Formule, cesťáky i možnost vyhrát licenci. Racing Journal Speed Fest bude vrcholem léta v Mostě
Jeden z nejzajímavějších víkendů na Autodromu Most nabídne formule, cestovní vozy i závodní simulátory. Nejrychlejší návštěvník na nich vyhraje okruhovou školu pro získání závodní licence.
Motorsportová sezóna je v plném proudu i na mosteckém autodromu. Na konci prázdnin se můžeme těšit na divoké osmiválce v NASCAR Euro Series, ještě o měsíc dříve – o prvním srpnovém víkendu – se však bude konat událost pro řadu fanoušků motorsportu zajímavější. Půjde totiž o tzv. otevřená kola, tedy formule.
Akce s názvem Racing Journal Speed Fest přiveze neobvyklou koncentraci závodní techniky v čele se šampionátem F4 Central European Zone. Na startovním roštu se sejde více než čtyřicet formulí, což z podniku dělá jeden z největších závodů této kategorie ve střední Evropě. Diváci uvidí v akci vycházející talenty formulového závodění, mezi kterými nebudou chybět Max Karhan, Ella Häkkinenová nebo naděje z jezdecké akademie Tomáše Engeho.
Program víkendu čítá celkem šest různých závodních sérií. Okruhové nadšence potěší přítomnost šampionátu GT Cup Series a chybět nebude ani populární šampionát cestovních vozů TCR Eastern Europe. Ten si vydobyl respekt fanoušků především díky ostrým a velmi těsným soubojům, kde se často jezdí takzvaně na plechy.
Na tyto hlavní taháky navážou pohárové série vozů Renault Clio, Suzuki Swift a Renault Twingo, ve kterých díky identické technice rozhodují o vítězství především jezdecké schopnosti.
Velkým lákadlem je ohlášená účast Romana Staňka, současného pilota japonské Super Formule a bývalého jezdce šampionátu FIA F2. Ten na mostecký okruh dorazí v sobotu, setká se s fanoušky a rozdá podpisy v rámci autogramiády.
Přiveze s sebou i své profesionální závodní simulátory, které budou umístěny přímo v boxech s výhledem na pit lane. Virtuální ježdění tak doplní autentická kulisa reálných závodů. Zájemci si tak na špičkovém hardwaru s reálnou fyzikou vyzkouší řízení formulí i speciálů GT na virtuálních verzích okruhů v Mostě, Suzuce či Monze.
Jízda na simulátorech má tentokrát i soutěžní přesah, který může reálně nastartovat kariéru některého z návštěvníků. Nejrychlejší jezdec víkendu totiž získá poukaz na absolvování okruhové školy pro zisk závodní licence Autodromu Most pro sezonu 2027.
Závodní atmosféru pro diváky dokreslí také sobotní pitwalk, který otevře zákulisí týmů, a fan zóna v prostorách zdejší Autogalerie. Tam se bude prezentovat talentová akademie F4 CEZ, vystavena bude závodní technika a připraveny jsou i aktivity pro menší návštěvníky.
Nejlepší lístky jen v předprodeji
Závodní víkend proběhne v termínu od 1. do 2. srpna, přičemž areál se divákům otevře už na páteční tréninky, které jsou pro všechny návštěvníky přístupné zcela zdarma. Pro hlavní víkendový program už je potřeba koupit placený lístek.
Pro fanoušky, kteří vyžadují intenzivnější zážitek z motorsportu, připravili letos pořadatelé limitovanou edici vstupenek s názvem „fan pass“. Tento průkaz otevírá dveře blíž k závodnímu dění a nabízí exkluzivní přístup na startovní rošt v rámci takzvaného grid walku i volný pohyb po celém paddocku. Zahrnuje také garantovanou jízdu na zmíněných simulátorech Romana Staňka, slevu na oficiální merchandising autodromu a sběratelskou kartu.
Vzhledem k exkluzivitě přístupu do zázemí týmů je tento typ vstupenky k dispozici pouze v omezeném počtu kusů a pouze v předprodeji, ale za poměrně lákavou cenu – 890 Kč za den, sobotu nebo neděli. Běžná denní vstupenka stojí 300 korun v předprodeji nebo 400 korun jen na místě, k mání je také lístek VIP, který stojí 1990 korun za den. Ten zahrnuje i občerstvení, parkování těsně u VIP zázemí, grid walk, komentovanou autogramiádu jezdců a komentovanou prohlídku závodních boxů.
Zdroj, foto, video: Autodrom Most