejně jako kompatibilita s Apple CarPlay® a Android Auto™. Ford si na svém webu rýpnul do konkurence slovy: „Je to naprostý opak kompromisu.“
Nedávno se totiž představil jiný produkční čistě elektrický pick-up, který chce zaujmout méně náročné zákazníky. Je jím produkt automobilky Slate, který je opravdu spartánský a kvůli zrušeným dotacím nedokázal splnit slibovanou základní cenu pod 20.000 dolarů (420.000 korun).
Navíc je pouze dvoudveřový, má jen manuální okna, místo rádia přenosný reproduktor a dokonce nemá ani lak. Za barvu si zákazníci musejí připlatit a navíc je pouze ve formě fólie.
Nabídka nového levného fordu zejména v tomto kontrastu zní opravdu parádně, nehledě na to, že momentálně nejlevnější čistě elektrický vůz na americkém trhu je Chevrolet Bolt s cenou od 27.600 dolarů (580.000 korun).
To je ale kompaktní hatchback s délkou 4145 mm, takže chystaný fathom má hned na začátek obrovskou výhodu, pokud nabídne rozumný dojezd už ve své základní variantě. Předprodej začne zkraje příštího roku.
Zdroj: Ford, AutoExpress