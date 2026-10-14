Formule 1 se po 33 letech vrátí do Afriky. Rwanda má desetiletou smlouvu, okruh zatím chybí
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Nová Velká cena Afriky se má poprvé uskutečnit na začátku příštího desetiletí. Pořadatelé postaví zcela nový závodní okruh nedaleko rwandského hlavního města Kigali.
Formule 1 se po více než třech desetiletích vrátí na africký kontinent. Vedení šampionátu a Mezinárodní automobilová federace (FIA) oznámily uzavření desetileté smlouvy s Rwandou, která bude hostit novou Velkou cenu Afriky. Naposledy se v Africe závodilo v roce 1993 na jihoafrickém okruhu Kyalami.
Nový závodní okruh vznikne v oblasti Bugesera, přibližně 40 kilometrů jižně od hlavního města Kigali, v sousedství nového mezinárodního letiště. Trať bude postavena podle nejvyšších bezpečnostních standardů FIA Grade 1, které jsou podmínkou pro pořádání závodů formule 1.
Podle dosavadních plánů bude okruh dlouhý přibližně šest kilometrů, nabídne sedmnáct zatáček a jezdit se na něm bude proti směru hodinových ručiček. Zajímavostí je výrazně kopcovitý terén. Není divu – Rwandě se přezdívá „země tisíce kopců“, neboť celá země leží na vysoce položené náhorní plošině a tvoří ji nekonečné řetězce zelených kopců, údolí a sopečných hor.
Převýšení během jednoho kola má dosahovat 197 metrů a počítá se také s klopenými zatáčkami. Na návrhu spolupracují společnosti WurzDesign bývalého pilota formule 1 Alexandera Wurze, Tilke Engineers and Architects a inženýrská společnost Dar. Konečná podoba trati se ještě připravuje.
Okruh bude součástí rozsáhlejšího sportovního a turistického areálu. Kromě formule 1 má celoročně sloužit také dalším motoristickým disciplínám a pořádání koncertů či jiných velkých akcí. Součástí projektu má být i motokárová trať.
První Velká cena Afriky je plánována na začátek 30. let. Přesný termín závodu ale zatím není stanoven, protože premiéra závisí na dokončení nového okruhu. Podrobnější harmonogram výstavby ani konkrétní zařazení závodu do kalendáře formule 1 zatím organizátoři nezveřejnili.
Zdroj: Formula 1, FIA