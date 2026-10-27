Ford vymýšlí auto, které samo ujede před zloději. Patent počítá i s parkováním u zdi
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Zaparkujete, zamknete a odejdete. Když se vrátíte, auto stojí jinde. Ale nemusí za tím být nenechavec. Ford si podal patentovou přihlášku na systém, který by dokázal automobil před krádeží ochránit i tím, že ho sám přeparkuje.
Moderní auta umějí sama zaparkovat, některá dokonce bez řidiče za volantem. Proč tedy tuto schopnost nevyužít také k ochraně před zloději? Přesně takovou otázku si zřejmě položili inženýři Fordu. A odpověď popsali v patentové přihlášce, kterou americký patentový úřad zveřejnil v půlce října.
Dokument nese název "Systémy a metody zabraňující krádežím předmětů z vozidla". A to je důležité. Ač téma je futuristicky dráždivé, neřeší se primárně ani tak odcizení celého automobilu, jako spíš krádeže jeho součástí nebo převáženého nákladu.
Nápad je prostý: pokud auto dokáže sledovat okolí a samo manévrovat, mohlo by zaparkovat tak, aby zlodějům jejich nekalosti co nejvíc zkomplikovalo.
Koly ke zdi, podvozkem k zemi
Ford v přihlášce popisuje několik pozoruhodných scénářů. Pokud by systém chtěl ochránit například kola, mohl by automobil zaparkovat těsně mezi jinými vozy nebo vedle zdi. Zloděj by tak neměl dostatek prostoru k jejich demontáži.
Další možností je zaparkování ve svahu nebo na nerovném povrchu, kde by bylo obtížnější použít hever. A pokud má automobil výškově nastavitelný podvozek, mohl by se spustit co nejblíž k zemi. Tím by zkomplikoval například krádež katalyzátoru.
Podobně by bylo možné chránit zavazadlový prostor. Automobil by jednoduše přisunul záď těsně ke zdi, takže by nešlo otevřít víko kufru či čelo korby pick-upu. Ford podobně uvažuje také o ochraně drahých světlometů.
Nejde přitom nutně jen o automatické manévrování. Systém by mohl řidiči nejprve doporučit vhodné místo k zaparkování nebo orientaci vozu.
Podezřelý člověk? Přeparkovat
Ještě zajímavější je představa, že by zaparkovaný automobil svou situaci průběžně vyhodnocoval. Pomocí kamer, radarů a dalších senzorů by mohl sledovat okolí a rozpoznávat potenciálně nebezpečné situace.
Ford například zmiňuje člověka, který opakovaně nahlíží do oken, nebo automobil podezřele kroužící kolem. K analýze obrazu či zvuku by bylo možné využít také umělou inteligenci.
Pokud by systém vyhodnotil zvýšené riziko, mohl by vůz samočinně přesunout na bezpečnější místo. Dokonce by se „uklidil“ i v situaci, kdy by z původně zaplněného parkoviště ostatní auta odjela a vůz zůstal stát osamocený.
Přihláška počítá také s využitím informací o poloze automobilu nebo o místech se statisticky zvýšeným výskytem krádeží. Majitel by přitom mohl určit, které součásti nebo předměty chce chránit přednostně.
Nápadů je víc
Není to poprvé, co Ford přemýšlí o nezvyklém využití techniky automobilu proti zlodějům. Už dříve si nechal patentovat systém, který by při pokusu o krádež kola jím dokázal pootočit či změnit natočení rejdu.
V jiné přihlášce zase navrhl, aby zaparkovaný automobil občas sám změnil pozici a vytvořil dojem, že jeho majitel pobývá doma. A letos přišel dokonce s myšlenkou, že by se autonomně ovládaná auta mohla na parkovišti seskupit do ochranné hradby kolem hodnotnějších vozidel.
Samozřejmě je potřeba zdůraznit, že popisovaná přihláška se ani náznakem neblíží oznámení nové výbavy fordů. Patentování technického nápadu ostatně vůbec neznamená, že se někdy dostane do praxe.
Přesto je to zajímavá ukázka toho, kam se automobilový vývoj posouvá. Zatímco dosud jsme od zaparkovaného auta očekávali především to, že spustí alarm, pokud se ho někdo pokusí ukrást, inženýři už přemýšlejí, jestli by si nemohlo samo najít bezpečnější místo.
Zdroj: Ford, Car and Driver