Ford Transit nemusí být jen pracovní auto. Neztratí se ani v poušti
Písečná bouře, zrádný povrch ani předsudky nezastavily upravený Ford Transit před zdoláním nástrah Sahary. V kategorii SUV se umístil přibližně v polovině a pro celé startovní pole byly jeho schopnosti překvapením.
Mladý pár inženýrů značky Ford se rozhodl, že vyzkouší plody své práce při vývoji modelu Transit a vyrazí objevit marockou poušť. Původní plán byl vyrazit autem určeným do terénu a výběr zahrnoval dva vozy. Pohodlné SUV Kuga anebo do terénu připravený Ford Ranger. Kolegové však vzali osud mladého páru do svých rukou a položili logickou otázku: „Proč ne Transit s pohonem všech kol?“
V tu chvíli se výlet dvou mladých studentů provázal s prací úplně. Jeden testovací transit byl totiž určen k sešrotování, což mladá dvojice nechtěla dopustit. Stejně jako u stále více populárních akcí, kdy posádky vyrážejí za dobrodružstvím v autě za pár korun, než mu skončí platnost technické kontroly, chtěli objevit novou část Země.
Pro svou cestu si britské duo vybralo akci Maroc Challenge. Jedná se o amatérskou rallye vedoucí srdcem Maroka, která prověří vozidla i jejich řidiče až na samou hranici možností. Akce kopíruje trasu legendárních rallye, mezi nimiž bychom našli také legendární Paříž–Dakar. Navíc přidává soutěžní element v podobě časového limitu k projetí jednotlivých kontrolních bodů.
Na tisících kilometrů náročné trasy testuje vytrvalost, orientační schopnosti a mechanickou odolnost vozů v jednom z nejnáročnějších terénů severní Afriky. Ne každý však vyjíždí moderním vozem, nebo dokonce vozem, na jehož stavbě se sám podílí. Trochu překvapivě se Ford Transit na startu výzvy Maroc Challenge objevil vůbec poprvé.
Nezbytné úpravy
Existuje více druhů terénu bez zpevněného povrchu. Šotolinové cesty a občasné brody by nepochybně zvládl i standardní Transit s pohonem čtyř kol, ale na Maroc Challenge na posádky čekají také písečné duny, pouštní prach či kamenité překážky a koryta vyschlých řek.
Soutěžní Transit se tak dočkal několika běžných úprav v podobě zvýšení světlé výšky (o 60 mm), ochranných krytů podvozku a montáže terénních pneumatik a disků kol. Soutěžní duo však zašlo ještě dál a do Transitu namontovalo také uzávěrku zadního diferenciálu z modelu Ranger Super Duty.
Ten je sám o sobě zajímavý, jelikož vznikl v reakci na požadavky australského trhu a je to poprvé, co se název „Super Duty“ objevil oficiálně na modelu prodávaném mimo Severní Ameriku, navíc na středně velkém pick-upu místo plnotučné F-150.
Ranger Super Duty prošel mnoha vylepšeními včetně silnějšího rámu, instalace tažného zařízení s kapacitou až 4,5 tuny a v rámci širšího rozchodu kol doplněného o plastové lemy blatníků nebo elektronických uzávěrek předního i zadního diferenciálu. Zatím je dostupný pouze na australském trhu.
Pro ochranu před písečnou bouří či hlubokou vodou bylo instalováno také zvýšené sání, tzv. šnorchl, a samotný chladič byl přesunut v motorovém prostoru výš. Na jeho místo byl nainstalován pevnostní přední nárazník s integrovaným navijákem a přídavným osvětlením.
Uvnitř zmizela zadní sedadla, která nahradily baterie, lednička, bojler a topení, jelikož v noci na Sahaře může být také docela zima, teploty kolem 0 °C nejsou zejména v severní části výjimkou.
Prostor za kabinou obsadil na míru vyrobený box pro uložení nářadí, zvedáků a náhradních dílů a na úplném konci nákladové plochy bylo umístěno šest rezervních kol, která svým umístěním pomáhají s rozložením hmotnosti.
Na rozdíl od účastníků zážitkových akcí šlo o velmi propracované úpravy, na kterých se podílelo mnoho zaměstnanců automobilky Ford po pracovní době i dalších externích partnerů. Jejich přibližně 70 jmen vozí transit hrdě na bočních dveřích.
Maroc Challenge
Ačkoli šlo o první posádku s Fordem Transit v historii soutěže, nešlo o jediný vůz značky Ford na startu. Účastnily se rangery, bronca a dokonce i Ford Sierra nebo výrazně přestavěná limuzína Lincoln Continental s pohonem 4x4.
Hned na počátku trasy se v písečných dunách Erg Chebbi ukázala instalace elektronicky uzavíratelného zadního diferenciálu jako dobrý nápad, když se posádka tranzitu proháněla měkkým pískem a míjela několik účastníků, kteří ve svých terénních vozech uvízli.
Posádka také poukazuje na problémy s extrémně jemným prašným povrchem „fech-fech“, který je téměř nemožné poznat z dálky a je velmi náročné na něm najít trakci a neuvíznout. Posádce se to napřed nedařilo, ale nakonec se pomocí různých triků za použití trakčních podložek dostala ven.
Na dalších etapách tvořily značnou část náročné kamenité cesty, kde se hodilo oplechování klíčových komponent podvozku. „Nejednou se při překonávání 30 cm vysokých kamenů dostalo jedno z kol do vzduchu,“ popisuje posádka.
Nevyhnula se ani písečné bouři síly 6, tedy již docela nepříjemně silnému větru (Beaufortova stupnice síly větru má 12 úrovní, z nichž nejsilnější je orkán). Do etapy následně vyrazili s téměř nulovou viditelností.
Jak to na podobných akcích bývá, nejdůležitější a nejlepší je vždy spolupráce všech účastníků. Na některých místech je vzájemná spolupráce naprostou nutností a posádka tranzitu vyzdvihla tříhodinovou záchranu pěti uvízlých aut v jedné pískové kotlině.
Transit se ve skupině SUV nakonec umístil sedmý z dvanácti účastníků a jeho posádka překvapila sebe i ostatní. Dokázali, že i užitkový Transit s pohonem čtyř kol je schopný v náročných podmínkách a s jeho i svým výkonem byla posádka naprosto spokojena. Vyrazili jste také někdy na podobný výlet? A jakým autem?
Zdroj: Ford