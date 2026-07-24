Ford zachraňuje zónu klidu. Pomůže terapeutický playlist
Ford v Česku spojuje poloautonomní řízení s tématem psychické pohody za volantem. Řidič může ve vybraných úsecích pustit volant, ale dál musí sledovat silnici. Audionahrávky pro větší pohodu si můžete stáhnout do mobilu.
Ford v Česku spojuje technologii BlueCruise s tématem psychické pohody za volantem. Na první pohled to může znít jako marketing kolem dalšího asistenta, ale základ je technický. BlueCruise umožňuje ve vybraných úsecích dálnic a silnic pro motorová vozidla jízdu bez držení volantu. Řidič ale musí dál sledovat provoz a zůstává odpovědný za řízení.
Právě proto Ford používá formulaci „ruce z volantu, oči na vozovce“. Auto pomáhá s řízením, udržováním v pruhu, rychlostí i odstupem od vozidla vpředu, nejde však o autonomní řízení. Pozornost řidiče sleduje kamera v interiéru, která kontroluje pohled očí a polohu hlavy. Pokud se člověk nevěnuje silnici, systém ho upozorní a může si vyžádat převzetí řízení. Podle Fordu kamera funguje i v případě, že má řidič sluneční brýle.
Smysl BlueCruise je hlavně v monotónních dálničních přesunech a kolonách v úsecích, kde je jeho použití povolené. Tam může řidiči ubrat část rutinní práce s volantem, plynem a brzdou. Do této linky Ford zasazuje spolupráci s českou platformou Terapio.
Nejde o to, že by auto „léčilo stres“, a v žádném případě není náhradou psychoterapie či psychologické nebo psychiatrické pomoci. Jde spíš o připomenutí, že dlouhé cesty, kolony a jednotvárné dálniční přesuny jsou psychicky únavné. Asistenční systém pak může mít hodnotu nejen jako bezpečnostní nebo komfortní prvek, ale také jako nástroj, který z jízdy ubere část napětí. Auto totiž často bývá jednou z posledních klidových zón během přesunu z pracovního do rodinného života.
Zajímavé je, jak se tím mění pojetí komfortu v autě. Dřív šlo hlavně o sedadla, odhlučnění, klimatizaci nebo podvozek. Dnes do něj stále víc vstupuje software. BlueCruise není náhrada řidiče, ale další krok k tomu, aby dlouhá cesta nebyla tak únavná a řidič se mohl více uvolnit. Jednotlivé audionahrávky jsou dostupné na platformě Spotify.
Systém poloautonomního řízení BlueCruise pracuje pouze v takzvaných Blue Zones, tedy na vybraných dálničních úsecích a silnicích pro motorová vozidla, pro které má Ford připravené mapové podklady. V Evropě tyto zóny pokrývají přibližně 95 procent dálnic na 16 trzích včetně Česka. Funkce je dostupná pro majitele modelů Mustang Mach-E, Kuga, Puma, Puma Gen-E a Ranger.
Zdroj: Ford I Video: Ford